12 ejercicios con barra para desarrollar fuerza en los hombros y trabajar los deltoides

Una rutina con barra puede combinar ejercicios de fuerza, movimientos explosivos y variantes de press para trabajar los hombros desde diferentes posiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección del ejercicio puede modificar de manera considerable la forma en que se trabajan los hombros. Una misma barra permite realizar movimientos estrictos, variantes que incorporan las piernas, ejercicios unilaterales y gestos explosivos capaces de involucrar distintas zonas de la parte superior del cuerpo.

Una rutina compartida por Men’s Health y elaborada por el entrenador Andrew Tracey reunió 12 ejercicios con barra orientados al desarrollo de fuerza y masa muscular en los deltoides.

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La selección comienza con el tradicional press por encima de la cabeza y suma alternativas que modifican el agarre, la posición corporal o la trayectoria del implemento.

Los movimientos de press para trabajar los deltoides

Los ejercicios de press permiten trabajar los deltoides mediante distintos recorridos y niveles de exigencia. Aunque todos implican elevar una carga por encima de la cabeza, cada variante modifica la participación de las piernas, el tronco y los músculos estabilizadores.

1. Press de hombros con barra

Constituye el punto de partida de la lista. Para ejecutarlo, la barra se sostiene delante de los hombros con las manos ligeramente separadas respecto del ancho de estos. El tronco permanece firme, los glúteos contraídos y los codos ligeramente adelantados. Después, el peso asciende verticalmente hasta quedar sobre la cabeza.

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El press de hombros con barra y el press militar trabajan los hombros con una trayectoria por encima de la cabeza y una técnica estricta (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Press militar

Lleva la técnica hacia una versión más estricta. Los pies permanecen juntos o muy próximos, con el abdomen y los glúteos contraídos. La barra parte de la zona superior del pecho y sube sin flexionar las rodillas ni generar una inclinación excesiva hacia atrás.

3. Push press

Incorpora el impulso de las piernas. Una flexión rápida de rodillas y caderas permite generar velocidad antes de extenderlas de forma explosiva. Ese movimiento ayuda a llevar la barra hacia arriba, donde los hombros y los tríceps completan la repetición.

4. Press tras nuca

Utiliza una trayectoria diferente. La barra comienza sobre la parte superior de los trapecios y asciende hasta quedar por encima de la cabeza. Tracey señaló que requiere movilidad y control adecuados, además de cargas moderadas y un recorrido que pueda realizarse cómodamente.

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El press tras nuca y el press Bradford cambian la trayectoria de la barra y exigen movilidad, control y tensión sostenida en los deltoides (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Press Bradford

Combina el recorrido frontal y el posterior. La barra pasa de delante de los hombros hacia detrás del cuello y regresa inmediatamente al frente, sin extender por completo los brazos. Según el entrenador, el movimiento mantiene una tensión prácticamente constante sobre los deltoides.

Variantes que modifican la posición corporal

Estos ejercicios cambian el apoyo, el ángulo de empuje o la trayectoria de la barra para cambiar la exigencia sobre los hombros y los músculos que estabilizan el movimiento.

6. Press Z

Elimina la participación de las piernas al realizarse sentado en el suelo. Las piernas permanecen extendidas y separadas, con el tronco erguido. Desde allí, la barra parte de la zona superior del pecho y se eleva hasta conseguir la extensión completa de los brazos.

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7. Landmine press

Cambia la trayectoria vertical por una diagonal. Un extremo de la barra queda fijado en una esquina o mediante un accesorio específico, mientras la otra punta se sostiene con una mano a la altura del hombro. La posición escalonada o arrodillada permite empujar hacia arriba y adelante, dejando que el omóplato se mueva de manera natural.

El landmine press reemplaza el recorrido vertical por un empuje diagonal y permite un movimiento natural del omóplato en el trabajo de hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Remo vertical

Pone mayor énfasis en los deltoides laterales y los trapecios. La barra se sostiene delante de las caderas y asciende cerca del cuerpo mediante el desplazamiento de los codos hacia arriba y hacia afuera. El entrenador recomendó ajustar el ancho del agarre y el recorrido para encontrar una posición cómoda.

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9. Tirón alto con barra

Combina el trabajo de caderas con una tracción potente de la parte superior del cuerpo. La barra comienza delante de los muslos. Después de llevar ligeramente las caderas hacia atrás, se produce una extensión explosiva que ayuda a elevar el implemento, con los codos dirigidos hacia arriba y hacia los costados.

El remo vertical y el tirón alto con barra ponen el foco en los deltoides laterales, los trapecios y la tracción de la parte superior del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aislamiento, potencia y estabilidad

Los últimos ejercicios de la rutina reunieron estímulos diferentes para los hombros: desde movimientos de aislamiento hasta levantamientos que exigen potencia y control postural.

10. Elevación frontal

Concentra el trabajo en la flexión del hombro. Con una barra ligera sostenida contra los muslos, los brazos se elevan hacia adelante hasta alcanzar aproximadamente la altura de los hombros. El movimiento debe realizarse sin utilizar el impulso de las caderas.

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11. Push jerk y split jerk

Incorporan nuevamente un impulso de las piernas, aunque con una diferencia respecto del push press: el cuerpo se desplaza debajo de la barra para recibirla con los brazos extendidos. En el push jerk se flexionan las rodillas para colocarse bajo el peso; en el split jerk se adopta una posición dividida antes de recuperar la postura.

El push press, el push jerk y el split jerk suman el impulso de las piernas para elevar la barra y modificar el trabajo de hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Press de jabalina

Convierte el ejercicio en un desafío de estabilidad. La barra, sin peso o con una carga reducida, se sostiene longitudinalmente con una sola mano y se equilibra sobre el hombro. Desde esa posición se eleva por encima de la cabeza procurando mantener ambos extremos nivelados. El movimiento también demanda trabajo del tronco, la muñeca y el agarre.

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