12 ejercicios de pecho con peso corporal para ganar fuerza y desarrollar los pectorales

Una rutina de pecho con peso corporal permite desarrollar pectorales más fuertes sin máquinas ni gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desarrollar pectorales más fuertes y voluminosos no requiere necesariamente máquinas ni un gimnasio. El propio peso corporal permite construir una rutina con diferentes niveles de dificultad y adaptar cada movimiento según la experiencia de quien entrena.

Las variantes modifican la posición del cuerpo, el rango de movimiento, la estabilidad o la resistencia para aumentar o reducir la exigencia. La propuesta fue presentada por el entrenador Andrew Tracey en un análisis para Men’s Health.

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La selección reunió 12 ejercicios de pecho, desde alternativas sencillas para comenzar hasta movimientos que demandan una importante capacidad de fuerza y control corporal. Algunos requieren únicamente el peso corporal, mientras que otros incorporan elementos como anillas, bandas, una mochila o un chaleco lastrado.

1. Flexiones

Las flexiones son la base de la propuesta. Trabajan los pectorales, tríceps y hombros al mismo tiempo. Para realizarlas, hay que adoptar una posición firme de plancha, con las manos debajo de los hombros.

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El ejercicio básico trabaja de manera simultánea los pectorales, los tríceps y los hombros mediante el propio peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego se flexionan los codos para acercar el pecho al suelo y se empuja con fuerza hasta extender nuevamente los brazos. El cuerpo debe conservar una línea recta desde los tobillos hasta los hombros.

2. Flexiones con los pies elevados

Esta variante aumenta la dificultad al colocar los pies sobre una superficie elevada, como un banco, un sofá o una caja resistente. La posición desplaza una mayor proporción del peso corporal hacia las manos y pone más énfasis en la parte superior del pecho y los hombros.

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La altura puede incrementarse progresivamente, aunque elevar demasiado los pies traslada más carga hacia los hombros.

3. Flexiones con las manos elevadas

Las manos elevadas permiten reducir la cantidad de peso corporal que debe movilizarse. Se apoyan sobre un banco, una mesa o una caja resistente y se realiza el movimiento desde allí. Esta alternativa puede servir como punto de partida para principiantes o para extender una serie cuando las flexiones convencionales se acercan al fallo muscular.

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Apoyar las manos sobre una superficie permite reducir la carga corporal y facilita el movimiento para principiantes (Crédito: Freepik)

4. Flexiones con déficit

Las flexiones con déficit aumentan el rango de movimiento al colocar las manos sobre superficies elevadas y estables. De esta manera, el pecho puede descender por debajo del nivel de las manos, lo que genera un estiramiento más profundo de los pectorales. La profundidad adicional debe controlarse durante todo el movimiento.

5. Fondos

Los fondos se realizan sobre dos barras paralelas y permiten desplazar una proporción considerable del peso corporal durante un amplio recorrido. El torso se inclina ligeramente hacia adelante durante el descenso, mientras los codos se flexionan de manera controlada. Tracey señaló que son un ejercicio especialmente exigente para desarrollar el pecho.

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El movimiento permite desplazar una proporción importante del peso corporal y trabajar el pecho mediante un amplio recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Fondos en anillas

Los fondos en anillas incorporan una dificultad adicional debido a que cada anilla puede moverse de forma independiente. Esto obliga a los pectorales, hombros y tríceps a participar también en la estabilización. El movimiento comienza con los brazos extendidos, continúa con un descenso controlado y termina al volver a la posición inicial.

7. Flexiones en anillas

Las flexiones en anillas permiten descender más que las tradicionales porque el suelo deja de limitar el recorrido. Además, cada brazo debe estabilizarse de manera independiente. La altura de las anillas puede ajustarse para facilitar el ejercicio, mientras que elevar los pies permite incrementar la dificultad.

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El uso de asas suspendidas permite aumentar la profundidad del movimiento y exige mayor control de cada brazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Flexiones de arquero

Las flexiones de arquero distribuyen la carga de forma asimétrica. Con las piernas separadas, el cuerpo se desplaza hacia una mano mientras el brazo contrario permanece casi extendido.

Después se utiliza el brazo que soporta la mayor carga para regresar al centro y repetir el movimiento hacia el otro lado. La variante también funciona como progresión hacia la flexión con un solo brazo.

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9. Flexiones con un brazo

Las flexiones con un brazo incrementan considerablemente la carga relativa sobre cada pectoral. La posición requiere separar los pies, colocar una mano detrás de la espalda y trasladar el peso hacia el brazo que trabaja. Durante el descenso, es necesario evitar la rotación de las caderas y los hombros antes de empujar nuevamente contra el suelo.

La variante concentra una mayor carga relativa sobre cada pectoral y exige mantener estable el torso durante todo el recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Flexiones con resistencia de banda

Una banda de resistencia colocada alrededor de la parte superior de la espalda puede convertir una flexión convencional en un movimiento más exigente. Los extremos se sujetan debajo de las palmas y la tensión aumenta a medida que la banda se estira. Cuando una determinada resistencia resulta manejable, se puede utilizar una banda más gruesa.

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11. Flexiones con peso

Las flexiones con peso permiten aumentar la exigencia cuando realizar más repeticiones deja de ser una opción práctica. El entrenador propuso utilizar un chaleco lastrado o una mochila resistente cargada con elementos como libros o botellas. El peso debe quedar sujeto en la parte superior de la espalda para impedir que se desplace hacia la cintura.

Una mochila cargada o un chaleco lastrado permiten incrementar la resistencia cuando sumar más repeticiones deja de ser una alternativa práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Flexiones hindúes

Las flexiones hindúes combinan un movimiento de empuje con un desplazamiento dinámico. El ejercicio comienza con las caderas elevadas y las manos desplazadas hacia atrás.

Después, el cuerpo desciende hacia adelante, con el pecho pasando entre las manos, antes de extender los brazos y bajar las caderas. El recorrido involucra el pecho y los hombros mediante un rango de movimiento amplio, además de exigir trabajo de tríceps y tronco.