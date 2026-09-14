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Así fue la última cena de nominados de Gran Hermano con Santiago del Moro en vivo: emociones, recuerdos y sorpresas

El conductor compartió los últimos momentos del reality con Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham antes de la final, a la vez que adelantó una nueva edición del reality

Las tres finalistas: Charlotte, Sol y Yipio, junto con Santiago Del Moro. Yipio recuerda lo vivido fuera de la casa
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La definición de Gran Hermano Generación Dorada quedó más cerca este domingo 13 de septiembre, cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para participar de una cena con las tres concursantes que continúan en carrera por el premio: Charlotte Caniggia, Yisela Yipio Pintos y Sol Abraham. Durante el encuentro, el conductor compartió imágenes y recuerdos de la competencia, escuchó una confesión de la participante uruguaya y confirmó que el reality tendrá una nueva temporada.

La cena reunió a las finalistas en uno de los últimos momentos de convivencia antes de que el público elija a la ganadora de esta edición. A diferencia de las galas habituales, el conductor se sentó a la mesa con las jugadoras y mantuvo con ellas una conversación sobre el recorrido que cada una atravesó desde su ingreso al programa.

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Desde que el conductor ingresó a la casa propuso una revisión de escenas que marcaron el desarrollo del ciclo. Las participantes pudieron volver a ver situaciones vinculadas con sus estrategias, discusiones, vínculos y cambios dentro de la convivencia, a pocos días de la instancia decisiva.

Una mujer con cabello oscuro y blusa morada permanece sentada detrás de una mesa con copas, jarras de agua y adornos florales
Yipio Pintos participa en la cena de nominados del programa de televisión Gran Hermano junto a una mesa servida.

Uno de los pasajes de la noche surgió cuando Yipio recordó el período en el que debió salir de la casa para acompañar a su madre, quien atravesaba un problema de salud. La concursante dejó de manera temporal el reality y pasó 12 días en un sanatorio, una experiencia que le permitió recibir por primera vez señales directas del impacto que su participación tenía entre los espectadores.

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Antes de empezar su relato, la uruguaya quiso confirmar que podía referirse públicamente a esa situación. “¿Yo puedo contar algo de cuando salí?”, le preguntó a Del Moro. El conductor le respondió que no tenía restricciones para hablar sobre el tema: “Lo que quieras. A esta altura, lo que quieras”.

Con esa autorización, Pintos explicó que hasta entonces no había advertido la magnitud de la audiencia del programa en su país. “En Uruguay, Gran Hermano es una locura. Yo no era consciente de la locura que era”, afirmó ante los presentes.

Una mujer con cabello castaño largo y vestido verde brillante permanece sentada a la mesa durante una cena
Sol Abraham participa en la cena de nominados del programa de televisión Gran Hermano.

La finalista contó que, durante los días que estuvo junto a su madre, recibió visitas inesperadas en la habitación y en los pasillos del centro de salud. Pacientes y trabajadores del lugar se acercaban para saludarla, pedirle una foto o contarle que la habían visto dentro de la casa más famosa de la televisión.

“Cuando salí, pasé 12 días en el sanatorio con mi mamá e iban pacientes a la sala a golpear y a pedirme: ‘¡Te vi en Gran Hermano!’”, relató Yipio. Según explicó, la situación se repitió en distintas oportunidades y le mostró el nivel de seguimiento que el ciclo había conseguido en Uruguay.

Charlotte Caniggia, con vestido y guantes negros, sonríe sentada a una mesa servida con copas, platos y arreglos florales
Charlotte Caniggia sonríe durante la cena de los participantes nominados en el programa Gran Hermano.

“Era con mucho amor. La verdad que en la gente no sentía absolutamente nada de odio”, sostuvo. Después, se refirió a las redes sociales y planteó que, en ocasiones, funcionan como un espacio donde las personas exteriorizan frustraciones o enojo: “Las redes creo que son un lugar donde uno descarga lo que no puede descargar en otro lado”.

La uruguaya recordó que los integrantes del sanatorio también se sumaron a las demostraciones de afecto. “La gente estaba como loca; iban a la sala y yo me sacaba fotos con todas las enfermeras”, expresó. La concursante aseguró que todavía le provoca una reacción física recordar la pasión que observó fuera del programa.

Santiago del Moro realiza un anuncio sobre la apertura del casting para 'GH 5'

La visita de Del Moro incluyó un anuncio para los seguidores del formato. El conductor confirmó que habrá una quinta edición de Gran Hermano y que el proceso de selección para integrar el próximo grupo de participantes ya está abierto.

La noticia llegó en la etapa final del reality que reúne a participantes anteriores y a celebridades, con Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham como las últimas aspirantes al título. La producción busca ahora a las personas que formarán parte de la siguiente temporada del certamen.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del programa. Entre los requisitos informados figura tener 18 años o más. La convocatoria no establece una edad máxima, por lo que podrán anotarse adultos de cualquier rango etario que cumplan con esa condición.

El conductor Santiago Del Moro y tres mujeres se sientan a una mesa redonda con copas y comida en un estudio de televisión
El conductor Santiago Del Moro comparte la cena de nominados en Gran Hermano junto a Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yipio Pintos.

Además de los datos solicitados en el formulario, cada aspirante tendrá que presentar un video de presentación. El material no podrá superar los dos minutos y deberá servir para que el equipo de producción conozca al postulante, su historia, su personalidad y sus motivos para querer ingresar a la casa.

El video puede estar alojado en YouTube, Vimeo u otra plataforma de contenidos audiovisuales. Una vez cargada la grabación, el participante deberá copiar el enlace y pegarlo en el espacio habilitado dentro de la inscripción.

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