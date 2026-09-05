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De Perú a Italia: los 8 platos con queso parmesano que lideran un ranking internacional y cómo prepararlos

Su sabor intenso y su textura granulada explican su presencia en diversas cocinas, donde se utiliza para gratinar, acompañar pastas, frituras y elaboraciones con mariscos

Un bloque y una cuña de queso parmesano, lajas sueltas, un cuchillo corto, nueces e higos secos sobre una tabla de madera.
El parmigiano reggiano forma parte de recetas con pasta, mariscos, pollo, huevos y masa de pizza (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El parmigiano reggiano es uno de los quesos italianos con mayor presencia en la cocina internacional. Su sabor intenso y su textura granulada lo convirtieron en un ingrediente habitual de pastas, gratinados, frituras y preparaciones con mariscos, tanto en recetas tradicionales de Italia como en platos estadounidenses.

La guía culinaria Taste Atlas elaboró su ranking de los platos mejor valorados con parmigiano reggiano a partir de las calificaciones de su comunidad. Para esta lista, la plataforma registró 1.026.063 votos y consideró legítimos 678.656 tras aplicar mecanismos para identificar usuarios reales, descartar valoraciones de bots o sesgos localistas y ponderar la opinión de quienes reconoce como conocedores de la gastronomía.

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1. Receta de conchitas a la parmesana (Perú)

Plato circular de barro con nueve conchas gratinadas con queso, colocado sobre una mesa de madera oscura.
Vieiras frescas gratinadas con manteca, salsa inglesa y jugo de lima conforman las conchitas a la parmesana, plato tradicional peruano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de vieiras frescas, cubiertas con manteca, salsa inglesa, jugo de lima y una generosa capa de queso parmesano gratinado.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 12 conchitas (vieiras) con su valva
  2. 100 gr de manteca
  3. 1 cucharada de salsa inglesa
  4. 2 limas (jugo)
  5. 150 gr de queso parmesano rallado
  6. Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer conchitas a la parmesana, paso a paso

  1. Encender el horno fuerte para gratinar.
  2. Limpiar las vieiras y secar bien.
  3. Colocar cada vieira en una asadera; distribuir encima trocitos de manteca.
  4. Rociar con salsa inglesa y jugo de lima.
  5. Salpimentar a gusto.
  6. Cubrir con abundante queso parmesano rallado.
  7. Llevar al horno bien caliente, gratinar hasta que el queso burbujee y tome color dorado (no sobrecocinar, la vieira debe quedar jugosa).
  8. Servir inmediatamente, acompañando con gajos de lima.

2. Receta de machas a la parmesana (Chile)

Fuente de greda con machas gratinadas con queso, acompañada por dos trozos de limón, pan en rebanadas y una copa de vino blanco.
Machas frescas cubiertas con manteca, vino blanco y queso parmesano se gratinan en Chile hasta lograr las tradicionales machas a la parmesana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son machas (navajas) frescas, servidas en media valva, con manteca, vino blanco y parmesano, gratinadas hasta que el queso funda y burbujee.

Tiempo de preparación

  • Total: 18 minutos
  • Preparación: 8 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 24 machas con valva
  2. 100 gr de manteca
  3. 100 cc de vino blanco seco
  4. 150 gr de queso parmesano rallado
  5. Sal y pimienta
  6. Limón para servir

Cómo hacer machas a la parmesana, paso a paso

  1. Lavar las machas y acomodar en una asadera.
  2. Colocar un trozo pequeño de manteca sobre cada una.
  3. Rociar con un poco de vino blanco.
  4. Salpimentar.
  5. Cubrir generosamente con parmesano.
  6. Gratinar a horno fuerte hasta que el queso se derrita y dore (vigilar que no se sequen).
  7. Servir bien calientes con limón al costado.

3. Receta de chicken parmigiana (Estados Unidos)

Pechuga de pollo empanada cubierta con salsa y queso derretido en un plato blanco junto a un cuenco de pasta sobre madera.
Pollo empanado, frito y cubierto con salsa de tomate, mozzarella y parmesano da forma al clásico chicken parmigiana estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filetes de pollo empanados, cubiertos con salsa de tomate y abundante queso parmesano y mozzarella, gratinados al horno.

Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 pechugas de pollo
  2. 1 huevo
  3. 100 gr de pan rallado
  4. 500 cc de salsa de tomate
  5. 150 gr de queso parmesano rallado
  6. 100 gr de mozzarella
  7. Sal y pimienta
  8. Aceite para freír

Cómo hacer chicken parmigiana, paso a paso

  1. Cortar las pechugas en filetes y salpimentar.
  2. Pasar por huevo batido y luego por pan rallado.
  3. Freír en aceite hasta dorar (aceite bien caliente).
  4. Disponer en una fuente para horno, cubrir con salsa de tomate.
  5. Espolvorear con parmesano y colocar mozzarella en trozos.
  6. Gratinar en horno fuerte hasta que el queso funda y burbujee.
  7. Servir caliente, solo, con salsa de tomate o con pasta.

4. Receta de toasted ravioli (Estados Unidos)

Ravioles fritos empanados con queso y perejil en un plato de cerámica junto a un recipiente con salsa de tomate y un tenedor.
Ravioles rellenos, empanados y fritos, servidos con salsa marinara y parmesano, reciben el nombre de toasted ravioli en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ravioles rellenos (carne, espinaca o queso), empanados y, a pesar de su nombre, son fritos. Luego son espolvoreados con queso parmesano y acompañados de salsa marinara.

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Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de ravioles frescos (carne, espinaca o queso)
  2. 2 huevos
  3. 100 gr de pan rallado
  4. 100 gr de queso parmesano rallado
  5. 500 cc de salsa marinara
  6. Sal y pimienta
  7. Aceite para freír

Cómo hacer toasted ravioli, paso a paso

  1. Batir los huevos; pasar los ravioles por huevo y luego por pan rallado.
  2. Freír en aceite caliente hasta dorar (el aceite debe mantener 180 °C para un dorado parejo).
  3. Escurrir en papel absorbente.
  4. Espolvorear con parmesano rallado en caliente.
  5. Servir con salsa marinara aparte.

5. Receta de pallotte cacio e uova (Italia)

Primer plano de albóndigas de zanahoria y arroz en salsa roja dentro de una cazuela de barro, con pan rebanado y ensalada de hojas verdes al fondo.
Bolitas de pan, parmesano y huevo, fritas y cocidas en salsa de tomate, conforman las pallotte cacio e uova de la tradicional cocina italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolas fritas de pan y queso (parmesano y/o pecorino) unidas con huevo, luego fritas y cocidas en salsa de tomate.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 200 gr de pan duro
  2. 100 gr de parmesano rallado
  3. 2 huevos
  4. 1 diente de ajo
  5. 1 morrón rojo chico
  6. 2 cucharadas de perejil picado
  7. 500 cc de salsa de tomate
  8. Sal y pimienta
  9. Aceite para freír

Cómo hacer pallotte cacio e uova, paso a paso

  1. Rallar o desmenuzar el pan. Mezclar con queso y perejil.
  2. Agregar los huevos y unir hasta lograr una masa maleable.
  3. Formar bolitas de 3-4 cm.
  4. Freír en abundante aceite caliente.
  5. Saltear el ajo y el morrón picado, agregar la salsa de tomate.
  6. Incorporar las bolitas fritas y cocinar a fuego bajo 10 minutos.
  7. Servir calientes, bañadas en salsa.

6. Receta de fettuccine alfredo (Italia)

Plato de fettuccine alfredo sobre mesa de madera con trozos de queso parmesano, pimienta negra y una copa de vino blanco.
Manteca y abundante queso parmesano se funden sobre los fettuccine calientes para dar origen al clásico fettuccine alfredo italiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fideos fettuccine cocidos, mezclados con manteca y abundante queso parmesano hasta lograr una salsa cremosa.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 400 gr de fettuccine secos
  2. 120 gr de manteca
  3. 120 gr de queso parmesano rallado
  4. Sal, pimienta

Cómo hacer fettuccine alfredo, paso a paso

  1. Cocinar los fettuccine en agua con sal hasta que estén al dente.
  2. Derretir la manteca en una sartén grande.
  3. Escurrir la pasta (reservar 1/2 taza de agua de cocción).
  4. Volver los fideos a la olla, agregar manteca y parte del agua reservada.
  5. Añadir el parmesano y mezclar fuera del fuego hasta que funda (agregar agua de cocción solo si hace falta para lograr una salsa sedosa).
  6. Salpimentar a gusto.
  7. Servir inmediatamente, bien caliente.

7. Receta de pizzolo (Italia)

Pizzolo cortado en un plato gris sobre mármol negro, con un tazón de tomates cherry, un tazón de aceite y ramitas de romero.
Dos discos de masa de pizza rellenos con embutidos, parmesano y orégano, horneados hasta dorar, forman el pizzolo típico de Italia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Base de masa de pizza, pincelada con aceite de oliva, orégano y parmesano, rellena con embutidos o cremas dulces, cubierta con otra masa y horneada.

Tiempo de preparación

  • Total: 2 horas
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Leudado: 1 hora 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de harina 000
  2. 10 gr de levadura fresca
  3. 300 cc de agua tibia
  4. 30 cc de aceite de oliva
  5. 10 gr de sal
  6. 100 gr de queso parmesano rallado
  7. 100 gr de salame o jamón cocido (opcional)
  8. Orégano

Cómo hacer pizzolo, paso a paso

  1. Disolver la levadura en agua tibia.
  2. Mezclar con harina, sal y 20 cc de aceite; amasar hasta obtener una masa lisa.
  3. Dejar leudar 1 hora.
  4. Dividir en 2 bollos, estirar en círculos.
  5. Colocar uno en placa aceitada. Pintar con aceite, espolvorear parmesano y orégano.
  6. Agregar salame, jamón o relleno elegido (no sobrecargar para que la masa no se humedezca).
  7. Cubrir con la otra masa, sellar bordes.
  8. Pintar con aceite y parmesano.
  9. Hornear a 220 °C por 20 minutos hasta dorar.
  10. Cortar en porciones y servir.

8. Receta de frittata al formaggio (Italia)

Una tortilla de huevo doblada con queso fundido, pimienta negra y hojas de tomillo en un plato blanco sobre madera.
Huevos batidos con abundante queso parmesano, cocidos en sartén y gratinados al final del proceso, dan origen a la frittata al formaggio italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevos batidos con queso parmesano (a veces emmental), cocidos en sartén y gratinados al final.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 6 huevos
  2. 80 gr de queso parmesano rallado
  3. 50 gr de queso emmental rallado (opcional)
  4. 30 gr de manteca
  5. Sal y pimienta

Cómo hacer frittata al formaggio, paso a paso

  1. Batir los huevos y condimentar.
  2. Añadir los quesos rallados y mezclar.
  3. Derretir la manteca en sartén antiadherente.
  4. Volcar la mezcla y cocinar a fuego bajo (esperar a que los bordes cuajen antes de mover).
  5. Cuando el centro esté casi listo, gratinar en horno o grill hasta dorar.
  6. Servir caliente, tibia o fría.

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