Tendencias

Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta, rápida y fácil

Una preparación salada con masa hojaldrada, huevos, crema y queso, pensada para resolver almuerzos, cenas o viandas con ingredientes de uso habitual

Tarta circular horneada con relleno de cebolla dorada y trozos de panceta sobre un plato transparente de vidrio.
La receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta se prepara con masa hojaldrada, huevos, crema y queso (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La tarta de cebollas caramelizadas con panceta combina ingredientes habituales de la cocina cotidiana en una preparación apta para distintas comidas. Puede servirse caliente, tibia o fría, según el momento de consumo.

Las tartas saladas permiten utilizar rellenos elaborados con productos de uso frecuente, como cebolla, huevos, crema y queso. Por sus características, esta alternativa puede incorporarse a una cena, almuerzo o incluso para viandas.

PUBLICIDAD

Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta

La preparación se realiza con masa hojaldrada, cebollas caramelizadas, panceta, huevos, crema y queso. Durante la cocción, el relleno adquiere una textura cremosa, mientras que la superficie queda dorada.

Su combinación reúne el dulzor de la cebolla con el perfil ahumado de la panceta.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.
  • Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

  • 1 disco de masa para tarta
  • 4 cebollas grandes
  • 150 g de panceta
  • 3 huevos
  • 150 cc de crema de leche
  • 150 g de queso cremoso o mozzarella
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 cucharadita de manteca
  • 1 cucharadita de tomillo seco u orégano
  • Sal a cantidad necesaria
  • Pimienta negra a cantidad necesaria
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
Una tarta horneada con cebolla caramelizada, panceta y una hoja de perejil en un molde blanco sobre una servilleta.
Las cebollas de la tarta se cocinan a fuego bajo con aceite, manteca y azúcar hasta alcanzar un color dorado sin quemarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de cebollas caramelizadas con panceta, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 ℃. Enmantecar una tartera de 24 a 26 cm y cubrirla con el disco de masa. Pinchar la base con un tenedor.
  2. Cortar las cebollas en pluma fina. Calentar el aceite y la manteca en una sartén amplia.
  3. Incorporar las cebollas y cocinar a fuego bajo durante 12 a 15 minutos, con una pizca de sal. Revolver cada tanto para que se ablanden de manera pareja.
  4. Agregar el azúcar y continuar la cocción durante 3 minutos más, hasta que las cebollas tomen un color dorado. No subir demasiado el fuego: la cebolla debe caramelizarse sin quemarse.
  5. Cortar la panceta en tiras o cubos pequeños. Dorarla en otra sartén, sin agregar aceite, durante 4 a 5 minutos. Retirar el exceso de grasa con papel de cocina.
  6. En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Condimentar con pimienta, tomillo u orégano y poca sal, porque la panceta y el queso ya aportan bastante sabor.
  7. Distribuir las cebollas caramelizadas sobre la masa. Agregar la panceta dorada y el queso cortado en cubos.
  8. Volcar por encima la mezcla de huevos y crema. Terminar con el queso rallado, si se desea. El relleno debe quedar distribuido de manera pareja para que la tarta se cocine en forma uniforme.
  9. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada. La tarta está lista cuando el centro deja de moverse al sacudir suavemente la tartera.
  10. Retirar y dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Servir tibia, caliente o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal.
  • Grasas: 29 g.
  • Carbohidratos: 28 g.
  • Proteínas: 16 g.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se puede freezar, cortada en porciones y bien envuelta, durante 2 meses. Para recalentarla, llevarla directamente al horno a 160 ℃ hasta que recupere temperatura y la masa vuelva a quedar crocante.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasCocina en ArgentinaUltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tortilla de papas con morrón al horno, rápida y fácil

Se cocina en una fuente, lleva unos 40 minutos en total y logra una textura firme para cortar prolijo, con un truco clave: hervir los tubérculos hasta que queden tiernos sin deshacerse

Receta de tortilla de papas con morrón al horno, rápida y fácil

Cuál es el error frecuente que puede desgastar la junta de sellado del lavavajillas con el paso del tiempo

El especialista Noah Pinsonnault advirtió que este comportamiento puede impedir el cierre correcto de la puerta y acelerar el deterioro del sellado con el uso repetido

Cuál es el error frecuente que puede desgastar la junta de sellado del lavavajillas con el paso del tiempo

Un estudio de Stanford plantea que el cerebro está formado por dos órganos que evolucionaron por separado

El hallazgo identifica grupos de células embrionarias con trayectorias propias, uno asociado al pensamiento y otro a funciones vitales como respirar, dormir, tragar y regular el ritmo cardíaco

Un estudio de Stanford plantea que el cerebro está formado por dos órganos que evolucionaron por separado

Las dos comunidades de la Amazonia boliviana que sorprenden a los científicos por su baja prevalencia de demencia y su salud cardiovascular

Un seguimiento de casi cinco años entre tsimane y mosetén reveló que los nuevos diagnósticos aparecen a un ritmo comparable al de países industrializados. Las pistas detrás de un fenómeno que aún desconcierta

Las dos comunidades de la Amazonia boliviana que sorprenden a los científicos por su baja prevalencia de demencia y su salud cardiovascular

Qué efectos tienen los granos integrales en el colesterol, el peso y la presión arterial, según la ciencia

Un metaanálisis de 87 ensayos clínicos, publicado en el European Heart Journal, encontró mejoras en distintos indicadores cardiometabólicos

Qué efectos tienen los granos integrales en el colesterol, el peso y la presión arterial, según la ciencia

DEPORTES

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV: todo lo que tenés que saber

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV: todo lo que tenés que saber

Faustino Oro volvió a brillar en una jornada perfecta de Argentina en las Olimpiadas de Ajedrez ante Sudán

Antes de Racing-Sarmiento, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura

“El alcohol era mi escape”: las estremecedoras confesiones de Jonatan Cristaldo sobre los problemas que afectaron su vida

La tajante postura de Zidane ante la discusión entre Mbappé y Démbélé por el Balón de Oro

TELESHOW

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial y volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei: el parte médico

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala prepara Feria Integral de la Salud con foco en la prevención del cáncer, este domingo 20 de septiembre

Guatemala prepara Feria Integral de la Salud con foco en la prevención del cáncer, este domingo 20 de septiembre

Imputan a cuatro exfuncionarios por presuntos maltratos contra menores en un albergue de Panamá

La Superintendencia de Bancos de Guatemala analiza nuevas amenazas para la supervisión financiera

Extienden seis meses la prisión preventiva contra sospechoso del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

Presidenta Laura Fernández viajará a Colombia: seguridad y narcotráfico son clave en su agenda