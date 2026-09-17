La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 5: chances de medallas en tiro, boxeo y el debut del equipo de fútbol

El boxeo buscará asegurarse medallas en los Juegos Suramericanos (Santa Fe 2026)

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Después de otro gran día para la delegación argentina, que sumó 24 medallas en la jornada para sostenerse en el segundo puesto del medallero por detrás de Brasil, nuestros atletas volverán a salir a escena en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Fernanda Russo será una de las primeras en ver acción en la prueba de rifle de aire 10 metros de tiro con la clasificación y espera llegar a la definición para pelear por un lugar en el podio de la disciplina que se realiza en el Centro de Tiro santafesino. Por su parte, seguirán las carreras de remo en la Costanera. Los hermanos Capogrosso buscarán el bronce en el volibol de playa y el combinado de Diego Placente hará su debut en el fútbol ante Paraguay en el estadio de Newell’s. Además, el boxeo buscará llegar a la final en varias categorías.

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La agenda del día 4 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

Rosario

Esgrima (Estadio Salvador Bonilla)

10:00: espada individual femenino. Isabel Di Tella, Josefina Méndez Bello, Victoria Eglez y Margarita Musci Concepción. Preliminares.

11:00: florete individual masculino. Augusto Servello, Andrea Nigosanti, Dante Cerquetti y Franco Marchetti. Preliminares.

Desde las 19:00: finales y premiación.

Fútbol (Estadio Marcelo Bielsa)

10:00: Argentina vs. Paraguay. Equipo masculino. Fecha uno del Grupo B.

Golf (Rosario Golf Club)

Desde las 9:00: tercera ronda.

Individual masculino: Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto.

Individual femenino: Mía Yaya y Ana Giulano.

Equipos mixtos: Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano.

Levantamiento de pesas (Gimnasio 5, Provincial)

10:00: categoría 110 kg masculino. Ismael Ovejero. Final.

Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery)

8:00: relevos femenino. Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio. Fase de siembra.

12:30: relevos femenino. Final.

13:00: relevos masculino. Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta. Fase de siembra.

17:25: relevos masculino. Final.

Voleibol (Estadio Newell’s)

15:00: Argentina vs. Venezuela. Equipo femenino. Clasificación.

Voleibol playa (Rural Picadero)

10:00: Abdala-Ghigliazza vs. Venezuela. Clasificación por el séptimo y octavo puesto.

11:00: Churin-Enríquez vs. Paraguay. Clasificación por el quinto y sexto puesto.

15:00: Capogrosso-Capogrosso vs. Chile. Partido por la medalla de bronce.

Fernanda Russo buscará una nueva medalla para el tiro (Santa Fe 2026)

Santa Fe

Balonmano (Parque Sur, Invencible Santa Fe)

19:30: Argentina vs. Chile. Equipo femenino. Fecha dos.

Bochas (Estación Belgrano)

11:30: Lucas Hecker vs. Chile en volo individual masculino. Final.

Remo (Costanera Este)

Desde las 9:00:

Doble par de remos cortos femenino (W2X): Duarte-Orlandini. Final.

Dos remos largos sin timonel masculino (M2-): Annesse-Álvarez. Final.

Doble peso ligero masculino (2XML): Enríquez-Menin. Final.

Individual peso ligero femenino (1XWL): Clara Galfee. Final.

Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-): Cerrudo, De Andrea, Baluzzo y Simonitti. Final.

Ocho remos largos con timonel masculino (M8+): Álvarez, Annesse, Fucile, Pacheco, Mansilla, Calderón, Pacheco y Riveros. Final.

Tiro (Centro Internacional de Tiro)

9:00: rifle de aire 10 m femenino. Fernanda Russo y Lola Sánchez. Clasificación.

11:15: rifle de aire 10 m femenino. Final.

Vela (Laguna Setúbal)

Desde las 12:00:

iQFoil femenino: Chiara Ferretti. Regatas cuatro, cinco y seis.

iQFoil masculino: Joaquín Reutemann. Regatas cuatro, cinco y seis.

Sunfish femenino: Luciana Cardozo. Regatas tres y cuatro.

Sunfish masculino: Martín Alsogaray. Regatas tres y cuatro.

ILCA 6 femenino: Lucía Falasca. Regatas dos, tres y cuatro.

ILCA 7 masculino: Francisco Guaragna Rigonat. Regatas dos, tres y cuatro.

Snipe mixto: Florencia Galimberti y Luciano Pesci. Regatas tres y cuatro.

Rafaela

Boxeo (Invencible Rafaela)

Desde las 15:00:

Menos de 54 kg femenino: Melanie Martínez vs. Kelly Benítez, de Colombia. Semifinal.

Menos de 57 kg femenino: Delfina Arancibia Ocaña vs. Jucielen Romeu, de Brasil. Semifinal.

Hasta 75 kg femenino: Lorena Balbuena vs. Adriele Nascimento, de Brasil.

Hasta 70 kg masculino: Mateo Gabriel Tavone vs. Edinson Alvarado, de Venezuela. Semifinal.

Hasta 80 kg masculino: Nahuel Roldán. Semifinal.

Hasta 90 kg masculino: Pedro Arjona. Semifinal.

Ciclismo BMX Race (Eco Parque)

10:00 a 12:00:

Individual femenino: Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Semifinales uno, dos y tres.

Individual masculino: Gonzalo Molina y Federico Villegas. Semifinales uno, dos y tres.

11:30: time trial femenino. Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Ronda uno.

11:40: time trial masculino. Gonzalo Molina y Federico Villegas. Ronda uno.

11:50: time trial femenino. Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Ronda dos.

12:00: time trial masculino. Gonzalo Molina y Federico Villegas. Ronda dos.

Buenos Aires

Bowling (Norcenter)

8:30: dobles femenino. Vanesa Rinke y Mercedes Pérez. Grupo, día dos.

12:30: dobles masculino. Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani. Grupo, día dos.

Paraná

Softbol (Estadio Mundialista)

20:30: Argentina vs. Perú. Equipo femenino. Preliminar.