Tendencias

Dónde ubicar el lavarropas y la secadora para aprovechar mejor el espacio doméstico, sin descuidar la instalación

Una planificación adecuada permite adaptar áreas reducidas a las necesidades del hogar, con atención a conexiones, circulación de aire y tareas de mantenimiento que evitan obstrucciones en el conducto de ventilación

Una lavadora blanca debajo de una tabla de madera, un carrito con botellas, un tendedero plegable, un cesto triple y gabinetes superiores.
El lavadero puede integrarse en un armario, un sótano o un área de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La falta de un cuarto de lavado independiente no impide resolver esta función en la vivienda. La ubicación del lavarropas y secadora debe combinar el aprovechamiento del espacio con las exigencias de instalación, ventilación y mantenimiento de cada equipo.

El armario, sótano o zona de trabajo pueden alojar el lavado

El planteo parte de que el lavadero se define por su uso y no necesariamente por una habitación exclusiva. Una selección de propuestas de House Beautiful, sitio especializado en decoración, reunió alternativas que van desde transformar un armario hasta integrar los equipos en un sótano o en un ambiente que también funciona como área de trabajo.

PUBLICIDAD

Por citar un ejemplo, Eden Passante, creadora de contenido estadounidense, convirtió un armario destinado a abrigos en un sector de lavado con estantes incorporados. La solución permite que detergentes y otros productos tengan un lugar definido sin ocupar otras superficies de la vivienda.

Infografía con un armario equipado con electrodomésticos de lavado y seis esquemas ilustrados sobre ventilación y mantenimiento técnico.
Los estantes permiten organizar detergentes y productos sin ocupar otras superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra propuesta, Marie Flanigan, diseñadora de interiores, rodeó los equipos con muebles de guardado y canastos, una disposición que el medio señala como aplicable a un sótano.

También hay opciones para plantas con pocos metros cuadrados. La diseñadora de interiores canadiense, Ali Bud, elevó ambos aparatos hasta la altura de la cintura e instaló cajones debajo; de ese modo, la base de las máquinas se convierte en volumen de almacenamiento.

PUBLICIDAD

Antes de elegir cualquiera de estas variantes, conviene comprobar las instrucciones específicas del fabricante y las condiciones de la instalación existente.

Dos lavadoras blancas bajo un mesón de madera, un cesto de mimbre, estantes con plantas y toallas, y una ventana iluminada.
Los muebles de guardado y los canastos rodean los equipos y amplían la capacidad de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación condiciona dónde puede ir una secadora con conducto

La ubicación no depende solo de que haya un hueco para los equipos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) establece que las secadoras convencionales deben expulsar el aire al exterior. Para los modelos de condensación que no cuentan con salida de aire, la entidad indica conexión a un desagüe conforme a las instrucciones del fabricante.

Esa diferencia técnica incide directamente en la viabilidad de un armario, subsuelo o rincón integrado a otro ambiente. El recorrido del conducto, acceso a una salida exterior y posibilidad de revisarlo no deberían resolverse después de instalar el mobiliario.

Vista de un lavadero con lavadora y secadora blancas apiladas, gabinetes de madera clara, un fregadero negro, una ventana y un jarrón con flores.
La disposición vertical de las máquinas aprovecha mejor los espacios domésticos reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA también contempla que las entradas de aire exterior se sitúen a más de 0,9 metros de las descargas de secadora, una referencia para separar ambos puntos en proyectos de vivienda. Para evaluar el sitio, hay cuestiones prácticas que requieren revisión previa:

  • Tipo de secadora: las que tienen conducto y las de condensación demandan soluciones diferentes.
  • Acceso para mantenimiento: el filtro, la conexión y la parte trasera del aparato deben poder revisarse.
  • Alimentación y desagüe: las conexiones disponibles deben corresponder al modelo que se instalará.
  • Superficies y guardado: los productos de lavado necesitan almacenamiento sin bloquear la circulación ni los equipos.
Lavadero doméstico moderno y luminoso con grandes ventanales, encimera de madera clara, lavadora, fregadero, ropa colgada en tendedero y plantas en macetas.
Los cajones debajo de los aparatos convierten la base del equipo en una zona útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento del conducto forma parte de la decisión de diseño

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advierte que la acumulación de pelusa en la secadora o conducto de extracción puede obstruir el flujo de aire, aumentar el calor y provocar incendios.

Su recomendación incluye limpiar el filtro antes o después de cada carga, limpiar periódicamente el conducto y verificar durante el funcionamiento que el aire salga por la ventilación exterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las secadoras con conducto requieren una salida de aire hacia el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aconseja además mantener despejada la zona detrás de la secadora y reemplazar los conductos flexibles de plástico o lámina por conductos metálicos rígidos o semirrígidos, que facilitan el flujo de aire.

Si la ropa continúa húmeda al finalizar un ciclo habitual o el secado toma más tiempo de lo normal, la CPSC lo identifica como una posible señal de obstrucción del filtro o del conducto.

La integración estética, por tanto, debe dejar espacio para estas tareas. Un frente de muebles, puertas de armario o una disposición apilada pueden ordenar visualmente el sector, pero no deberían impedir la limpieza ni el acceso técnico.

Temas Relacionados

LavadoraDecoraciónHogarNewsroom BUELavarropasLimpiezaLavadero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De rutinas de tres horas a una dieta sin carne: cómo un fisicoculturista de 90 años sigue ganando títulos

El japonés Toshisuke Kanazawa mantiene su preparación con hábitos que incluyen ejercicios de fuerza, descansos prolongados y una alimentación vegetariana basada en arroz integral, natto y miso

De rutinas de tres horas a una dieta sin carne: cómo un fisicoculturista de 90 años sigue ganando títulos

Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta, rápida y fácil

Una preparación salada con masa hojaldrada, huevos, crema y queso, pensada para resolver almuerzos, cenas o viandas con ingredientes de uso habitual

Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta, rápida y fácil

Receta de tortilla de papas con morrón al horno, rápida y fácil

Se cocina en una fuente, lleva unos 40 minutos en total y logra una textura firme para cortar prolijo, con un truco clave: hervir los tubérculos hasta que queden tiernos sin deshacerse

Receta de tortilla de papas con morrón al horno, rápida y fácil

Cuál es el error frecuente que puede desgastar la junta de sellado del lavavajillas con el paso del tiempo

El especialista Noah Pinsonnault advirtió que este comportamiento puede impedir el cierre correcto de la puerta y acelerar el deterioro del sellado con el uso repetido

Cuál es el error frecuente que puede desgastar la junta de sellado del lavavajillas con el paso del tiempo

Un estudio de Stanford plantea que el cerebro está formado por dos órganos que evolucionaron por separado

El hallazgo identifica grupos de células embrionarias con trayectorias propias, uno asociado al pensamiento y otro a funciones vitales como respirar, dormir, tragar y regular el ritmo cardíaco

Un estudio de Stanford plantea que el cerebro está formado por dos órganos que evolucionaron por separado

DEPORTES

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV para la velada del 18 de diciembre en la cancha de Platense

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV para la velada del 18 de diciembre en la cancha de Platense

La sanción que recibió Platense tras los incidentes que provocaron sus hinchas ante Fluminense en la Copa Libertadores

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea tras la caída 3-0 ante Brentford: los alarmantes números defensivos

Faustino Oro volvió a brillar en una jornada perfecta de Argentina en las Olimpiadas de Ajedrez ante Sudán

Antes de Racing-Sarmiento, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura

TELESHOW

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial y volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei: el parte médico

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

INFOBAE AMÉRICA

Dos amantes enfrentadas, un rey como árbitro y un símbolo religioso que dividió a Inglaterra: la historia de Nell Gwyn

Dos amantes enfrentadas, un rey como árbitro y un símbolo religioso que dividió a Inglaterra: la historia de Nell Gwyn

Costarricense Julián Valverde permanece detenido en Florida y bajo custodia de ICE: esto es lo que se sabe

La Concacaf confirma las semifinales y el play-in de la Copa Centroamericana 2026

Guatemala prepara Feria Integral de la Salud con foco en la prevención del cáncer, este domingo 20 de septiembre

Imputan a cuatro exfuncionarios por presuntos maltratos contra menores en un albergue de Panamá