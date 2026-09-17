Economía

Cuatro compañías grandes presentaron un programa de trabajo con pasantías rotativas para nativos IA: cómo participar

El plan ofrece una experiencia laboral de 18 meses y rotaciones semestrales en tres firmas, con inscripción abierta del 21 de septiembre al 2 de octubre

Hombre sonriente con gafas y camisa a cuadros trabajando en un escritorio con dos monitores, mostrando código y una interfaz de asistente de IA, junto a un brazo robótico.
Entre quienes la emplean todos los días IA, el 71% percibe una mejora de productividad y el 54% afirma sentirse más seguro en su trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Unilever, Naranja X, Seeds y The Walt Disney Company presentaron una nueva edición de Fuera de Serie, un programa para que personas con perfil AI Native, capaces de incorporar la inteligencia artificial a su trabajo cotidiano, construyan experiencia profesional en distintas industrias.

Durante 18 meses, los seleccionados pasarán seis meses en cada una de tres de las cuatro compañías participantes.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial ya forma parte de las tareas laborales de una porción de los profesionales argentinos: el 15% la utiliza con frecuencia, según los organizadores, que citaron cifras del estudio PwC Hopes & Fears 2025. Entre quienes la emplean todos los días, el 71% percibe una mejora de productividad y el 54% afirma sentirse más seguro en su trabajo.

Proyectos reales en tres culturas empresariales

La propuesta permitirá integrarse a equipos, desafíos y proyectos concretos de tres empresas, con responsabilidades vinculadas a contextos de negocio diferentes. La incorporación de The Walt Disney Company amplía el recorrido que en la primera edición reunió a Unilever, Naranja X y Seeds, una convocatoria que recibió miles de postulaciones.

PUBLICIDAD

“Creemos que las mejores ideas surgen cuando combinamos distintas miradas y nos mantenemos abiertos a aprender” (Belaustegui)

Las inscripciones estarán abiertas entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre. No será necesario contar con un título universitario ni cursar formalmente una carrera para participar.

Mercedes de Belaustegui, vicepresidenta sénior de Personas, Cultura e Iniciativas Estratégicas para Latinoamérica de The Walt Disney Company, explicó que la empresa se sumó para acercarse a perfiles que emplean la tecnología de manera habitual: “En Disney creemos que las mejores ideas surgen cuando combinamos distintas miradas y nos mantenemos abiertos a aprender. Por eso nos sumamos a Fuera de Serie: una iniciativa que nos permite seguir acercándonos al talento AI Native, entender con mayor profundidad cómo las nuevas generaciones piensan y resuelven desafíos, y continuar construyendo una cultura que evoluciona hacia el futuro”.

Perfiles sin requisito de formación universitaria

La convocatoria abarca áreas de ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, datos y marketing. El programa busca personas curiosas, interesadas en la innovación y capaces de usar inteligencia artificial para analizar información, desarrollar ideas, resolver problemas y colaborar.

“Creemos en el potencial de quienes están dando sus primeros pasos profesionales, y por eso impulsamos programas robustos que abren oportunidades concretas” (Reunoso)

Érica Reynoso, directora de Personas de Naranja X, sostuvo que el programa propone una alternativa para quienes comienzan su desarrollo laboral: “Fuera de Serie ofrece una experiencia poco habitual al inicio de una carrera profesional: la posibilidad de pasar por tres grandes compañías, conocer distintas industrias y formas de trabajo, y participar en proyectos con impacto real. Además, nos permite seguir ampliando la mirada sobre el talento y acercarnos a personas con curiosidad, capacidades y un perfil AI Native, más allá de un recorrido académico tradicional. En Naranja X creemos especialmente en el potencial de quienes están dando sus primeros pasos profesionales, y por eso impulsamos programas robustos que abren oportunidades concretas de desarrollo”.

Ser AI Native supone más que conocer una herramienta puntual: implica integrar la inteligencia artificial en la forma de pensar, crear, interpretar información y abordar desafíos. Esa capacidad será evaluada en los proyectos que los postulantes desarrollen dentro de las compañías elegidas.

Silvina D’Onofrio, gerenta de Adquisición de Talento y Marca Empleadora para el Cono Sur de Unilever, definió el perfil buscado: “Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural. Queremos perfiles proactivos, que muestren sus capacidades frente a problemas reales y en tres contextos empresariales diferentes. Eso también nos permite incorporar nuevas miradas y formas de resolver dentro de las compañías”.

“Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural” (D’Onofrio)

Requisitos

  • Jóvenes profesionales con un mínimo de 2 años de experiencia.
  • Graduados o estudiantes próximos a graduarse de cualquier carrera, universidad o formación autodidacta.
  • Mentalidad digital y ADN AI Native: uso de IA para aprender, crear, optimizar y encontrar soluciones en el día a día.
  • Disponibilidad full time.
  • Perfiles predominantes de Ingeniería, Tecnología, Data, Negocios, Marketing o afines, sin dejar de lado a quienes se formaron de forma autodidacta.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 21/9 hasta 2/10. Quienes estén interesados podrán conocer más sobre Fuera de Serie y completar su inscripción en el sitio de la iniciativa (fueradeserie.loligo.ai).

Temas Relacionados

Inteligencia artificialUnileverNaranja XThe Walt Disney CompanySeedsFuera de SerieNativos IAÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Indec informará hoy dos datos clave: el crecimiento del PBI y la evolución del desempleo

El organismo dará a conocer cómo siguió la actividad económica y qué impacto tuvo en el mercado de trabajo durante el segundo trimestre del año

El Indec informará hoy dos datos clave: el crecimiento del PBI y la evolución del desempleo

Beneficios de Anses para jubilados: cómo pueden acceder a descuentos en supermercados y farmacias

El programa está disponible en más de 12.000 puntos de venta de todo el país y se aplica de forma automática al pagar con la tarjeta de débito, sin necesidad de inscribirse ni hacer trámites adicionales

Beneficios de Anses para jubilados: cómo pueden acceder a descuentos en supermercados y farmacias

Presupuesto 2027: cuánto perdió cada área desde 2023 y qué partidas seguirán rezagadas

El análisis del OCEPP compara las partidas proyectadas para 2027 con los niveles de 2023 y muestra fuertes caídas en universidades, jubilaciones, vivienda, infraestructura y discapacidad

Presupuesto 2027: cuánto perdió cada área desde 2023 y qué partidas seguirán rezagadas

El fin del mundo tiene tu atención y la IA merece una discusión mejor

El exintegrante de OpenAI afirmó que los desarrolladores de estos sistemas creen posible una amenaza global antes de 2030 y cuestionó la rendición de cuentas de las firmas que impulsan productos como Claude

El fin del mundo tiene tu atención y la IA merece una discusión mejor

Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001

Hay una fuerte diferencia, medida en dólares, entre lo que recibió Solange Abraham ayer y el monto pagado en el comienzo del reality, todavía en la época de la convertibilidad

Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001

DEPORTES

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título del Inter Miami: de la ayuda de Thiago y Mateo a la graciosa reacción de Ciro

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 5: chances de medallas en tiro, boxeo y el debut del equipo de fútbol

El penal en el minuto final que falló Memphis Depay en la eliminación de Corinthians contra Estudiantes: la furia de un hincha en la tribuna

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

TELESHOW

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

Quién es Sol Abraham, la tucumana que se transformó para ganar Gran Hermano y tener la revancha que esperó 15 años

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

INFOBAE AMÉRICA

Jamaica gana peso como destino de cubanos ante el aumento de solicitudes de residencia

Jamaica gana peso como destino de cubanos ante el aumento de solicitudes de residencia

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

La impunidad del reyezuelo Ortega

India sostuvo que defenderá sus intereses ante los posibles aranceles de EEUU por la compra de crudo ruso

La hermana del dictador Kim Jong-un afirmó que el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es “absoluto” e irreversible