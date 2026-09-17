El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título con el Inter Miami

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Con la camiseta empapada y después de una noche que terminó con una vuelta olímpica, Lionel Messi compartió dos momentos familiares con Thiago, Mateo y Ciro tras el título de Inter Miami ante Cruz Azul. Las imágenes mostraron dos caras del festejo: en una, el capitán argentino pareció apoyarse físicamente en sus hijos mayores después del desgaste del partido; en la otra, hubo risas por el estado de su camiseta, mojada por el sudor.

Inter Miami se impuso 2-0 frente a Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026, con un gol de Messi (el número 100 del rosarino desde su arribo a Las Garzas) y otro de Casemiro. El resultado le dio al club de Florida su primera conquista en ese torneo, que enfrenta a los campeones de la Major League Soccer y de la Liga MX.

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El festejo no se limitó al césped ni a la entrega del trofeo. Tras el encuentro, el delantero argentino se encontró con sus hijos y protagonizó dos escenas que circularon en redes sociales. En ambos casos, los chicos dejaron una reacción espontánea ante la presencia de su padre, todavía con las marcas físicas de una final exigente.

En el primero de los videos, Messi aparece con una expresión de cansancio. Luego de los 90 minutos y de los festejos posteriores, abraza a Thiago y Mateo. La imagen da la impresión de que los dos mayores de la familia Messi lo sostienen mientras él descarga parte de su peso sobre ellos.

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El encuentro de Messi con sus hijos tras el título con el Inter Miami

El gesto ocurrió con el futbolista aún vestido con la indumentaria de partido. Su rostro y su postura reflejaron el esfuerzo de una noche en la que volvió a ser determinante para el equipo que dirige el Kily González (debutó en el club con este título).

Thiago y Mateo respondieron al abrazo y permanecieron a ambos lados de su padre. La secuencia fue breve, aunque mostró una postal distinta a la celebración colectiva con el plantel. El argentino es el más ganador de la historia con 48, seguido por los brasileños Dani Alves y Marquinhos, con 43.

El delantero de 39 años fue titular en la definición y abrió el marcador a los 24 minutos. Más tarde, Casemiro convirtió el segundo tanto, que aseguró el 2-0 ante el conjunto mexicano. El triunfo extendió la lista de trofeos de Messi y sumó un título internacional para Inter Miami.

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El segundo video tuvo un tono diferente. Allí, Lionel Messi aparece sonriente y todavía transpirado. Thiago fue el primero en acercarse para abrazarlo, aunque pareció advertir de inmediato que su padre tenía la camiseta completamente mojada.

La reacción del adolescente sumó un detalle cotidiano a la celebración. Messi lo abrazó de todos modos, mientras Thiago pareció algo incómodo ante el contacto con la ropa húmeda. La escena contrastó con la tensión y el esfuerzo que habían quedado atrás durante el partido.

Poco después, Mateo corrió hacia su padre y se lanzó a sus brazos. Messi lo alzó en medio de la celebración, con una sonrisa amplia. El hijo del medio se sumó al festejo sin reparos por el sudor que aún cubría al capitán argentino.

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El cierre del video quedó a cargo de Ciro, el menor de los tres. Al acercarse a Messi, le acarició la espalda y notó que la camiseta estaba mojada. Entonces miró su mano y la olió, una reacción que provocó la risa inmediata de su padre.

Messi se tentó al ver la secuencia y le dio un beso en la mejilla a su hijo, antes de continuar con los festejos. La situación reunió en pocos segundos el cansancio del futbolista, la emoción por el título y la naturalidad de sus hijos frente a una escena que, para ellos, parecía parte de la rutina posterior a un partido.

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La victoria ante Cruz Azul significó la primera Campeones Cup para Inter Miami. El certamen enfrenta al campeón de la MLS con el ganador de la Liga MX y se disputó en el Nu Stadium, en Miami.

Messi marcó su gol número 100 con la camiseta del club estadounidense. El tanto abrió una final que luego se inclinó definitivamente con la conversión de Casemiro en el tramo final.

Para el argentino, la conquista se incorporó a una trayectoria con títulos en Barcelona, Paris Saint-Germain, la selección argentina e Inter Miami. La secuencia con sus hijos aportó otra dimensión a la noche: mientras el equipo celebraba un nuevo trofeo, él pasó de mostrarse exhausto entre Thiago y Mateo a reírse por la reacción de los chicos ante una camiseta que había quedado totalmente mojada después de la final.

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