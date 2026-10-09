Qué es el entrenamiento pliométrico y cómo practicarlo en casa

El entrenamiento pliométrico combina la fase de estiramiento muscular con la contracción para desarrollar la potencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las rutinas de fuerza y cardio concentran buena parte del entrenamiento en casa, pero el entrenamiento pliométrico permite trabajar potencia, coordinación y capacidad de reacción con movimientos breves y de alta intensidad.

Esta modalidad combina una rápida fase de estiramiento muscular con otra de contracción. Los saltos son el recurso más frecuente, aunque también puede incluir flexiones explosivas, desplazamientos y ejercicios con cuerdas. La clave es ejecutar cada movimiento con técnica y control.

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La propuesta está orientada sobre todo a quienes ya tienen una base física y buscan variar sus sesiones. Los preparadores Lauren y Jason Pak, citados por GQ, señalan que este tipo de ejercicios puede trabajar fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y control corporal.

La pliometría combina velocidad, fuerza y control corporal

La pliometría se apoya en movimientos rápidos que exigen coordinación. En un salto vertical, por ejemplo, intervienen caderas, rodillas y tobillos antes del impulso y durante la recepción.

La rapidez no debe llevar a descuidar la técnica. Mantener el tronco estable, alinear las rodillas con los pies y amortiguar la caída ayuda a controlar el movimiento en los ejercicios de salto.

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La fuerza reactiva y la coordinación son dos de los objetivos de esta práctica. La primera se vincula con la capacidad de generar potencia tras una carga muscular; la segunda permite ordenar el gesto y distribuir el esfuerzo entre las articulaciones.

En casa, los ejercicios pueden realizarse con poco equipamiento. Un disco de pesas o una superficie baja y firme pueden servir de referencia para los saltos, siempre que sean estables. También hay opciones sin materiales, como los saltos verticales, los desplazamientos laterales cortos y las flexiones con impulso.

La elección debe ajustarse a la experiencia, el espacio y el estado físico de cada persona. GQ recomienda evitar las superficies demasiado altas, especialmente en las primeras prácticas.

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La reducción en la altura del salto y en el número de repeticiones minimiza la carga articular en principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el impacto es clave para quienes recién empiezan

Aunque admite variantes, la pliometría no suele ser la mejor puerta de entrada para quienes comienzan a entrenar. Los aterrizajes repetidos cargan tobillos, rodillas y caderas, por lo que requieren una técnica cuidada y una condición física previa.

Para una adaptación inicial, se puede reducir la amplitud del movimiento, la altura de los saltos y la cantidad de repeticiones. Un salto bajo con una recepción estable es preferible a intentar de inmediato una plataforma elevada o series demasiado extensas.

La calidad debe estar por encima del volumen. Si el cansancio modifica la postura o vuelve inestable el aterrizaje, conviene detener la serie, descansar y retomar solo cuando se pueda conservar el control.

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Quienes sufren molestias o lesiones en las articulaciones deberían consultar con un profesional de la salud o del entrenamiento antes de sumar ejercicios de alto impacto. La precaución es especialmente relevante ante antecedentes en rodillas, tobillos, caderas o espalda.

Los saltos bajos y los aterrizajes controlados permiten incorporar el estímulo de potencia de forma gradual. La dificultad puede aumentar con el tiempo, siempre que la técnica se mantenga.

Una sesión corta exige pausas y un espacio seguro

Una rutina de entrenamiento pliométrico puede ser breve, ya que los movimientos explosivos demandan intensidad. Las pausas ayudan a conservar la velocidad, la estabilidad y la calidad de cada repetición.

Antes de empezar, se puede realizar una entrada en calor que incluya movilidad de tobillos, rodillas, caderas, hombros y muñecas. Luego, es posible alternar ejercicios de tren inferior, como saltos verticales o laterales, con empujes adaptados al nivel de cada persona.

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Una superficie baja, firme y libre de obstáculos es fundamental para entrenar en casa. También conviene revisar el calzado, el suelo y el espacio disponible. Las baldosas resbaladizas, las alfombras que se mueven y los muebles cercanos pueden dificultar una recepción segura.

Esta modalidad puede complementar una planificación que incluya fuerza, movilidad y descanso. Antes de sumar repeticiones, altura o complejidad, la prioridad debe ser siempre la misma: ejecutar cada movimiento con potencia y una recepción controlada.