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La estrategia recomendada por psicólogos para no cancelar planes con amigos cuando falta energía

Especialistas consultados por la revista TIME explican por qué tener tiempo libre no siempre significa contar con la disposición necesaria para sostener un encuentro social, y qué ajustes permiten mantener el vínculo sin llegar al aislamiento

Un hombre en el centro de una mesa habla con otras cuatro personas frente a platos con comida y copas de vino en un restaurante.
Reducir un plan social en lugar de cancelarlo ayuda a sostener los vínculos y previene el aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando una salida con amigos parece demasiado exigente, reducir el plan sin cancelar el encuentro puede ayudar a sostener los vínculos y evitar que el cansancio se convierta en aislamiento. La propuesta consiste en modificar la logística (una cena por una caminata breve, un restaurante por comida a domicilio) sin renunciar al contacto.

La idea parte de una diferencia frecuente en la vida cotidiana: disponer de horas libres no equivale necesariamente a contar con energía para usarlas. Prepararse, trasladarse, elegir qué ropa usar o prolongar una conversación durante varias horas puede volver abrumadora una cita que, al momento de pactarla, parecía atractiva.

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Especialistas consultados por TIME recomiendan identificar cuál es la parte más costosa de un compromiso social y ajustar ese aspecto. El objetivo no es cumplir con una versión perfecta de la salida, sino mantener una conexión posible con la otra persona.

El cansancio suele plantear una falsa elección entre salir o aislarse

La psicóloga clínica Jana Rundle, de Austin, Texas, observa que muchas personas abordan sus planes sociales como una elección binaria: asistir a una actividad compleja tal como fue organizada o cancelarla por completo. Sin embargo, existe una tercera alternativa: simplificar el encuentro.

“El objetivo es simplemente reunirse”, señaló Rundle. Bajo esa lógica, una cena en un restaurante puede transformarse en una visita breve con comida para llevar; una reunión nocturna puede ser una caminata de 20 minutos; y un encuentro que exige arreglarse puede ocurrir con ropa cómoda, sin preparación adicional.

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Grupo diverso de personas camina por un sendero soleado en un parque, con árboles y césped a los lados. La luz del sol crea largas sombras en el suelo.
Las caminatas cortas representan una alternativa viable para mantener amistades durante etapas de cambios familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de cambios permite que las personas mantengan el contacto durante períodos de agotamiento, responsabilidades familiares o semanas laborales exigentes. También disminuye la presión de sostener una imagen cuidada frente a alguien cercano.

La psicóloga Katherine Fiori, profesora y decana asociada de Psicología Fundamental y Participación Docente de la Universidad Adelphi, en Garden City, Nueva York, distingue entre el tiempo disponible y la energía que demanda una relación. Ambas son recursos que se invierten por separado en los vínculos.

Tener dos horas libres no siempre implica poder sostener un plan exigente

Una persona puede disponer de una tarde sin obligaciones, pero sentirse agotada ante todo lo que rodea a una salida: el trayecto, el gasto, la necesidad de conversar con desconocidos o la duración del evento. Según Fiori, reunirse con una amistad de años puede requerir menos esfuerzo porque existe menor presión por mostrarse entretenido, atento o impecable.

“Se puede recuperar parte de esa energía”, explicó la especialista al referirse a los encuentros que resultan reparadores. El contacto social, en lugar de agotar, puede generar bienestar cuando ocurre en condiciones que se adaptan al estado de ánimo y a la disponibilidad real de quienes participan.

Tres personas juegan a un juego de mesa sobre una mesa de madera, con un libro de reglas abierto, tazas, cuencos y cartas. Afuera llueve.
El contacto social aporta bienestar cuando se ajusta al estado de ánimo y a la disponibilidad de los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa de cancelar puede dar un alivio inmediato. Sin embargo, Shannon Sauer-Zavala, profesora de Psicología de la Universidad de Kentucky, advirtió que esa sensación puede reforzar el hábito de evitar compromisos cada vez que aparece el agotamiento.

Con el tiempo, una persona puede convencerse de que solo está en condiciones de socializar cuando se siente completamente descansada. Eso limita las oportunidades de comprobar que el encuentro era más llevadero de lo previsto o que la compañía resultaba más gratificante que quedarse a solas.

Detectar el obstáculo permite proponer un cambio concreto

Rundle plantea una pregunta para distinguir entre falta de interés y problemas de organización: si la reunión durara 20 minutos, estuviera cerca y transcurriera sin inconvenientes, ¿seguiría siendo atractiva? Si la respuesta es afirmativa, la dificultad probablemente no sea la persona, sino la exigencia del plan.

El problema puede estar en el desplazamiento, el dinero, la obligación de cocinar, limpiar la casa o extender la salida hasta tarde. Identificar el factor que genera rechazo facilita una propuesta específica, como encontrarse a mitad de camino, pedir pizza o elegir una actividad compatible con ropa informal.

Para personas que atraviesan cambios de rutina, como la llegada de un hijo, una caminata con cochecito puede ser una alternativa más viable que una cena formal. Los encuentros breves también permiten sostener amistades durante etapas en las que reservar una noche completa resulta difícil.

Cuatro adultos mayores, dos hombres y dos mujeres, sentados alrededor de una mesa de comedor con platos, vasos de vino y una botella, riendo y conversando.
Recibir visitas sin la exigencia de ordenar el hogar facilita los encuentros frecuentes con personas cercanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiori sugirió, además, combinar la socialización con tareas pendientes. Las llamadas “noches administrativas” consisten en reunirse con otra persona mientras cada una responde correos, paga cuentas o resuelve trámites desde su computadora. Las obligaciones dejan de competir por el tiempo social y pasan a compartirse.

Pedir un plan más simple no tiene por qué vivirse como rechazo

Modificar una invitación puede generar incomodidad, sobre todo cuando existe temor a que la otra persona lo interprete como desinterés. Rundle recomienda comenzar por confirmar el deseo de verse y, después, explicar qué ajuste permitiría concretarlo.

Una fórmula posible es: “Tengo muchas ganas de verte, pero estoy sin energía. ¿Te parece si pedimos algo en casa?”. Otra opción es proponer una caminata corta porque se necesita descansar temprano. La claridad evita que el cambio quede asociado a un rechazo personal.

Según la psicóloga, la otra persona puede incluso sentir alivio: quizá también enfrenta dificultades para reunir energía para el plan original. Las amistades cercanas suelen adaptarse cuando conocen las circunstancias, afirmó.

La especialista aconseja que alguien tome la iniciativa y normalice los encuentros sin exigencias: una casa sin ordenar, ropa cómoda y comida sencilla pueden bastar. Esperar a tener el hogar impecable o una propuesta elaborada puede postergar indefinidamente la posibilidad de recibir visitas.

Un hombre recostado en una cama sostiene un teléfono inteligente junto a una mesa de noche con libros y una taza.
La cancelación de un compromiso es la opción adecuada ante situaciones de enfermedad, urgencia o agotamiento profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cancelar también puede ser necesario cuando el descanso es prioritario

Simplificar una reunión no sustituye la necesidad de descansar cuando hay enfermedad, agotamiento profundo o una urgencia personal. En esos casos, Rundle propone cancelar y retomar el contacto cuando sea posible, en lugar de desaparecer sin plantear una nueva oportunidad.

También conviene prestar atención a la sensación que deja cada vínculo. Si incluso la versión más sencilla de un encuentro produce angustia, o si una persona termina de forma reiterada juzgada y agotada después de ver a alguien, puede ser necesario revisar esa relación.

Pero cuando existe deseo de compañía y lo que pesa es la producción alrededor de la salida, hacer el plan más pequeño puede ser suficiente para conservar el vínculo. Un café breve, una caminata o una comida compartida en casa permiten seguir presentes en la vida de los demás, aun en semanas de poca energía.

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