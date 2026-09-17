Corrupción y mafia china en La Plata: el insólito tarifario de las coimas a un funcionario

Ke Deqiang, acusado de ser el jefe de la banda: se lo presume muerto, nadie encuentra su cadáver

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El mes pasado, Infobae reveló un caso con una acusación inédita en la historia criminal argentina: por primera vez, corrupción oficial y mafia china se daban la mano.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI N°16 de La Plata, investigó el vínculo entre un ex funcionario de la Municipalidad local, Jonatan Emanuel Reyes, el antiguo jefe de la Subsecretaria de Convivencia y Control Ciudadano y Ke Deqiang, alias “Matías”, un capo mafia que el submundo del delito señala como muerto, aunque el fiscal jamás encontró un certificado.

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Pericias a un teléfono incautado en la causa previa revelaron que Deqiang, básicamente, tendría alquilado a Reyes para comprar y vender habilitaciones, clausuras, permisos para vender alcohol, para beneficiar a amigos y hundir a enemigos. En un chat, incluso, discuten darle una paliza a un policía. Reyes, insólitamente, trataba a Deqiang de “gato”, “cornudo”, “balín” y “gil”.

Así, Reyes terminó detenido, junto con una serie de sospechosos, otro argentino y cuatro ciudadanos chinos, comerciantes y supermercadistas. Raúl Duarte, el segundo argentino arrestado, era una especie de cadete de lujo, un hombre de confianza de Deqiang. “Se encargaba de las cuestiones operativas y gestiones de la banda tales como: mantenimientos de los vehículos, diligencias contables de los comercios, pagos de honorarios profesionales, AFIP y alquileres”, siguió.

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Esta semana, según documentos a los que accedió este medio, Agustín Crispo, el juez del caso, firmó la prisión preventiva para seis acusados: Reyes, Duarte y los comerciantes chinos. La imputación es una ensalada de delitos, con figuras como asociación ilícita, juego clandestino, tenencia ilegal de armas -con varias pistolas incautadas en las redades, tráfico de influencias, todo agravado por la participación de un funcionario.

Una de las armas incautadas en los operativos

El tarifario

Con respecto a Reyes, “de las pericias adjuntadas se desprende que, con sus influencias, consiguió una habilitación de APR y REBA” a pedido de Deqiang, escribió el fiscal. La APR es la Agencia Platense de Recaudación; el REBA Registro para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas bonaerense.

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El tarifario de las presuntas coimas parecía ser bastante magro. Reyes, según la imputación, hizo lo mismo con “la obtención de licencias de conducir en favor de distintos ciudadanos solicitando retribuciones dinerarias por tales gestiones que rondaba entre los setenta mil pesos (70.000$) y los setenta y cinco mil pesos (75.000$)“, según chats que datan de octubre de 2021. ”Tranquilo, que para trabajar bien tenemos que ordenar todo así nadie habla nada", le ladró el ex funcionario al capo en otro audio.

En el allanamiento a la casa de Reyes, realizado por la División Delitos Fiscales de la PFA, “se encontró una gran cantidad de documentación como de licencias de conducir, actas contravencionales y documentación municipal” tanto de ciudadanos chinos como argentinos.

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Dólares y documentos incautados

El ex funcionario se negó a declarar. Su defensa argumentó un dato interesante. Afirmaron que el Decreto Municipal N° 864/2020, firmado el 29 de junio de 2020, había revocado la designación de Reyes como Director General de Inspecciones de la Municipalidad de La Plata. El fiscal no le creyó, según su pedido de prisión preventiva. “Pese a su cese posterior continúo utilizando sus influencias en favor de la organización criminal, por lo que para la calificación debe tenerse en cuenta su carácter de funcionario público”.

Los ciudadanos chinos declararon, sin decir mucho: afirmaron que tenían licencias para armas ya vencidas o que las habían comprado -algo que no se investiga en el caso-, y que conocían a Deqiang “por la comunidad”.

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Tradicional mesa china rotativa en la sede de la supuesta Cámara de Comercio asiática en La Plata, allanada en la causa

Condomí Alcorta cree que, al menos, 16 personas participaban de la estructura, con el uso de testaferros. La asociación habría operado, al menos, que operó al menos entre 2020 y marzo de 2022 bajo la fachada de la Cámara de Comercio China platense, que la Federal también allanó.

Se sospecha, también, de la posibilidad de contrabando de productos electrónicos y garitos de timba asiática. Uno de los chinos presos se vinculaba al restaurante Sol Rojo, donde en una causa anterior se encontró una sala de juego y secuestró $5.231.920, US$720 y una máquina contadora de billetes. La investigación, mientras tanto, continúa.

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