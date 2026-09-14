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Amy Winehouse y su influencia en la moda: la estética rebelde que desafió los códigos del pop

El 14 de septiembre, la cantante británica habría cumplido 43 años. A más de una década de su muerte, el peinado beehive, el delineado negro extremo, los vestidos pin-up y las prendas de segunda mano mantienen su presencia en pasarelas, editoriales y nuevas generaciones

Primer plano de Amy Winehouse cantando en un micrófono con los brazos levantados, luciendo su peinado alto y accesorios de sombrilla en el pelo
La industria de la moda conmemora el legado estético de Amy Winehouse, cuya imagen sigue influyendo en las tendencias globales (Reuters)
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Amy Winehouse habría cumplido años este 14 de septiembre, pero su influencia estética no pertenece al pasado.

A más de una década de su muerte, su imagen conserva vigencia en pasarelas, editoriales y tendencias que recuperan el encanto imperfecto de lo vintage, el maquillaje dramático y la actitud como declaración de estilo.

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La cantante británica dejó una marca que excedió a la música. Con una identidad visual inconfundible, desafió los códigos pulidos que dominaban el pop de comienzos del siglo XXI y convirtió cada aparición en una extensión de su universo artístico: intenso, retro, callejero y sin concesiones.

Amy Winehouse
El peinado beehive y el delineado de ojos inspirado en Cleopatra se convirtieron en sellos del estilo de Amy Winehouse (Ben STANSALL / AFP)

Una trayectoria intensa y determinante

Nacida en Reino Unido, Winehouse construyó una estética propia a partir de su fascinación por los años 50, el rockabilly y la cultura pin-up. No siguió las tendencias de temporada ni buscó una imagen perfecta. Su estilo transmitía personalidad, referencias musicales y una autenticidad que contrastaba con la producción calculada de muchas figuras de la industria.

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El peinado beehive, elevado hasta convertirse en una de sus marcas registradas, y el delineado negro, grueso y alargado, inspirado en figuras como Cleopatra, definieron una silueta de belleza reconocible al instante. A eso sumó tatuajes, accesorios llamativos y una impronta desafiante que rompía con los moldes establecidos.

Su vestuario también reflejó ese cruce de épocas y códigos. Faldas ajustadas, vestidos de inspiración pin-up, zapatos de ballet, prendas vintage y detalles grunge componían un guardarropa que combinaba el glamour de otra década con la energía desordenada de Camden, el barrio londinense que formó parte de su identidad pública.

La vestimenta de Amy Winehouse combinó faldas ajustadas, vestidos pin-up y prendas grunge con la impronta de Camden
La vestimenta de Amy Winehouse combinó faldas ajustadas, vestidos pin-up y prendas grunge con la impronta de Camden

Al principio, buena parte de la industria de la moda evitó asociarse con Winehouse por la exposición de sus conflictos personales y sus adicciones. Esa distancia la acercó aún más a las marcas independientes, las tiendas de segunda mano y las piezas vintage. Lejos de debilitar su imagen, esa elección consolidó su aura de rebeldía.

Amy Winehouse no necesitó una estrategia corporativa para convertirse en referente. Su estilo nació de una mirada personal y de una forma de habitar la moda que todavía inspira: menos perfección, más carácter.

El rechazo inicial de las casas de lujo llevó a Amy Winehouse a usar marcas independientes y ropa vintage (Reuters)
El rechazo inicial de las casas de lujo llevó a Amy Winehouse a usar marcas independientes y ropa vintage (Reuters)

De todas formas, figuras como Karl Lagerfeld pronto reconocieron en ella una musa contemporánea. El legendario director creativo de Chanel llegó a integrar elementos de su estética, como el volumen característico de su cabello y el maquillaje marcado, en sus presentaciones para la colección Pre-Fall 2008, validando su impacto artístico.

Asimismo, Jean Paul Gaultier dedicó una colección completa de alta costura en 2012 a la cantante, rindiendo homenaje a su feminidad angular y a su capacidad para desafiar las convenciones de género y belleza.

Estas colaboraciones, junto con la línea desarrollada en conjunto con Fred Perry, demostraron que su influencia iba mucho más allá de su voz.

Su habilidad para hacer que elementos aparentemente poco refinados funcionaran con total coherencia y clase fue uno de los aspectos más valorados por los críticos de moda, quienes veían en ella un fenómeno de brillo efímero pero intenso.

Un impacto cultural que desafía al tiempo

Exposiciones como Beyond Black: The Style of Amy Winehouse documentan el impacto cultural de su guardarropa y su lugar en la historia del diseño (Foto AP/Matt Dunham, archivo)
Exposiciones como Beyond Black: The Style of Amy Winehouse documentan el impacto cultural de su guardarropa y su lugar en la historia del diseño (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

La relevancia de Amy Winehouse en la cultura popular contemporánea se mantiene vigente años después de su fallecimiento.

Exposiciones como Beyond Black: The Style of Amy Winehouse, organizada por el Grammy Museum en Los Ángeles, Estados Unidos, han permitido documentar y analizar minuciosamente las piezas clave que compusieron su guardarropa.

Estas exhibiciones funcionan como un archivo histórico que preserva su esencia, desde los vestidos que utilizó en ceremonias de premiación hasta los accesorios más sencillos de su vida cotidiana.

Jean Paul Gaultier y Fred Perry confirmaron la influencia de Amy Winehouse en la moda más allá de la música (REUTERS/Carlo Allegri)
Jean Paul Gaultier y Fred Perry confirmaron la influencia de Amy Winehouse en la moda más allá de la música (REUTERS/Carlo Allegri)

El impacto de su imagen se refleja en el hecho de que sus prendas y accesorios, como el icónico bolso en forma de corazón de la firma Moschino, son hoy considerados objetos de culto con un valor histórico significativo.

La propuesta de la artista sigue resonando con fuerza debido a su honestidad brutal y su vulnerabilidad expuesta. Su capacidad para mantener una coherencia absoluta entre su sonido, una mezcla magistral de jazz, soul y R&B, y su indumentaria, la sitúa como una de las figuras más auténticas de la historia reciente.

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