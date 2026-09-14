El Gobierno abre 100 días clave para ordenar el 2027: un menú de acuerdos con los gobernadores y una cita en París

Milei y los gobernadores, con las PASO y el Presupuesto como objetivos

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El Gobierno iniciará este martes una negociación de poco más de cien días que puede condicionar buena parte del escenario político de 2027. El mismo día ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y el Senado abrirá formalmente el debate sobre la reforma electoral. Javier Milei busca aprobar las cuentas públicas y eliminar las PASO, aunque en las conversaciones con sus aliados toma fuerza una alternativa: suspender las primarias por segunda vez consecutiva.

Ese martes será el punto de partida de una negociación con los gobernadores, que controlan bancas decisivas en Diputados y el Senado. Sobre la mesa habrá partidas presupuestarias, obras, transferencias, compromisos políticos y la estrategia territorial de La Libertad Avanza. Cada distrito tiene demandas propias y la Casa Rosada busca construir acuerdos a medida.

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La secretaria general de la Presidencia y titular partidaria, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, tendrán funciones diferentes en esa tarea.

El calendario agrega presión. El martes 15 de septiembre, a las 15:30, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará en el Salón Arturo U. Illia el cuarto intermedio de una reunión anterior. Su presidente, Agustín Pedro Coto, incorporó al temario la Reforma Electoral Integral enviada por el Poder Ejecutivo, un proyecto de Ficha Limpia presentado por Andrea Cristina y Bruno Goerling Lara y una iniciativa de Edith Terenzi sobre la obligatoriedad de participación en las PASO.

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Una fuente con acceso directo a las conversaciones definió esa primera reunión como una “puesta en escena”. El oficialismo utilizará el inicio del trámite legislativo para medir posiciones, detectar resistencias y ganar tiempo para la negociación política que determinará el desenlace.

La última reunión de la mesa política en Casa Rosada

La eliminación definitiva de las PASO sigue como el objetivo principal de Milei, pero una nueva suspensión para 2027 aparece como la opción con mayores posibilidades de reunir los votos. Para la elección presidencial del año próximo, ambas alternativas le permitirían al Gobierno reducir una instancia del calendario electoral.

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Milei pretende acortar la campaña presidencial. La estrategia reúne un argumento fiscal y otro político: el Gobierno cuestiona que las primarias obligatorias impliquen recursos públicos para resolver disputas partidarias y entiende que una elección adicional adelanta la campaña, prolonga la incertidumbre y puede incidir sobre las decisiones económicas.

La elección de 2027 tendrá una relevancia particular para el oficialismo. Milei buscará la reelección y pondrá a consideración de los votantes el rumbo iniciado en diciembre de 2023, con el equilibrio fiscal, la apertura económica, una menor intervención estatal y el alineamiento internacional con Occidente como ejes de gestión.

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Las expectativas sobre la continuidad de ese programa empezarán a influir en empresas, inversores y ahorristas antes de los comicios generales. La Casa Rosada busca acotar ese período. Eliminar o suspender las PASO obliga a los partidos a resolver antes sus candidaturas y acerca la primera votación nacional a la fecha de la elección presidencial.

La reforma electoral altera los cálculos del peronismo

El cambio también incidiría sobre la estrategia del principal adversario del Gobierno. El peronismo llegará a 2027 atravesado por una discusión central: cuánto poder conservará Cristina Kirchner para ordenar la oferta electoral.

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Un sector sostiene que la expresidenta debe intervenir en la definición de candidaturas, alianzas y estrategia. Otro, integrado por gobernadores, dirigentes territoriales e intendentes, promueve una propuesta con mayor autonomía de Cristina Kirchner para recuperar competitividad frente a Milei.

Las PASO ofrecen un mecanismo para resolver esa disputa ante los votantes. Su suspensión forzaría una definición anticipada: un acuerdo, una ruptura, una candidatura consensuada o la presentación de más de una oferta electoral. Ese efecto integra el cálculo oficial.

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La interna peronista tendrá, además, una instancia relevante entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Cristina Kirchner aguarda una resolución sobre la presentación que hizo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad.

El cristinismo trabaja con una hipótesis de máxima: obtener un pronunciamiento que le permita reclamar el restablecimiento de sus derechos políticos y discutir la inhabilitación que hoy le impide competir como candidata. Una decisión de ese alcance tendría impacto inmediato en la oposición y reforzaría su capacidad de intervención en el armado de 2027.

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La hipótesis de mínima es una resolución favorable sobre las condiciones de cumplimiento de su prisión domiciliaria. Si las Naciones Unidas no modificaran su situación, la expresidenta llegaría a la discusión electoral con menos herramientas para disputar el control del armado. Los sectores que impulsan una renovación dentro del PJ ganarían margen en esa puja.

Milei quiere llegar a ese momento con la reforma electoral encaminada. Para lograrlo, necesita a los gobernadores.

El proyecto de Presupuesto que ingresará este martes abre la otra mesa central de negociación. Allí se discutirán ingresos, gastos, obras, transferencias y prioridades nacionales para 2027. Los mandatarios provinciales deberán administrar sus distritos durante ese año y, en varios casos, enfrentar elecciones locales o preservar la continuidad de sus espacios.

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El vínculo entre ambas discusiones es directo. La Casa Rosada necesita legisladores alineados con los gobiernos provinciales para aprobar sus proyectos. Los gobernadores reclaman previsibilidad sobre los recursos nacionales y buscan conocer cuál será la estrategia de La Libertad Avanza en sus territorios.

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Los gobernadores definen la llave de los votos en el Congreso

Raúl Jalil ya hizo un movimiento que el Gobierno leyó con atención. El gobernador de Catamarca resolvió unificar las elecciones provinciales con las nacionales. Su provincia aporta votos relevantes en ambas cámaras y mantiene desde el inicio de la gestión libertaria una relación pragmática con la administración nacional.

Jalil justificó su decisión con un argumento similar al que utiliza el Gobierno contra la multiplicación de elecciones: “Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales”. El mensaje le aporta a la Casa Rosada un respaldo político y fiscal, además de exhibir disposición a coordinar el calendario electoral.

En Salta, la negociación tiene otra dinámica. Gustavo Sáenz conserva una relación fluida con el Gobierno y podría aportar votos a una mayoría parlamentaria. El escenario local está atravesado por el crecimiento de María Emilia Orozco y las discusiones de La Libertad Avanza sobre su armado provincial.

La posición de la Casa Rosada en Salta puede resultar determinante para un entendimiento con Sáenz. El gobernador seguirá de cerca si Milei y Karina Milei impulsan una candidatura que compita de forma directa por el poder provincial o si diseñan una fórmula que preserve el desarrollo libertario sin romper el vínculo de cooperación con la Nación.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo construyó desde 2023 una relación de colaboración con Milei y aportó votos en momentos importantes para el oficialismo. Ahora enfrenta el desafío de Juan Manzur, exgobernador, exjefe de Gabinete y senador nacional, que busca recuperar protagonismo territorial y conserva vínculos con los sectores más duros del peronismo.

Manzur convirtió la cercanía entre Jaldo y la Casa Rosada en un argumento de campaña. “Milei acá tiene dos candidatos. Uno es Jaldo, que es de Milei, y el otro es Catalán”, afirmó. Luego cuestionó al segundo postulante y planteó públicamente su intención de conocer los planes libertarios para la provincia.

La confrontación deja a Jaldo ante una negociación de doble dimensión. Debe preservar su relación con el Gobierno nacional y administrar el costo interno que esa cercanía puede tener dentro del peronismo tucumano.

Misiones atraviesa un reordenamiento propio. Hugo Passalacqua disputa el control político provincial con Carlos Rovira y logró colocar bajo su conducción a diputados y senadores nacionales. Su reciente encuentro con Axel Kicillof mostró que mantiene abiertos distintos canales mientras define el vínculo que tendrá con Milei.

En paralelo, circula la posibilidad de que Rovira respalde al diputado Diego Hartfield como candidato. Esa hipótesis suma una variable para el Gobierno: la competencia provincial puede incidir en la construcción de apoyos nacionales.

Los cuatro gobernadores radicales integran otro núcleo decisivo: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Sus legisladores pueden inclinar votaciones ajustadas y cada provincia llegará a la negociación con reclamos específicos.

Karina Milei, Santilli, Bullrich, Martín Menem y “Lule” Menem deberán traducir esa diversidad de intereses en votos. La Argentina Week de París puede ser una instancia relevante para esa tarea.

Entre fines de septiembre y comienzos de octubre, Milei viajará a Francia con funcionarios, empresarios y más de diez gobernadores. La agenda incluirá reuniones vinculadas con inversiones, energía, minería, comercio y tecnología. Para entonces, el Presupuesto ya estará en el Congreso, la reforma electoral habrá comenzado su trámite en el Senado y los gobernadores conocerán las primeras definiciones de las cuentas públicas.

Las jornadas compartidas en París ofrecerán espacio para conversaciones entre Milei, Karina Milei y mandatarios provinciales con bancas clave. Luego la negociación volverá a Buenos Aires y se extenderá durante octubre, entre el tratamiento parlamentario del Presupuesto, el avance de la reforma electoral y la expectativa por la presentación de Cristina Kirchner ante las Naciones Unidas.

Noviembre tendrá una interrupción excepcional. El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y permanecerá hasta el miércoles 11. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba, con la participación de las principales áreas del Gobierno. Los preparativos y la visita absorberán más de una semana de actividad política.

La visita del papa León XIV a la Argentina pondrá un paréntesis inevitable en la política

Después quedarán la segunda mitad de noviembre y diciembre para transformar los entendimientos en dictámenes, votos y leyes. La Cámara Nacional Electoral ya fijó una advertencia: cualquier modificación sustancial de las reglas para 2027 debe aprobarse con anticipación suficiente y antes del inicio del año electoral.

Milei tiene tres escenarios posibles. El más favorable combina la aprobación del Presupuesto y la eliminación definitiva de las PASO. El camino con mayor viabilidad, según las conversaciones con aliados, reúne el Presupuesto y una nueva suspensión de las primarias. El resultado adverso sería llegar al cierre de diciembre con ambos debates abiertos, las PASO vigentes y sin un acuerdo integral con los gobernadores.

El conteo empieza este martes. Presupuesto y reforma electoral abrirán al mismo tiempo la etapa de negociaciones; París concentrará una primera ronda de conversaciones con los mandatarios provinciales; octubre definirá el ritmo legislativo y noviembre reducirá los días disponibles. El Gobierno tendrá poco más de cien días para ordenar las condiciones políticas de 2027 antes de ingresar de lleno en la campaña presidencial.