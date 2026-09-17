Beneficios de Anses para jubilados: cómo pueden acceder a descuentos en supermercados y farmacias

Los descuentos ofrecidos directamente por los comercios van del 10 al 15 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miles de jubilados y pensionados de todo el país cuentan con un programa que les permite estirar un poco más el dinero de sus haberes a la hora de hacer las compras del mes. Se trata de una serie de descuentos y reintegros pensados especialmente para este sector, que se aplican tanto en supermercados como en farmacias, ópticas y otros comercios, y que funcionan de manera muy sencilla, sin trámites adicionales ni papeles que presentar.

El programa se llama Beneficios Capital Humano - ANSES y está disponible en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, lo que suma en total más de 12.000 puntos de venta adheridos. A través de este esquema, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos que arrancan en el 10% en supermercados, en muchos casos sin ningún tope de gasto, y que llegan al 20% en productos de perfumería y limpieza.

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Lo más importante es que para acceder a estos beneficios no hace falta anotarse en ningún lado ni inscribirse en un programa especial. Alcanza con pagar con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o la pensión en los comercios que están adheridos. El descuento se aplica de manera automática en el momento del pago, sin necesidad de presentar ningún código ni hacer gestiones previas.

Descuentos directos en los comercios

Además del beneficio general, cada cadena de supermercados tiene condiciones propias en cuanto al porcentaje de descuento, los días en que se puede usar y los topes de gasto. En Disco, Jumbo y Vea el descuento es del 10% en todos los rubros, con excepción de electrodomésticos, y se suma un 20% adicional en perfumería y limpieza. Este beneficio rige de lunes a jueves y no tiene tope de gasto.

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Diferentes cadenas de supermercados ofrecen bonificaciones sin tope mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Coto y en La Anónima el descuento también es del 10% en todos los rubros, disponible de lunes a jueves y sin tope, aunque en ambos casos no es acumulable con otras promociones y quedan afuera carnes, electrodomésticos, telefonía, bazar, textil y algunas marcas seleccionadas. En los Super CAS y FASA rige el mismo 10%, pero solamente los días lunes y martes, también sin tope.

Josimar, por su parte, ofrece un 15% de descuento en todos los rubros, disponible los días martes y sin límite de gasto. En Toledo el descuento es también del 15%, pero se aplica únicamente los jueves, sin tope, aunque con las mismas exclusiones de rubros mencionadas anteriormente.

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En Carrefour el descuento es del 10% en todos los rubros, de lunes a miércoles, con un tope mensual de 35.000 pesos. En Día el beneficio es del 10%, disponible los lunes, con un tope de 2.000 pesos por transacción, aunque en este caso el descuento incluye a todos los productos y sí puede acumularse con otras promociones. En ChangoMás el 10% rige todos los días de la semana, con un tope de 12.000 pesos por transacción y de 50.000 pesos por mes.

Por último, en el resto de los más de 7.000 comercios adheridos al programa, el descuento es del 10% en todos los rubros, disponible los lunes, con un tope de 1.000 pesos por transacción en concepto de reintegro. Este beneficio también acumula con otras promociones.

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Descuentos adicionales según el banco

A los beneficios que se consiguen directamente en los comercios se les suman otros descuentos y reintegros que dependen del banco en el que cada jubilado o pensionado cobra sus haberes. Quienes cobran a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito, usando la aplicación BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Este beneficio tiene un tope semanal de 5.000 pesos y un tope mensual de 20.000 pesos.

Los descuentos en farmacias llegan al 50%, dependiendo del banco.

En el caso del Banco Galicia, quienes cobran su jubilación o pensión en esa entidad tienen hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito. El tope en este caso es de 20.000 pesos mensuales para compras en supermercados y de 12.000 pesos mensuales para farmacias y ópticas.

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Quienes cobran por el Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los días martes en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, pagando con tarjeta de débito, con un tope de 25.000 pesos, o mediante QR, con un tope de 15.000 pesos. A este beneficio se le suma un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

El Banco Patagonia ofrece a sus jubilados y pensionados hasta un 35% de descuento en los supermercados Carrefour, Coto Digital, Jumbo y ChangoMás, además de La Anónima en el caso exclusivo de la provincia de Río Negro, con un tope mensual de 40.000 pesos. También brinda hasta un 25% de ahorro en la carga de combustible, con un tope mensual de 30.000 pesos, y hasta un 20% de descuento en farmacias de todo el país, con un tope mensual de 20.000 pesos.

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Algunos bancos ofrecen descuentos de entre 10 y 20 por ciento en combustibles a los jubilados. (EFE)

Finalmente, quienes cobran sus haberes a través del Banco Provincia de Buenos Aires acceden a un descuento del 5% en las compras realizadas con Cuenta DNI, ya sea mediante QR o Clave DNI, en los supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El tope es de 5.000 pesos por semana y por persona, y este beneficio se suma a las demás promociones vigentes.

Un beneficio extra en la cuenta bancaria

Además de los descuentos en las compras, los jubilados y pensionados también pueden acceder a una cuenta remunerada, que permite recibir rendimientos diarios sobre el dinero que tienen depositado en la cuenta donde cobran su jubilación o pensión. Las condiciones y las tasas vigentes (TNA) de este beneficio pueden variar según la entidad bancaria, por lo que se recomienda consultarlas directamente en los canales oficiales de cada banco.

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