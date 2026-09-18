De rutinas de tres horas a una dieta sin carne: cómo un fisicoculturista de 90 años sigue ganando títulos

Toshisuke Kanazawa, fisicoculturista japonés de 90 años, obtuvo su título número 19 en competencias nacionales y Masters

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La relación entre el cuerpo y el paso del tiempo suele medirse en límites: menos fuerza, menor movilidad y retiro de la competencia. Toshisuke Kanazawa eligió otro camino. A los 90 años, el fisicoculturista japonés continúa con sus entrenamientos, mantiene una dieta vegetariana y conserva un lugar en los escenarios de su país.

El atleta, nacido en Hiroshima, acaba de ganar la categoría para mayores de 85 años del Campeonato Nacional de Fitness para Veteranos de Japón. Ese resultado le permitió alcanzar el título número 19 de su carrera, que combina conquistas en los torneos Mr. Japan y en competencias Masters.

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Su caso se apoya en un método que fue cambiando con el tiempo. Kanazawa dejó atrás las jornadas de entrenamiento más largas de su juventud, adaptó los descansos a su edad y construyó una alimentación basada en arroz integral, natto, sopa de miso y otros productos de origen vegetal.

El atleta de Hiroshima ganó la categoría para mayores de 85 años del Campeonato Nacional de Fitness para Veteranos de Japón

El entrenamiento de fuerza y descanso que aplica a los 90 años

El método de Kanazawa no es el mismo que utilizaba en sus primeras décadas dentro del fisicoculturismo, claro está. Durante su juventud, entrenaba hasta seis horas diarias y afrontaba rutinas de gran exigencia. Con el paso del tiempo, redujo la carga horaria y dio más lugar a la recuperación.

En la actualidad, sus sesiones pueden extenderse hasta tres horas al día. El trabajo se concentra en ejercicios de fuerza, práctica de poses y control corporal. En el fisicoculturismo, el entrenamiento no busca únicamente desarrollar musculatura. Los atletas deben dominar una serie de posturas obligatorias que permiten evaluar el tamaño de los músculos, la simetría física y la capacidad de exhibirlos ante un jurado.

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Kanazawa mantiene una rutina de fuerza, poses de competencia y ejercicios para preservar la movilidad

La hipertrofia muscular es el aumento del tamaño de las fibras musculares luego de un estímulo físico sostenido. Se trata del proceso por el cual los músculos se desarrollan a partir de ejercicios de resistencia, alimentación y descanso.

Kanazawa reserva hasta siete días de recuperación antes de volver a entrenar un mismo grupo muscular. Esa decisión reduce la sobrecarga sobre músculos, tendones y articulaciones, elementos que requieren más atención con el avance de la edad.

Su rutina también incluye estiramientos diarios para sostener la movilidad articular. A eso suma el uso de aceites naturales para preservar la elasticidad de la piel. Se trata de medidas vinculadas con su preparación personal como competidor y no de una fórmula universal para el entrenamiento en edades avanzadas.

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Sobre su continuidad en el deporte, el japonés expresó a la agencia de noticias Kyodo News: “Todavía no estoy ni cerca de la línea de meta. Es importante seguir fijándose objetivos y asumiendo desafíos, sin importar la edad que tengas”.

A los 90 años, el japonés adapta sus entrenamientos con más días de descanso para cada grupo muscular

La dieta vegetariana con arroz integral, natto y miso

La dieta vegetariana es otra de las bases de la preparación del deportista. Cuando volvió a entrenar de forma intensa, eliminó de su alimentación la carne, el pescado, el alcohol y el tabaco.

Su menú se apoya en productos simples y habituales de la cocina japonesa. El arroz integral es su principal fuente de carbohidratos complejos, que liberan energía de forma más gradual. El natto, elaborado a partir de soja fermentada, ocupa un lugar central por su aporte de proteínas.

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La soja fermentada cambia de textura y sabor durante su preparación. Además de proteínas, el natto contiene vitamina K2, un nutriente asociado con procesos vinculados a la salud ósea y vascular.

Durante su juventud, Kanazawa llegó a entrenar hasta seis horas diarias; hoy sus sesiones pueden durar hasta tres horas

Otro componente de su alimentación es la sopa de miso con huevo. El miso es una pasta fermentada, elaborada en general con soja, que se diluye en caldo para preparar sopa. El huevo incorpora aminoácidos esenciales, sustancias que el organismo necesita para formar proteínas y reparar tejidos, incluido el muscular.

Kanazawa evita los productos ultraprocesados y mantiene una alimentación de origen vegetal, con preparaciones de bajo nivel de elaboración industrial. El objetivo de ese régimen es acompañar su entrenamiento, conservar la masa muscular y mantener un porcentaje reducido de grasa corporal.

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Los títulos en el fisicoculturismo japonés

La carrera competitiva de Toshisuke Kanazawa comenzó cuando tenía 20 años. En ese momento, el fisicoculturismo todavía no tenía una presencia extendida en Japón. Antes de dedicarse a las pesas, había competido como nadador, pero el entrenamiento de fuerza se convirtió pronto en el eje de su actividad deportiva.

La carrera de Kanazawa comenzó a los 20 años, después de una etapa previa como nadador

Su primer gran título llegó en 1960, cuando tenía 24 años y ganó el certamen Mr. Japan. Tres años después, en 1963, volvió a imponerse y obtuvo su segunda corona nacional en ese torneo, a los 27 años.

Esas dos victorias lo ubicaron entre los principales representantes de la disciplina en Japón durante la década de 1960. Más tarde participó también en competencias internacionales. En 1967 terminó cuarto en el torneo IFBB Universe, una competencia de alcance mundial organizada por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness.

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Tras regresar a los escenarios en la adultez, Kanazawa sumó más de 15 títulos en las categorías Masters, destinadas a atletas de mayor edad. También ganó un campeonato Masters a los 57 años, dentro de una división para fisicoculturistas mayores de 40.

Su logro más reciente fue el 30 de agosto, la victoria en la categoría de 85 años o más del Campeonato Nacional de Fitness para Veteranos, disputado en Hiroshima. El primer puesto le permitió llegar a 19 títulos en el total de su carrera.

El atleta obtuvo su primer título de Mr. Japan en 1960, cuando tenía 24 años

El retiro a los 34 años y el regreso motivado por su esposa

A los 34 años, cuando ya era campeón nacional decidió retirarse de las competencias. Durante cerca de 16 años se alejó de los torneos y de las rutinas de alto rendimiento.

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La situación cambió antes de que cumpliera 50. Su esposa enfrentaba problemas de salud y él recordó que ella disfrutaba de verlo competir. Por ese motivo, volvió al gimnasio, modificó su alimentación y retomó las presentaciones en torneos.

El regreso dio inicio a una segunda etapa de su carrera, marcada por los títulos Masters y los récords de longevidad. A los 86 años participó en el Campeonato de Fisicoculturismo de Japón y se convirtió en el competidor de mayor edad en subir a ese escenario.

A los 34 años, cuando ya era campeón nacional decidió retirarse de las competencias

“Estoy agradecido por el simple hecho de poder participar. Espero poder llegar al corazón de los demás cuando me vean asumir un desafío, incluso en la vejez”, afirmó al periódico The Mainichi sobre esa experiencia.

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Años antes de alcanzar su actual edad, Kanazawa había explicado a la cadena de televisión pública japonesa NHK cuál era su propósito: “Quiero competir hasta que tenga 90 años. Y me gustaría ser un ejemplo para otros abuelos y abuelas del mundo viviendo sano hasta los 100”.

La meta de competir a los 90 ya se cumplió. Su triunfo más reciente en Hiroshima confirmó que sigue en actividad, con 19 títulos y una rutina que combina entrenamiento de fuerza, descanso y dieta vegetariana.