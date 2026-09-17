Cuatro compañías grandes presentaron un programa de trabajo con pasantías rotativas para nativos IA: cómo participar

Entre quienes la emplean todos los días IA, el 71% percibe una mejora de productividad y el 54% afirma sentirse más seguro en su trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unilever, Naranja X, Seeds y The Walt Disney Company presentaron una nueva edición de Fuera de Serie, un programa para que personas con perfil AI Native, capaces de incorporar la inteligencia artificial a su trabajo cotidiano, construyan experiencia profesional en distintas industrias.

Durante 18 meses, los seleccionados pasarán seis meses en cada una de tres de las cuatro compañías participantes.

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La inteligencia artificial ya forma parte de las tareas laborales de una porción de los profesionales argentinos: el 15% la utiliza con frecuencia, según los organizadores, que citaron cifras del estudio PwC Hopes & Fears 2025. Entre quienes la emplean todos los días, el 71% percibe una mejora de productividad y el 54% afirma sentirse más seguro en su trabajo.

Proyectos reales en tres culturas empresariales

La propuesta permitirá integrarse a equipos, desafíos y proyectos concretos de tres empresas, con responsabilidades vinculadas a contextos de negocio diferentes. La incorporación de The Walt Disney Company amplía el recorrido que en la primera edición reunió a Unilever, Naranja X y Seeds, una convocatoria que recibió miles de postulaciones.

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“Creemos que las mejores ideas surgen cuando combinamos distintas miradas y nos mantenemos abiertos a aprender” (Belaustegui)

Las inscripciones estarán abiertas entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre. No será necesario contar con un título universitario ni cursar formalmente una carrera para participar.

Mercedes de Belaustegui, vicepresidenta sénior de Personas, Cultura e Iniciativas Estratégicas para Latinoamérica de The Walt Disney Company, explicó que la empresa se sumó para acercarse a perfiles que emplean la tecnología de manera habitual: “En Disney creemos que las mejores ideas surgen cuando combinamos distintas miradas y nos mantenemos abiertos a aprender. Por eso nos sumamos a Fuera de Serie: una iniciativa que nos permite seguir acercándonos al talento AI Native, entender con mayor profundidad cómo las nuevas generaciones piensan y resuelven desafíos, y continuar construyendo una cultura que evoluciona hacia el futuro”.

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Perfiles sin requisito de formación universitaria

La convocatoria abarca áreas de ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, datos y marketing. El programa busca personas curiosas, interesadas en la innovación y capaces de usar inteligencia artificial para analizar información, desarrollar ideas, resolver problemas y colaborar.

“Creemos en el potencial de quienes están dando sus primeros pasos profesionales, y por eso impulsamos programas robustos que abren oportunidades concretas” (Reunoso)

Érica Reynoso, directora de Personas de Naranja X, sostuvo que el programa propone una alternativa para quienes comienzan su desarrollo laboral: “Fuera de Serie ofrece una experiencia poco habitual al inicio de una carrera profesional: la posibilidad de pasar por tres grandes compañías, conocer distintas industrias y formas de trabajo, y participar en proyectos con impacto real. Además, nos permite seguir ampliando la mirada sobre el talento y acercarnos a personas con curiosidad, capacidades y un perfil AI Native, más allá de un recorrido académico tradicional. En Naranja X creemos especialmente en el potencial de quienes están dando sus primeros pasos profesionales, y por eso impulsamos programas robustos que abren oportunidades concretas de desarrollo”.

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Ser AI Native supone más que conocer una herramienta puntual: implica integrar la inteligencia artificial en la forma de pensar, crear, interpretar información y abordar desafíos. Esa capacidad será evaluada en los proyectos que los postulantes desarrollen dentro de las compañías elegidas.

Silvina D’Onofrio, gerenta de Adquisición de Talento y Marca Empleadora para el Cono Sur de Unilever, definió el perfil buscado: “Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural. Queremos perfiles proactivos, que muestren sus capacidades frente a problemas reales y en tres contextos empresariales diferentes. Eso también nos permite incorporar nuevas miradas y formas de resolver dentro de las compañías”.

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“Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural” (D’Onofrio)

Requisitos

Jóvenes profesionales con un mínimo de 2 años de experiencia.

Graduados o estudiantes próximos a graduarse de cualquier carrera, universidad o formación autodidacta.

Mentalidad digital y ADN AI Native: uso de IA para aprender, crear, optimizar y encontrar soluciones en el día a día.

Disponibilidad full time .

Perfiles predominantes de Ingeniería, Tecnología, Data, Negocios, Marketing o afines, sin dejar de lado a quienes se formaron de forma autodidacta.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 21/9 hasta 2/10. Quienes estén interesados podrán conocer más sobre Fuera de Serie y completar su inscripción en el sitio de la iniciativa (fueradeserie.loligo.ai).