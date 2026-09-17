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El error habitual al lavar los jeans que arruina el color y desgasta la tela más rápido: cómo secarlos correctamente

Pequeños cambios dentro de la rutina doméstica ayudan a mantener intacto el tono original y evitar daños prematuros en fibras de algodón

Cinco pantalones de mezclilla azul colgados con pinzas en un tendedero exterior sobre una pared amarilla con persiana verde.
Lavar los jeans con menos frecuencia ayuda a conservar sus fibras y su color original. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los jeans no necesitan pasar por el lavarropas después de cada uso. Lavarlos con demasiada frecuencia, con calor o fricción intensa puede acelerar la pérdida de color y desgaste de la tela, sobre todo en las prendas oscuras.

La pauta principal es revisar la etiqueta de cuidado de cada ropa: la composición, tintes y acabados pueden cambiar las indicaciones. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) establece que las etiquetas deben informar el método de lavado y secado seguro, además de advertir si una práctica puede dañar la prenda o teñir otras piezas.

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Infografía ilustrada con instrucciones para lavar, tratar manchas, leer etiquetas y secar pantalones vaqueros.
La etiqueta de cuidado establece el método adecuado para lavar y secar cada jean. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto conviene lavar los jeans

No hay una cantidad universal de puestas que obligue a lavar un jean. La decisión debe responder al uso: si presenta manchas, olor persistente o estuvo expuesto a suciedad, corresponde limpiarlo. Si se usó por poco tiempo y no tiene esas señales, se puede airear antes de guardarlo y reservar el lavado para cuando sea necesario.

Reducir lavados innecesarios ayuda a limitar la exposición de las fibras al agua, al detergente y a la acción mecánica. Las pautas de The Jeans Redesign, una iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur, recomiendan incluir en las prendas información para disminuir la frecuencia de lavado.

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clothing, ropa, lavadora - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dar vuelta los pantalones antes del lavado protege la superficie exterior del roce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus criterios también proponen que los jeans alcancen al menos 30 lavados domésticos y conserven los requisitos de durabilidad definidos para la prenda.

Para resolver una mancha pequeña no siempre hace falta lavar toda la prenda. Puede tratarse de manera localizada, con agua y un producto apto según la etiqueta, y dejar que se seque antes de volver a usar el jean. Esta alternativa evita someter el resto de la tela a un ciclo completo sin necesidad.

Pantalones jeans apilados en una silla de madera y colgados en un tendedero con pinzas y un perchero metálico; se ven una máquina de coser y rollos de tela.
Los ciclos suaves limitan la fricción que acelera el desgaste de la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar los jeans correctamente para que no se desgasten

El error más habitual es combinar lavados frecuentes con agua caliente, ciclos agresivos y prendas que generan roce. La temperatura elevada y la agitación pueden favorecer el encogimiento, la decoloración y el desgaste prematuro. Las directrices de la Fundación Ellen MacArthur indican lavado a 30°C o menos y aconsejan evitar el secado en máquina.

Antes de colocarlos en el lavarropas, conviene dar vuelta los jeans, cerrar cierres y botones, vaciar los bolsillos y lavarlos con prendas oscuras de peso similar. Ponerlos del revés protege la cara exterior —donde el color queda más expuesto— del contacto directo con el tambor y con otras telas. Separarlos de piezas claras reduce el riesgo de transferencia de tinte.

Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
El agua fría o a un máximo de 30 °C reduce el riesgo de encogimiento y decoloración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de menor impacto incluye:

  • Elegir agua fría o un máximo de 30°C, siempre que la etiqueta lo permita
  • Usar un ciclo suave o para ropa delicada, con la menor agitación compatible con la suciedad
  • Dosificar el detergente de acuerdo con sus indicaciones y evitar productos que la etiqueta desaconseje, como blanqueadores
  • No sobrecargar el lavarropas: las prendas necesitan espacio para moverse y enjuagarse
  • Retirar el jean al terminar el programa para que no quede húmedo dentro del tambor

La FTC señala que, si la prenda puede perder color y afectar otras piezas, la etiqueta debe advertir con indicaciones como “lavar con colores similares” o “lavar por separado”. Por eso, la etiqueta prevalece sobre cualquier recomendación general, incluso cuando el jean parece similar a otros del placard.

Lavadora de carga frontal de acero inoxidable con la puerta abierta, pantalones vaqueros dentro y espuma de jabón. Panel de control en la parte superior.
Separar los jeans de las prendas claras disminuye la posibilidad de transferencia de tinte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo secar los jeans

El secado también define cuánto conserva el jean su forma y color. Lo más prudente es sacarlo del lavarropas apenas termina el ciclo, alisarlo suavemente con las manos y dejarlo secar al aire en un espacio ventilado. Colgarlo del pretina permite que el peso se distribuya desde la parte superior; si la etiqueta recomienda secar en plano, esa indicación debe respetarse.

Evitar el secarropas es una de las medidas centrales para limitar el encogimiento y el deterioro asociado al calor. Las pautas de The Jeans Redesign incluyen expresamente la indicación de no usar secadora, junto con el lavado a baja temperatura. Para resguardar un tono oscuro, también conviene secarlo del revés y no exponerlo de forma prolongada al sol directo, que puede producir una pérdida desigual de color.

clothing, ropa, lavadora - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Retirar la prenda del lavarropas apenas termina el ciclo ayuda a evitar deformaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la etiqueta autoriza el uso de secadora y no hay otra alternativa, se debe elegir la temperatura más baja permitida y retirar la prenda apenas esté seca.

La normativa de la FTC exige que las instrucciones de cuidado indiquen si el artículo admite secado mecánico y, cuando corresponda, la temperatura adecuada. Seguir ese dato específico evita aplicar un método que el fabricante no haya respaldado para esa tela.

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