El penal en el minuto final que falló Memphis Depay en la eliminación de Corinthians contra Estudiantes: la furia de un hincha en la tribuna

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Estudiantes de La Plata se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores luego de vencer 1-0 a Corinthians en el Neo Química Arena, en una noche que terminó con un penal fallado por Memphis Depay en el minuto 102. La ejecución del delantero neerlandés sobrevoló el travesaño y selló la eliminación del equipo brasileño, que necesitaba ese gol para igualar la serie y llevar la definición a los penales.

El desenlace dejó una de las imágenes de la jornada. Un fanático de Corinthians, ubicado en la tribuna que se encontraba detrás del arco defendido por Fernando Muslera, registró con su teléfono el momento previo al remate. El video mostró primero la expectativa del público local ante la posibilidad de que el atacante europeo revirtiera la situación en los últimos minutos.

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La secuencia cambió por completo cuando Depay tomó carrera y envió el disparo por encima del arco. “¡Vamos Corinthians, vamos Memphis!“, vociferaba el hincha antes de la ejecución. Un grito que se transformó en una catarta de insultos tras el remate mientras intentaba detener la filmación. El video se difundió en redes sociales y concentró buena parte de las repercusiones posteriores al encuentro.

“Uno de los mejores videos de la historia del fútbol”, “Video del año”, y “Hubiera sido Cine si el balón daba en el celular”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios al ver la grabación en X (Ex Twitter).

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La reacción de la hinchada al penal de Memphis

El partido tuvo pocos pasajes de juego fluido y una alta tensión en el tramo final. Estudiantes sostuvo una postura defensiva, buscó reducir espacios y apostó por la presencia de Guido Carrillo como referencia ofensiva. Corinthians tuvo dificultades para generar situaciones claras y el peso de su ataque recayó en Depay.

La ausencia por lesión de Yuri Alberto limitó las alternativas del conjunto brasileño. Sin uno de sus principales delanteros, el equipo local encontró menos conexiones en los últimos metros y no pudo establecer un dominio sostenido frente a la defensa argentina.

El encuentro parecía encaminado hacia un empate sin goles hasta que, a los 87 minutos, Tomás Palacios avanzó por la banda y llegó hasta el fondo. Desde allí envió un centro para Alexis Castro, quien definió de zurda ante Hugo Souza para establecer el 1-0.

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El gol modificó el escenario de forma inmediata. Corinthians quedó obligado a buscar una respuesta en los minutos finales, mientras que Estudiantes intentó conservar la ventaja con una estructura compacta cerca de su área. La oportunidad más clara para el local llegó en el tiempo añadido. Tras una revisión del árbitro venezolano Jesús Valenzuela en el sistema de videoarbitraje, se sancionó una mano de Leandro González Pírez dentro del área de Estudiantes.

La jugada le dio a Corinthians la posibilidad de empatar la serie desde los 12 pasos. El penal de Memphis Depay en el minuto 102, sin embargo, no encontró el arco. El remate pasó por encima del travesaño y puso fin a la última ocasión del conjunto brasileño. Tras el fallo, el estadio pasó de la ilusión a la frustración.

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El triunfo permitió que Estudiantes de La Plata volviera a una semifinal de la Copa Libertadores después de 17 años. El próximo rival del Pincha saldrá de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle. El conjunto carioca parte con ventaja después de imponerse 2-0 en el partido de ida.

Las semifinales están previstas para el 13 y 14 de octubre, con los encuentros de vuelta programados entre el 20 y 21 del mismo mes. La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.