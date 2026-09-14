Cómo aprovechar espacios pequeños con un sofá cama: 4 claves para ganar comodidad y funcionalidad

Los sillones cama permiten adaptar una misma habitación al descanso, el trabajo y la vida social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los departamentos pequeños y espacios flexibles ganan lugar en las tendencias de interiorismo, donde una misma habitación puede reunir descanso, trabajo y vida social. En ese contexto, un sofá cama permite que una sala se transforme en dormitorio temporal sin sumar una habitación adicional.

La elección del mueble es solo el comienzo: las circulaciones, luz y almacenamiento definen si el cambio de función resulta viable. Las soluciones transformables responden a la necesidad de aprovechar superficies acotadas sin fijar cada ambiente a una única actividad.

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La función principal del ambiente orienta la elección del mobiliario y la distribución del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Definir qué actividad acompañará al descanso

Antes de decidir la ubicación, conviene definir cuál será la función principal de la habitación durante el día. Puede tratarse de una sala para recibir visitas, un espacio de trabajo o un rincón de lectura. Esa prioridad ayuda a ordenar las decisiones sobre superficies, iluminación y almacenamiento, y evita sobrecargar el ambiente con piezas que compitan entre sí.

La versatilidad del mobiliario permite que un mismo cuarto se adapte a distintas rutinas sin destinar espacio de forma permanente a una actividad ocasional.

La medida del mueble debe comprobarse cerrado y extendido antes de definir su ubicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio es aplicable a un sillón cama: definir qué debe ocurrir antes y después de abrirlo ayuda a mantener clara la función de cada zona.

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Si se usa como sala la mayor parte del tiempo, priorizar asientos auxiliares móviles y una mesa de centro fácil de desplazar.

lugar con un , reservar una superficie de trabajo que pueda mantenerse operativa cuando el mueble esté cerrado. Si comparte escritorio , reservar una superficie de trabajo que pueda mantenerse operativa cuando el mueble esté cerrado.

Si alojará visitas con frecuencia, prever dónde guardar ropa de cama, almohadas y mantas.

2. Medir el mueble en sus dos configuraciones

Las circulaciones despejadas facilitan el acceso a la cama en espacios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución debe verificarse con el sofá tanto cerrado como extendido. No basta con conocer el ancho del asiento: hace falta calcular el largo que ocupará como cama y comprobar que puertas, cajones y pasos de circulación sigan disponibles. También se deben medir accesos del hogar para confirmar que la pieza pueda ingresar sin dificultades.

Una guía de Architectural Digest recomienda conservar despejado el suelo para facilitar el movimiento en espacios reducidos. En un ambiente de uso mixto, esta indicación cobra importancia por la noche, cuando un pasillo libre permite acceder a la cama sin reubicar numerosos objetos.

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Una prueba sencilla consiste en marcar con cinta el perímetro que tendrá el mueble abierto. Con esa referencia pueden revisarse tres puntos:

La distancia respecto de puertas y zonas de paso.

El lugar de las mesas laterales, que idealmente deberían moverse con una sola acción.

La posición de lámparas , enchufes y cortinas para que no interfieran con la apertura.

3. Separar las funciones con luz y elementos móviles

Las alfombras y las lámparas delimitan visualmente las distintas funciones de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ambiente multifuncional no necesita tabiques para diferenciar sus usos. Una alfombra puede delimitar la zona de estar, mientras que una lámpara de pie puede servir tanto para la lectura como para iluminar el sector de descanso. Mesas nido, sillas plegables y muebles auxiliares con ruedas permiten modificar la distribución sin sobrecargar el espacio con piezas fijas.

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Los objetos de uso cotidiano conviene mantenerlos accesibles, mientras que aquellos destinados a la noche pueden guardarse cerca, pero fuera de las zonas de circulación.

La iluminación regulable también facilita la transición entre funciones. Una luz más focalizada resulta útil para trabajar o leer, mientras que otra lateral y de menor intensidad puede generar una atmósfera adecuada para el descanso. Las soluciones instaladas en la pared liberan superficies de apoyo y reducen la cantidad de objetos que deben desplazarse al desplegar la cama.

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4. Elegir proporción, superficie y almacenamiento según el uso

La iluminación regulable acompaña las actividades diurnas y el descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sillón cama mantiene un peso visual considerable cuando funciona como asiento. Por eso, su escala debe guardar relación con el tamaño del ambiente y con el resto de las piezas.

Los respaldos bajos, brazos delgados y mesas de poca profundidad pueden preservar espacio alrededor, siempre que respondan a las necesidades de apoyo y comodidad de quienes lo utilizarán.

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También conviene definir la frecuencia del uso nocturno. Para visitas esporádicas, la prioridad puede estar en un mecanismo simple y espacio disponible. Si se abrirá con regularidad, cobra mayor relevancia una superficie pareja, soporte estable y facilidad para cambiar entre ambas configuraciones.

El perímetro marcado con cinta ayuda a detectar obstáculos durante la apertura del sillón cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño especializado ha documentado que las soluciones compactas funcionan mejor cuando cada objeto cumple una tarea clara y se evita sobrecargar la habitación.