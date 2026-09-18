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Receta de tortilla de papas con morrón al horno, rápida y fácil

Se cocina en una fuente, lleva unos 40 minutos en total y logra una textura firme para cortar prolijo, con un truco clave: hervir los tubérculos hasta que queden tiernos sin deshacerse

Tortilla de papas y pimiento rojo cortada en un plato de cerámica, acompañada por un tenedor, aceite de oliva y un pan de campo.
La receta de tortilla de papas con morrón al horno combina papas cocidas, huevo batido, cebolla y morrón salteado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tortilla de papas con morrón al horno, esa una solución que rescata más de una cena entre semana sin ensuciar toda la cocina.

En Argentina la tortilla es un plato para todo el año: aparece en la mesa familiar, en los picnics y en cualquier recipiente hermético con viandas. La versión al horno gana terreno porque evita el paso más temido, el de darla vuelta en la sartén sin que se rompa.

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Receta de tortilla de papas con morrón al horno

Se trata de una preparación a base de papas cocidas, huevo batido y morrón salteado, que se termina de cuajar en el horno en lugar de la sartén. El resultado es una tortilla pareja, dorada por arriba y bien firme, ideal para cortar en porciones prolijas. Al hornearse no requiere la técnica de volteo tradicional, lo que la vuelve mucho más simple para el día a día.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 40 minutos: 15 minutos de preparación y 25 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 6 huevos
  • 1 morrón rojo
  • 1 cebolla
  • 3 cucharadas de aceite
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Una tortilla dorada decorada con tiras de pimiento rojo en una cazuela de barro, acompañada de dos recipientes con salsa sobre madera.
La cocción de las papas durante 8 minutos en agua con sal evita que la tortilla de papas quede pastosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortilla de papas con morrón al horno, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃.
  2. Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas de no más de 0,5 cm de espesor.
  3. Cocinar las papas en agua con sal durante 8 minutos, hasta que estén tiernas pero no deshechas. El punto justo de cocción evita que la tortilla quede pastosa.
  4. Mientras hierven las papas, picar la cebolla y el morrón en cubos pequeños.
  5. En una sartén con 2 cucharadas de aceite, saltear la cebolla y el morrón a fuego medio durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
  6. Escurrir bien las papas y dejar que pierdan un poco de calor.
  7. En un bol grande, batir los huevos con sal, pimienta y la nuez moscada.
  8. Incorporar las papas escurridas y el salteado de cebolla y morrón. Mezclar con delicadeza para no romper las papas.
  9. Aceitar una fuente para horno o un molde redondo con la cucharada de aceite restante.
  10. Volcar la mezcla en la fuente y emparejar la superficie con una espátula.
  11. Llevar al horno precalentado durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme al tacto. Conviene pinchar con un cuchillo en el centro: si sale limpio, está lista.
  12. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla de papas con morrón se conserva en la heladera, tapada o en un recipiente hermético, hasta 3 días. También puede congelarse en porciones individuales por hasta 1 mes; para consumirla, lo ideal es descongelar en la heladera y recalentar en horno o sartén.

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