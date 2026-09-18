Dónde ubicar el lavarropas y la secadora para aprovechar mejor el espacio doméstico, sin descuidar la instalación

El lavadero puede integrarse en un armario, un sótano o un área de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de un cuarto de lavado independiente no impide resolver esta función en la vivienda. La ubicación del lavarropas y secadora debe combinar el aprovechamiento del espacio con las exigencias de instalación, ventilación y mantenimiento de cada equipo.

El armario, sótano o zona de trabajo pueden alojar el lavado

El planteo parte de que el lavadero se define por su uso y no necesariamente por una habitación exclusiva. Una selección de propuestas de House Beautiful, sitio especializado en decoración, reunió alternativas que van desde transformar un armario hasta integrar los equipos en un sótano o en un ambiente que también funciona como área de trabajo.

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Por citar un ejemplo, Eden Passante, creadora de contenido estadounidense, convirtió un armario destinado a abrigos en un sector de lavado con estantes incorporados. La solución permite que detergentes y otros productos tengan un lugar definido sin ocupar otras superficies de la vivienda.

Los estantes permiten organizar detergentes y productos sin ocupar otras superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra propuesta, Marie Flanigan, diseñadora de interiores, rodeó los equipos con muebles de guardado y canastos, una disposición que el medio señala como aplicable a un sótano.

También hay opciones para plantas con pocos metros cuadrados. La diseñadora de interiores canadiense, Ali Bud, elevó ambos aparatos hasta la altura de la cintura e instaló cajones debajo; de ese modo, la base de las máquinas se convierte en volumen de almacenamiento.

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Antes de elegir cualquiera de estas variantes, conviene comprobar las instrucciones específicas del fabricante y las condiciones de la instalación existente.

Los muebles de guardado y los canastos rodean los equipos y amplían la capacidad de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación condiciona dónde puede ir una secadora con conducto

La ubicación no depende solo de que haya un hueco para los equipos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) establece que las secadoras convencionales deben expulsar el aire al exterior. Para los modelos de condensación que no cuentan con salida de aire, la entidad indica conexión a un desagüe conforme a las instrucciones del fabricante.

Esa diferencia técnica incide directamente en la viabilidad de un armario, subsuelo o rincón integrado a otro ambiente. El recorrido del conducto, acceso a una salida exterior y posibilidad de revisarlo no deberían resolverse después de instalar el mobiliario.

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La disposición vertical de las máquinas aprovecha mejor los espacios domésticos reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA también contempla que las entradas de aire exterior se sitúen a más de 0,9 metros de las descargas de secadora, una referencia para separar ambos puntos en proyectos de vivienda. Para evaluar el sitio, hay cuestiones prácticas que requieren revisión previa:

Tipo de secadora: las que tienen conducto y las de condensación demandan soluciones diferentes.

Acceso para mantenimiento: el filtro, la conexión y la parte trasera del aparato deben poder revisarse.

Alimentación y desagüe: las conexiones disponibles deben corresponder al modelo que se instalará.

Superficies y guardado: los productos de lavado necesitan almacenamiento sin bloquear la circulación ni los equipos.

Los cajones debajo de los aparatos convierten la base del equipo en una zona útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento del conducto forma parte de la decisión de diseño

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advierte que la acumulación de pelusa en la secadora o conducto de extracción puede obstruir el flujo de aire, aumentar el calor y provocar incendios.

Su recomendación incluye limpiar el filtro antes o después de cada carga, limpiar periódicamente el conducto y verificar durante el funcionamiento que el aire salga por la ventilación exterior.

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Las secadoras con conducto requieren una salida de aire hacia el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aconseja además mantener despejada la zona detrás de la secadora y reemplazar los conductos flexibles de plástico o lámina por conductos metálicos rígidos o semirrígidos, que facilitan el flujo de aire.

Si la ropa continúa húmeda al finalizar un ciclo habitual o el secado toma más tiempo de lo normal, la CPSC lo identifica como una posible señal de obstrucción del filtro o del conducto.

La integración estética, por tanto, debe dejar espacio para estas tareas. Un frente de muebles, puertas de armario o una disposición apilada pueden ordenar visualmente el sector, pero no deberían impedir la limpieza ni el acceso técnico.

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