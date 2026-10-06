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Cómo mantener la casa ordenada con una rutina nocturna de solo 15 minutos

Un método de cierre diario propone resolver pequeñas tareas antes de dormir para frenar la acumulación de desorden

Una mujer vestida con suéter azul sostiene una taza y un mando a distancia junto a una mesa de madera y un sofá gris.
Dedicar 15 minutos al final del día para ordenar los espacios de mayor uso ayuda a evitar que el desorden se acumule durante la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al final del día, la casa suele acumular las huellas de la rutina: platos sin lavar, ropa fuera de lugar y papeles sobre las mesas. Cada tarea puede parecer menor por separado, pero, cuando se posterga, el desorden va aumentando rápidamente. Frente a esa dinámica, la llamada “rutina de cierre” propone dedicar 15 minutos antes de dormir a ordenar los espacios más usados y dejar el hogar listo para el día siguiente.

El objetivo es evitar que el desorden cotidiano se acumule durante la semana y reducir las limpiezas extensas del fin de semana.

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La propuesta no busca una limpieza profunda ni una casa impecable. Su objetivo es restablecer las zonas de mayor uso para que sigan siendo funcionales al día siguiente, según recomendó Good Housekeeping.

La idea es dejar todo listo para el final del día, de la misma manera que el personal de restaurantes cierra un local al terminar su jornada. Consiste en limpiar, guardar y dejar todo ordenado en las zonas clave antes de acostarse para despertarse con un espacio limpio y despejado, en lugar del desorden del día anterior.

Un cierre diario para frenar la acumulación

Hombre con suéter azul retira pequeños electrodomésticos de la mesada de una cocina blanca junto a una caja de cartón.
La postergación de pequeñas tareas cotidianas acumula desorden y convierte el mantenimiento del hogar en limpiezas extensas de fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina puede hacerse después de cenar o antes de acostarse. El límite de tiempo debe respetarse: al terminar, la tarea concluye aunque queden asuntos pendientes.

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La clave es elegir pocas acciones repetibles que tengan efecto inmediato en cada hogar. Una familia con niños pequeños puede priorizar recoger juguetes, mientras que quien cocina con frecuencia puede concentrar más tiempo en la cocina.

El sistema busca intervenir cuando el desorden todavía es rápido de resolver, antes de que se acumulen varios días de platos, ropa u objetos fuera de lugar. Tener un final definido también facilita comenzar, porque permite saber cuánto durará la tarea.

Tres pasos antes de empezar

Una persona escribe a mano una lista de la compra en papel rayado con un bolígrafo azul sobre una mesa de madera. Gafas y taza de café en el fondo borroso.
Los expertos recomiendan definir qué acciones incluirá la rutina nocturna, como si se tratara del cierre de un local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como toda práctica cotidiana, esta estrategia resulta más fácil de sostener si tiene pasos concretos, sencillos y repetibles.

  • Preparar una lista de tareas: Definir qué acciones incluirá la rutina nocturna, como si se tratara del cierre de un local. Tener ese orden establecido permite evitar decidir cada noche por dónde empezar y favorece la constancia.
  • Distribuir las tareas si viven varias personas: Repartir las responsabilidades entre quienes comparten el hogar para que cada uno sepa qué debe hacer. La organización resulta más ágil cuando los roles están definidos.
  • Usar un cronómetro: Reservar 10 o 15 minutos para esta puesta a punto. Fijar un límite de tiempo acotado puede facilitar el inicio de la rutina, incluso después de un día largo.

Cómo realizar la rutina de cierre de 15 minutos

Manos con espuma lavando un plato blanco con una esponja en un fregadero de acero inoxidable junto a un grifo abierto.
Tareas breves —lavar los platos, ordenar la cocina, guardar objetos, acomodar la sala, atender la ropa y preparar el día siguiente— componen la rutina nocturna de 15 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina puede resultar útil para quienes tienen horarios exigentes o encuentran difícil descansar cuando hay objetos cotidianos a la vista. El propósito es que sea lo bastante alcanzable como para repetirla incluso después de una jornada cansada.

  • Dedicar cinco minutos a la cocina. Guardar los alimentos, lavar la vajilla, limpiar la mesada y dejarla despejada. Priorizar las tareas que faciliten el desayuno y la próxima comida, sin intentar ordenar toda la cocina.
  • Reservar cuatro minutos para devolver objetos a su sitio. Juntar vasos, correspondencia, cargadores, juguetes y otras pertenencias de las áreas comunes. Dejar en una canasta pequeña aquello que requiera una decisión más compleja para resolverlo después.
  • Ordenar la sala de estar en tres minutos. Acomodar las mantas, organizar los almohadones y despejar la mesa ratona u otras superficies de uso diario de vasos, papeles, etc. Limitarse a un repaso rápido, sin convertirlo en una limpieza profunda.
Vista de cerca de una mujer doblando ropa deportiva gris en un armario iluminado, con pilas de ropa doblada, botellas de agua y zapatillas.
La rutina se adapta a cada hogar: ordenar la ropa, platos u objetos de las áreas comunes pueden ser la prioridad (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Destinar dos minutos a la ropa. Guardar la ropa usada durante el día y preparar la que se usará la jornada siguiente. Pasar las prendas lavadas a la secadora o al tendedero, o guardar parte de la ropa seca.
  • Sacar la basura si está llena. Nada arruina más una mañana fresca que unos contenedores desbordados.
  • Usar un minuto para preparar el día siguiente. Dejar las llaves, el bolso, la ropa u otros elementos necesarios en un lugar definido. Este pequeño paso ahorrará tiempo al salir de casa a la mañana siguiente. Dejar listo el café y el almuerzo.
  • Cerrar las puertas y apagar las luces. Es la señal de que el turno ha terminado oficialmente.

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