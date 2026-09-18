Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta, rápida y fácil

La receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta se prepara con masa hojaldrada, huevos, crema y queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tarta de cebollas caramelizadas con panceta combina ingredientes habituales de la cocina cotidiana en una preparación apta para distintas comidas. Puede servirse caliente, tibia o fría, según el momento de consumo.

Las tartas saladas permiten utilizar rellenos elaborados con productos de uso frecuente, como cebolla, huevos, crema y queso. Por sus características, esta alternativa puede incorporarse a una cena, almuerzo o incluso para viandas.

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Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta

La preparación se realiza con masa hojaldrada, cebollas caramelizadas, panceta, huevos, crema y queso. Durante la cocción, el relleno adquiere una textura cremosa, mientras que la superficie queda dorada.

Su combinación reúne el dulzor de la cebolla con el perfil ahumado de la panceta.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

1 disco de masa para tarta

4 cebollas grandes

150 g de panceta

3 huevos

150 cc de crema de leche

150 g de queso cremoso o mozzarella

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de manteca

1 cucharadita de tomillo seco u orégano

Sal a cantidad necesaria

Pimienta negra a cantidad necesaria

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Las cebollas de la tarta se cocinan a fuego bajo con aceite, manteca y azúcar hasta alcanzar un color dorado sin quemarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de cebollas caramelizadas con panceta, paso a paso

Precalentar el horno a 190 ℃. Enmantecar una tartera de 24 a 26 cm y cubrirla con el disco de masa. Pinchar la base con un tenedor. Cortar las cebollas en pluma fina. Calentar el aceite y la manteca en una sartén amplia. Incorporar las cebollas y cocinar a fuego bajo durante 12 a 15 minutos, con una pizca de sal. Revolver cada tanto para que se ablanden de manera pareja. Agregar el azúcar y continuar la cocción durante 3 minutos más, hasta que las cebollas tomen un color dorado. No subir demasiado el fuego: la cebolla debe caramelizarse sin quemarse. Cortar la panceta en tiras o cubos pequeños. Dorarla en otra sartén, sin agregar aceite, durante 4 a 5 minutos. Retirar el exceso de grasa con papel de cocina. En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Condimentar con pimienta, tomillo u orégano y poca sal, porque la panceta y el queso ya aportan bastante sabor. Distribuir las cebollas caramelizadas sobre la masa. Agregar la panceta dorada y el queso cortado en cubos. Volcar por encima la mezcla de huevos y crema. Terminar con el queso rallado, si se desea. El relleno debe quedar distribuido de manera pareja para que la tarta se cocine en forma uniforme. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada. La tarta está lista cuando el centro deja de moverse al sacudir suavemente la tartera. Retirar y dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Servir tibia, caliente o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 430 kcal.

Grasas: 29 g.

Carbohidratos: 28 g.

Proteínas: 16 g.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se puede freezar, cortada en porciones y bien envuelta, durante 2 meses. Para recalentarla, llevarla directamente al horno a 160 ℃ hasta que recupere temperatura y la masa vuelva a quedar crocante.

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