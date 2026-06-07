Cinco ejercicios clave para fortalecer tus hombros

La rutina de cinco ejercicios para hombros propuesta por GQ mejora la fuerza y la funcionalidad del tren superior en casa (Imagen ilustrativa Infobae)

Los ejercicios de hombro ocupan un lugar esencial en cualquier rutina de entrenamiento que busque un cuerpo equilibrado y funcional. Más allá de la apariencia física, fortalecer esta zona es clave para realizar con facilidad actividades cotidianas como cargar bolsas o levantar maletas.

Según la selección publicada en GQ sobre los movimientos imprescindibles para esta parte del cuerpo, la principal ventaja de entrenar los hombros radica en que no requiere equipamiento sofisticado; basta con un par de mancuernas y la elección de ejercicios efectivos.

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Trabajar los hombros no solo contribuye a un físico definido, sino que también mejora la funcionalidad del cuerpo en tareas diarias y deportivas. El artículo destaca que mantener esta área fuerte ayuda a prevenir lesiones, favorece la postura y permite enfrentar diversos esfuerzos físicos con mayor eficiencia.

Incluir ejercicios de hombro en el entrenamiento favorece una postura adecuada y mejora la alineación corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la presencia de ejercicios específicos para hombros se convierte en un pilar para quienes desean un entrenamiento completo y resultados visibles tanto en el rendimiento como en la salud general.

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Los cinco ejercicios recomendados

Press de hombros: este ejercicio puede hacerse sentado o de pie. Consiste en tomar una mancuerna con cada mano, subirlas a la altura de los hombros y empujarlas hacia arriba mientras se estiran los brazos. Una vez arriba, se bajan de forma lenta y controlada.

El press de hombros, elevaciones laterales y Arnold press son claves para trabajar los deltoides de forma efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevaciones laterales: con una mancuerna en cada mano y los codos ligeramente doblados, se elevan los brazos lateralmente hasta alcanzar la altura de los hombros. Se trata de un movimiento más desafiante de lo que parece a simple vista.

Las elevaciones laterales fortalecen los deltoides y resultan fundamentales para la salud articular del hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fly inverso: para realizarlo, hay que echar las caderas hacia atrás, mantener la espalda recta y el abdomen activado. Los brazos cuelgan con los codos algo doblados y se suben las pesas hasta la altura de los hombros, se aprietan los omóplatos y luego se vuelve a la posición inicial.

El fly inverso activa la musculatura de la espalda y ayuda a corregir la postura al fortalecer la parte posterior del hombro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevaciones frontales: se toman las mancuernas y se mantienen por delante del cuerpo, con las palmas hacia abajo. Se levantan las pesas hasta la altura de los hombros, evitando balancear los brazos, y se bajan de manera controlada.

Las elevaciones frontales con mancuernas mejoran la estabilidad y el equilibrio muscular en los ejercicios de hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arnold press: es una variante del press de hombros en la que, durante la elevación, se giran las muñecas para trabajar todas las partes de los deltoides. Se empieza con las palmas mirando hacia el cuerpo y, al final del movimiento, quedan orientadas hacia fuera.

El Arnold press es una variación que involucra todas las fibras del deltoides, optimizando el desarrollo total del hombro (Imagen ilustrativa Infobae)

Beneficios de fortalecer los hombros

La fortaleza en los hombros suele subestimarse frente a otros grupos musculares, como los bíceps o los tríceps, pero la publicación de GQ recalca que este trabajo beneficia la salud general. El rendimiento deportivo también se ve favorecido, pues más musculatura en esta área permite levantar más peso y realizar diversos ejercicios con mayor facilidad.

Contar con un tren superior funcional tiene un impacto directo en la capacidad de afrontar actividades cotidianas sin dificultad. La fuente enfatiza que la versatilidad y los beneficios de trabajar los hombros van más allá de la estética, influyendo en la autonomía física y en la prevención de problemas futuros.

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Se recomienda aumentar el peso progresivamente y priorizar el calentamiento, la movilidad y la técnica para evitar lesiones al entrenar hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para entrenar los hombros

Para obtener resultados de los ejercicios de hombro, GQ ofrece una serie de recomendaciones prácticas. En primer lugar, hay que elegir un peso adecuado: debe ser desafiante, pero sin exceder los propios límites para evitar lesiones. Antes de iniciar cualquier rutina, se aconseja trabajar la movilidad y realizar un calentamiento específico para preparar el cuerpo y reducir riesgos.

La sobrecarga progresiva es otro principio recomendado: las repeticiones o el peso aumentan gradualmente a medida que se progresa. El uso de superseries —que combinan dos ejercicios en una misma serie— puede ayudar a optimizar el tiempo de entrenamiento y potenciar los resultados.

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