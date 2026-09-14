Estados Unidos bloqueó la participación del jefe nuclear de Irán en la conferencia del OIEA en Viena

En esta fotografía difundida por la presidencia de Irán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian, segundo de derecha a izquierda, escucha la explicación del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, durante su visita a una exhibición de logros nucleares del país, en Teherán, Irán, el miércoles 9 de abril de 2025. (Presidencia de Irán vía AP)

Guardar

Estados Unidos vetó que el vicepresidente de Irán y máximo responsable de la organización nuclear del país, Mohammad Eslami, acudiera este lunes a Viena para participar en la 70ª Conferencia General del OIEA, la agencia atómica de la ONU.

El embajador de EEUU ante el OIEA, Preston Wells Griffith, confirmó ante el pleno de la conferencia que Washington “se opuso a la solicitud de exención (de sanciones)” contra Eslami presentada por Austria como país anfitrión del organismo. De acuerdo con las reglas del comité de sanciones de la ONU, explicó el diplomático, el Consejo de Seguridad denegó la petición de Viena.

PUBLICIDAD

Apoyado por Rusia, el embajador iraní ante el OIEA, Ali Reza Najafi, protestó por la retirada del visado y acusó a Austria de violar el acuerdo de sede con el organismo. “La denegación de acceso contraviene la letra y el espíritu del marco legal que rige el acceso a las reuniones del OIEA”, sostuvo. Según la agencia austríaca APA, el embajador de Austria en Teherán fue convocado al Ministerio de Exteriores iraní para recibir la protesta.

Un representante austríaco explicó ante el pleno que Viena había solicitado la exención, rechazada por el Consejo de Seguridad, lo que la obligó a retirar el visado. En Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Bagaei, calificó la decisión austríaca de “totalmente injustificada” y afirmó que buscan “impedir que la voz de Irán llegue al mundo”.

PUBLICIDAD

Washington: “plataforma de propaganda”

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del OIEA se muestra frente a la sede del organismo en Viena, Austria, el 5 de junio de 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl/Archivo

Wells Griffith sostuvo que la participación de Eslami “solo habría servido para que Irán explotara los procedimientos del OIEA como plataforma de propaganda, eludiendo al mismo tiempo una cooperación sustantiva, socavando la credibilidad del propio organismo”. Bajo la supervisión de Eslami, agregó el diplomático estadounidense, “Irán enriqueció uranio a niveles incompatibles con fines pacíficos”, en referencia a más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para fabricar armas atómicas.

Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, había partido el sábado hacia Viena, pero debió regresar al no recibir el visado, informó la televisión estatal iraní. Bagaei también criticó la resolución adoptada la semana pasada por la Junta de Gobernadores del OIEA —impulsada por Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido— que acusa a Teherán de incumplir sus obligaciones de no proliferación y remite el asunto al Consejo de Seguridad por primera vez desde 2006.

PUBLICIDAD

El trasfondo: bombardeos, sanciones y una montaña bajo sospecha

Estados Unidos e Israel bombardearon en junio de 2025 las principales instalaciones nucleares de Irán, tras más de 20 años de disputa diplomática por su programa atómico. Desde entonces, Teherán restringe el acceso de los inspectores del OIEA, que sigue sin poder determinar el paradero del uranio altamente enriquecido. Tras el colapso del acuerdo nuclear JCPOA, las sanciones internacionales fueron reinstauradas contra Irán en septiembre de 2025, pese a las protestas de Rusia y China.

En paralelo, Bagaei negó este lunes que Irán realice actividad nuclear en el pico Gazla, cerca de Natanz, que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con bombardear. “Las afirmaciones sobre la montaña Gazla son únicamente una campaña mediática y no tienen ningún fundamento”, dijo el portavoz, y acusó a Washington de librar una “guerra mediática y psicológica”.

PUBLICIDAD