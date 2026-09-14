Cómo funciona la cirugía robótica en la Argentina: “El robot no opera solo, ni viene a reemplazar al cirujano”

El Hospital Universitario Austral incorporó la plataforma de cirugía robótica Toumai y puso en marcha un programa institucional sobre esta tecnología (Hospital Austral)

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La expansión e innovación que aportan las tecnologías aplicadas a la salud modifican la forma en que se realizan los procedimientos de alta complejidad y mejoran su eficacia y seguridad. En este escenario, los sistemas asistidos por plataformas robóticas empezaron a ganar lugar en distintos centros médicos del mundo y también de la Argentina.

La cirugía robótica se usa cada vez más en operaciones de distintas partes del cuerpo y, pese a su nombre, no implica que una máquina actúe por cuenta propia: el procedimiento es controlado por cirujanos, según explicó el doctor Anthony L. Komaroff, miembro del consejo asesor editorial de Harvard Health Publishing.

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Komaroff señaló que el “robot” funciona como una herramienta quirúrgica con instrumentos pequeños que se mueven como una mano humana, pero con un rango de movimiento mayor. De acuerdo con el médico, esos instrumentos incluyen dispositivos para sujetar y manipular tejido con el fin de cortarlo y extraerlo del cuerpo, además de pequeñas cuchillas para cortar y agujas para suturar.

En diálogo con Infobae, Pablo Cingolani, jefe del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Austral, fue contundente: “El robot no reemplaza al cirujano, lo potencia en todas sus capacidades. La cirugía robótica está transformando la manera de abordar los procedimientos de alta complejidad”.

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La cirugía robótica no actúa de forma autónoma, porque el cirujano controla la estrategia quirúrgica, las decisiones y cada movimiento del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sistemas robóticos también incorporan, en muchos casos, una cámara y una pantalla tridimensional de alta definición. Estas herramientas permiten al cirujano ver lo que ocurre durante la intervención con mayor claridad y complementan la vista y los lentes que se utilizan durante una cirugía.

Komaroff, de Harvard Health Publishing, indicó que el cirujano maneja los instrumentos con apoyo de lo que observa en el monitor de alta definición. Esto le brinda mayor maniobrabilidad y precisión.

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En la Argentina ya hay avances concretos en las operaciones robóticas. Recientemente, el Hospital Universitario Austral incorporó una plataforma de cirugía robótica y puso en marcha un programa de capacitación multidisciplinaria sobre el tema.

La llegada de la plataforma Toumai, desarrollada por MicroPort MedBot, fue planteada por Cingolani como parte de un programa multidisciplinario que combina tecnología, capacitación, seguridad y experiencia médica.

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El director médico del Hospital Universitario Austral, Fernando Iudica, afirmó que se trata de una visión compartida “que busca ofrecer más calidad, seguridad e innovación a los pacientes”.

La cirugía robótica en el Hospital Austral busca ampliar los procedimientos de alta complejidad con abordajes mínimamente invasivos (Hospital Austral)

La plataforma opera bajo control del cirujano

Uno de los puntos clave es que el sistema no reemplaza al médico. La evaluación del paciente, la definición de la estrategia quirúrgica, la toma de decisiones durante la intervención y el control de cada movimiento siguen bajo la responsabilidad del cirujano y su equipo.

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Cingolani insistió en esa idea: “No estamos reemplazando al cirujano, porque la mano experta y la mirada humana son las que diseñan la cirugía y manejan el accionar de este robot. Esa tarea seguirá correspondiendo al cirujano y a su equipo”.

A su vez, Cingolani, del Hospital Universitario Austral, resumió el papel de la plataforma con otra definición: “El robot es una extensión de nuestros brazos”. Según explicó, esta asistencia permite trabajar con más precisión y un control más fino de los movimientos en el interior del cuerpo del paciente.

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Entre los beneficios potenciales de la cirugía robótica para los pacientes figuran menor agresión quirúrgica, posible reducción de complicaciones y recuperación funcional más rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Italiano, pionero

En 2008, el Hospital Italiano realizó la primera cirugía robótica de la Argentina con el sistema quirúrgico Da Vinci, un avance para la medicina del país. El 90% de las intervenciones se concentró en el área de Urología y el 10%, en Otorrinolaringología.

En 2025, la incorporación del robot quirúrgico Toumai permitió ampliar el alcance de la cirugía robótica a múltiples especialidades, como cirugía de tórax; intervenciones de hígado, páncreas y vías biliares; cirugía de esófago; reparación de pared abdominal; cirugías de cabeza y cuello; cirugía de colon; y procedimientos por patologías benignas y malignas en Ginecología.

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Para los expertos del Hospital Italiano, entre los principales aportes de la cirugía robótica se encuentran la visión tridimensional en alta definición, la reducción de los temblores manuales y el feedback háptico, un sistema de respuesta táctil que permite al cirujano recibir información durante la manipulación de los instrumentos. De acuerdo con la institución, la plataforma también está aprobada para telecirugía con conectividad 5G.

El Hospital Italiano realizó en 2008 la primera cirugía robótica de la Argentina con el sistema Da Vinci y amplió en 2025 su alcance con el robot Toumai (Gentileza: Hospital Italiano)

El sistema funciona mediante un control denominado “maestro-esclavo”, en el que el cirujano dirige los instrumentos quirúrgicos desde una consola. La tecnología complementa las habilidades del especialista, sin sustituir su intervención ni su criterio profesional.

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La cirugía robótica amplía el alcance de los abordajes quirúrgicos mínimamente invasivos

Entre los aportes atribuidos a esta tecnología, los expertos incluyen una mayor precisión quirúrgica, el control de movimientos finos, la posibilidad de realizar maniobras complejas, la capacidad para trabajar en regiones anatómicas de difícil acceso y la opción de llevar adelante procedimientos de alta complejidad a través de pequeñas incisiones.

Cingolani explicó que, en determinadas zonas del abdomen, el sistema facilita maniobras quirúrgicas complejas y permite realizar procedimientos exigentes mediante incisiones pequeñas.

“La incorporación de esta tecnología apunta a seguir desarrollando la cirugía de alta complejidad que ya realizamos en el hospital desde sus inicios y, además, a complementarla con este tipo de procedimientos, que nosotros llamamos cirugía mínimamente invasiva asistida por plataforma robótica”, afirmó. Agregó que esta modalidad permite trabajar “con más precisión, mayor seguridad y, en algunas circunstancias, abordar cirugías muy complejas”.

La plataforma robótica permite mayor precisión, control de movimientos finos y maniobras complejas en zonas anatómicas de difícil acceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios potenciales para el paciente

Entre los beneficios potenciales para los pacientes, Cingolani mencionó una menor agresión quirúrgica, incisiones más pequeñas, mayor precisión y seguridad en determinados procedimientos, una posible reducción de complicaciones, recuperación funcional más rápida y mejora en la calidad de vida postoperatoria.

Aun así, el alcance de esos beneficios varía según el tipo de cirugía, la patología y las características de cada paciente.

—Infobae: Ya comprendimos, doctor Cingolani, que el robot no reemplaza la idoneidad del médico cirujano. ¿Cuáles son los principales beneficios que usted advierte de este “nuevo compañero de quirófano”?

—Doctor Pablo Cingolani: El uso de sistemas robóticos también cambia la manera en que trabaja el profesional dentro del quirófano. Estas plataformas permiten filtrar o reducir el temblor natural de la mano humana y traducir los movimientos del cirujano en acciones más controladas y precisas.

También se suma un aspecto ergonómico. En intervenciones tradicionales prolongadas, el médico puede pasar varias horas de pie o en posiciones de exigencia física. Con la cirugía robótica, en cambio, opera desde una consola y puede hacerlo sentado.

Ese cambio reduce la exigencia corporal durante procedimientos extensos, ayuda a disminuir la fatiga y contribuye a sostener la precisión y el desempeño del profesional durante la operación.

La capacitación en cirugía robótica incluye simulaciones técnicas sin pacientes, en un proceso que los especialistas comparan con el entrenamiento de un piloto

El Programa de cirugía robótica del Hospital Universitario Austral fue concebido con alcance multiespecialidad. Incluye las áreas de Urología, Cirugía General, Cirugía Bariátrica, Ginecología, Cirugía Torácica, Cirugía Hepática, Otorrinolaringología y Cirugía Mamaria, además de otras especialidades que podrían incorporarse más adelante.

La Urología aparece como uno de los campos históricamente más ligados al desarrollo de estas plataformas, aunque su aplicación se extendió a otras áreas. En su diálogo con Infobae, Cingolani mencionó usos en Cirugía Torácica, Cirugía Cardíaca, Cirugía Hepática, Otorrinolaringología, Cirugía Mamaria y Ginecología.

Cingolani precisó que estas plataformas acumulan más de 15 años de desarrollo y uso internacional. A partir de ese recorrido, ubicó su incorporación dentro de un proceso ya consolidado en otros centros de salud del mundo.

Los programas de cirugía robótica acumulan más de 15 años de desarrollo y uso internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la región, la presencia de estos equipos es más acotada. Aun así, en los últimos años creció la cantidad de plataformas disponibles en Latinoamérica y la Argentina, junto con el número de profesionales que se capacitan para utilizarlas.

—Doctor Cingolani, ¿desde cuándo siguen de cerca esta tecnología?

—Estas plataformas existen en el mundo desde hace muchos años. Muchos de nosotros ya las conocíamos a través de congresos, visitas a otras instituciones y por la relación que mantenemos con centros de características similares a las nuestras.

“Como volar un avión”: simulaciones y entrenamiento técnico sin pacientes

La incorporación de Toumai estuvo acompañada por una etapa de capacitación, como ocurre en los hospitales que suman esta tecnología. Cingolani explicó que, en una primera instancia, el equipo se interiorizó sobre el uso de la cirugía robótica en el mundo.

Las plataformas robóticas también modifican las condiciones de trabajo dentro del quirófano, el cirujano puede operar sentado desde una consola durante intervenciones prolongadas, esta modalidad reduce la exigencia física y puede ayudar a disminuir la fatiga del profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más tarde, cuando se resolvió incorporar la plataforma, jefes de servicio y cirujanos de distintas especialidades realizaron entrenamientos técnicos para conocer su funcionamiento y sus características.

El proceso también incluyó capacitaciones virtuales, sin pacientes. Para describir esta instancia, el especialista apeló a una comparación con la formación aeronáutica: “Es similar a la capacitación de un piloto que debe volar un avión: se utiliza una simulación. Los cirujanos hacemos lo mismo: simulamos el procedimiento que luego vamos a realizar sobre el paciente. Para eso existe una serie de equipamientos accesorios al robot”.