Presupuesto 2027: cuánto perdió cada área desde 2023 y qué partidas seguirán rezagadas

El análisis del OCEPP sostiene que el Presupuesto 2027 debe compararse con 2023 porque el gasto público total cayó más de una cuarta parte desde el inicio de la gestión Milei

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El Gobierno de Javier Milei presentó el Presupuesto 2027 con superávit fiscal y proyectó una inflación cercana al 18%, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4% y un dólar a $1.847. El plan oficial plantea subas en algunas partidas, aunque mantiene recortes acumulados en áreas como jubilaciones, universidades, discapacidad, vivienda e infraestructura.

Matías Wasserman, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), explicó en Infobae en Vivo los aumentos previstos no alcanzan, por sí solos, para recuperar los recursos perdidos desde 2023. Además, advirtió que las variables incluidas en el proyecto serán determinantes para saber si los fondos finalmente cumplen con los montos anunciados.

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Por eso, planteó que la comparación no debería concentrarse únicamente en la diferencia entre 2026 y 2027. “Nosotros proponemos mirar esta historia como una película de cuatro años y no la foto del 2027 contra 2026”, afirmó.

El gasto público quedó por debajo de los niveles de 2023

Durante los primeros años de la administración Milei, el gasto público total se redujo en más de una cuarta parte. Wasserman lo sintetizó con una frase: “Se recortó uno de cada cuatro”.

En términos más concretos, el economista explicó que de cada cuatro pesos que el Estado gastaba en 2023, ahora gasta tres. De ese modo, el análisis del OCEPP contrastó las partidas proyectadas para 2027 con los recursos de aquel año y detectó retrocesos en áreas sensibles.

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Salud y PAMI recibirían más fondos en 2027, pero el OCEPP advierte que la mayor demanda del sistema público puede absorber parte del refuerzo presupuestario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las universidades nacionales tendrían una reducción del 25% frente a 2023. A la vez, las becas Progresar acumularían una caída del 77,1%, mientras que el bono previsional quedaría 60,8% por debajo de los niveles de referencia.

La baja también alcanza a infraestructura y vivienda, con una reducción acumulada del 72,4%. En discapacidad, en tanto, la partida prevista registra una merma del 24,4%. Wasserman ubicó además a las transferencias a las provincias y a la obra pública entre los rubros que perdieron recursos.

El bono congelado profundizó la pérdida de los jubilados

La discusión previsional concentra una parte central de las diferencias sobre el Presupuesto 2027. El cálculo de 2026 había contemplado un crecimiento del gasto total de cerca de siete puntos por encima de la inflación y una suba similar para la función previsional.

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No obstante, Wasserman sostuvo que esas previsiones no se cumplieron. “Hoy lo que tenemos es un gasto que con suerte le empata a la inflación”, dijo. Según su análisis, el sistema previsional quedó diez puntos por debajo de los niveles de 2025.

El congelamiento del bono explica parte de esa caída. El adicional se mantiene en $70.000 desde el comienzo del Gobierno y la inflación redujo su poder de compra durante ese período.

Además, el economista señaló que la inflación de 2026 terminó tres veces por encima de la estimación inicial del Ejecutivo. Ese desvío afectó las previsiones de gasto y también la recaudación, que avanzó por debajo de los precios.

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La regla fiscal oficial establece que, si los ingresos tributarios no alcanzan la meta prevista, deben aplicarse nuevos recortes. Por ese motivo, Wasserman advirtió que los incrementos proyectados pueden quedar condicionados por el desempeño real de la recaudación.

Las universidades nacionales tendrían en 2027 una reducción del 25% frente a 2023, según el análisis del OCEPP sobre el Presupuesto REUTERS/Agustin Marcarian

Salud y PAMI recibirían más fondos, pero con mayor demanda

La función salud figura entre las áreas con mayores aumentos para 2027, con una suba cercana al 30%. Una parte relevante de esos recursos está destinada al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

Wasserman aclaró que, al momento de elaborar la comparación, el organismo todavía no había ejecutado la totalidad de su crédito de 2026. Por esa razón, tomó como referencia una partida que había tenido actualizaciones durante el año.

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Aun así, sostuvo que el incremento no supone una recuperación automática. “Todavía hoy estamos a niveles muy por debajo de 2023”, afirmó sobre los recursos destinados a salud.

El proyecto contempla fondos que permitirían compensar el ajuste acumulado durante los tres años previos. Sin embargo, el economista planteó que esa mejora debe medirse frente al crecimiento de la demanda sobre PAMI.

Según explicó, muchas personas dejaron las empresas de medicina prepaga y comenzaron a atenderse en el sistema público. Esa presión adicional podría absorber parte del refuerzo presupuestario, sin que se traduzca de manera directa en más infraestructura o mejores prestaciones.

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El bono previsional quedaría 60,8% por debajo de 2023 y el congelamiento en $70.000 profundizó la pérdida de los jubilados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también consideró los conflictos por pagos a prestadores de PAMI. El Gobierno buscaría atender esa situación con los recursos incluidos en el proyecto para 2027.

IVA y Ganancias sostienen la meta de superávit

El superávit previsto depende, en buena medida, de una mayor recaudación por IVA y Ganancias. Para que esa proyección se cumpla, el Gobierno necesita una recuperación rápida de la actividad, los salarios reales y el empleo registrado.

Sin embargo, Wasserman remarcó que esos indicadores no acompañaron las previsiones oficiales durante el período anterior. La construcción y la industria anotaron caídas interanuales cercanas al 5%, mientras que el salario real quedó por debajo del registro del año previo y el empleo formal mostró una baja aún mayor.

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Tampoco alcanzaron los ingresos que el Ejecutivo esperaba obtener mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado entre las estimaciones de recaudación.

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