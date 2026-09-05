De Perú a Italia: los 8 platos con queso parmesano que lideran un ranking internacional y cómo prepararlos

El parmigiano reggiano es uno de los quesos italianos con mayor presencia en la cocina internacional. Su sabor intenso y su textura granulada lo convirtieron en un ingrediente habitual de pastas, gratinados, frituras y preparaciones con mariscos, tanto en recetas tradicionales de Italia como en platos estadounidenses.
La guía culinaria Taste Atlas elaboró su ranking de los platos mejor valorados con parmigiano reggiano a partir de las calificaciones de su comunidad. Para esta lista, la plataforma registró 1.026.063 votos y consideró legítimos 678.656 tras aplicar mecanismos para identificar usuarios reales, descartar valoraciones de bots o sesgos localistas y ponderar la opinión de quienes reconoce como conocedores de la gastronomía.
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1. Receta de conchitas a la parmesana (Perú)
Se trata de vieiras frescas, cubiertas con manteca, salsa inglesa, jugo de lima y una generosa capa de queso parmesano gratinado.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 12 conchitas (vieiras) con su valva
- 100 gr de manteca
- 1 cucharada de salsa inglesa
- 2 limas (jugo)
- 150 gr de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer conchitas a la parmesana, paso a paso
- Encender el horno fuerte para gratinar.
- Limpiar las vieiras y secar bien.
- Colocar cada vieira en una asadera; distribuir encima trocitos de manteca.
- Rociar con salsa inglesa y jugo de lima.
- Salpimentar a gusto.
- Cubrir con abundante queso parmesano rallado.
- Llevar al horno bien caliente, gratinar hasta que el queso burbujee y tome color dorado (no sobrecocinar, la vieira debe quedar jugosa).
- Servir inmediatamente, acompañando con gajos de lima.
2. Receta de machas a la parmesana (Chile)
Son machas (navajas) frescas, servidas en media valva, con manteca, vino blanco y parmesano, gratinadas hasta que el queso funda y burbujee.
Tiempo de preparación
- Total: 18 minutos
- Preparación: 8 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 24 machas con valva
- 100 gr de manteca
- 100 cc de vino blanco seco
- 150 gr de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta
- Limón para servir
Cómo hacer machas a la parmesana, paso a paso
- Lavar las machas y acomodar en una asadera.
- Colocar un trozo pequeño de manteca sobre cada una.
- Rociar con un poco de vino blanco.
- Salpimentar.
- Cubrir generosamente con parmesano.
- Gratinar a horno fuerte hasta que el queso se derrita y dore (vigilar que no se sequen).
- Servir bien calientes con limón al costado.
3. Receta de chicken parmigiana (Estados Unidos)
Filetes de pollo empanados, cubiertos con salsa de tomate y abundante queso parmesano y mozzarella, gratinados al horno.
Tiempo de preparación
- Total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 1 huevo
- 100 gr de pan rallado
- 500 cc de salsa de tomate
- 150 gr de queso parmesano rallado
- 100 gr de mozzarella
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Cómo hacer chicken parmigiana, paso a paso
- Cortar las pechugas en filetes y salpimentar.
- Pasar por huevo batido y luego por pan rallado.
- Freír en aceite hasta dorar (aceite bien caliente).
- Disponer en una fuente para horno, cubrir con salsa de tomate.
- Espolvorear con parmesano y colocar mozzarella en trozos.
- Gratinar en horno fuerte hasta que el queso funda y burbujee.
- Servir caliente, solo, con salsa de tomate o con pasta.
4. Receta de toasted ravioli (Estados Unidos)
Ravioles rellenos (carne, espinaca o queso), empanados y, a pesar de su nombre, son fritos. Luego son espolvoreados con queso parmesano y acompañados de salsa marinara.
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Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 gr de ravioles frescos (carne, espinaca o queso)
- 2 huevos
- 100 gr de pan rallado
- 100 gr de queso parmesano rallado
- 500 cc de salsa marinara
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Cómo hacer toasted ravioli, paso a paso
- Batir los huevos; pasar los ravioles por huevo y luego por pan rallado.
- Freír en aceite caliente hasta dorar (el aceite debe mantener 180 °C para un dorado parejo).
- Escurrir en papel absorbente.
- Espolvorear con parmesano rallado en caliente.
- Servir con salsa marinara aparte.
5. Receta de pallotte cacio e uova (Italia)
Bolas fritas de pan y queso (parmesano y/o pecorino) unidas con huevo, luego fritas y cocidas en salsa de tomate.
Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 200 gr de pan duro
- 100 gr de parmesano rallado
- 2 huevos
- 1 diente de ajo
- 1 morrón rojo chico
- 2 cucharadas de perejil picado
- 500 cc de salsa de tomate
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Cómo hacer pallotte cacio e uova, paso a paso
- Rallar o desmenuzar el pan. Mezclar con queso y perejil.
- Agregar los huevos y unir hasta lograr una masa maleable.
- Formar bolitas de 3-4 cm.
- Freír en abundante aceite caliente.
- Saltear el ajo y el morrón picado, agregar la salsa de tomate.
- Incorporar las bolitas fritas y cocinar a fuego bajo 10 minutos.
- Servir calientes, bañadas en salsa.
6. Receta de fettuccine alfredo (Italia)
Fideos fettuccine cocidos, mezclados con manteca y abundante queso parmesano hasta lograr una salsa cremosa.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 gr de fettuccine secos
- 120 gr de manteca
- 120 gr de queso parmesano rallado
- Sal, pimienta
Cómo hacer fettuccine alfredo, paso a paso
- Cocinar los fettuccine en agua con sal hasta que estén al dente.
- Derretir la manteca en una sartén grande.
- Escurrir la pasta (reservar 1/2 taza de agua de cocción).
- Volver los fideos a la olla, agregar manteca y parte del agua reservada.
- Añadir el parmesano y mezclar fuera del fuego hasta que funda (agregar agua de cocción solo si hace falta para lograr una salsa sedosa).
- Salpimentar a gusto.
- Servir inmediatamente, bien caliente.
7. Receta de pizzolo (Italia)
Base de masa de pizza, pincelada con aceite de oliva, orégano y parmesano, rellena con embutidos o cremas dulces, cubierta con otra masa y horneada.
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Tiempo de preparación
- Total: 2 horas
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Leudado: 1 hora 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de harina 000
- 10 gr de levadura fresca
- 300 cc de agua tibia
- 30 cc de aceite de oliva
- 10 gr de sal
- 100 gr de queso parmesano rallado
- 100 gr de salame o jamón cocido (opcional)
- Orégano
Cómo hacer pizzolo, paso a paso
- Disolver la levadura en agua tibia.
- Mezclar con harina, sal y 20 cc de aceite; amasar hasta obtener una masa lisa.
- Dejar leudar 1 hora.
- Dividir en 2 bollos, estirar en círculos.
- Colocar uno en placa aceitada. Pintar con aceite, espolvorear parmesano y orégano.
- Agregar salame, jamón o relleno elegido (no sobrecargar para que la masa no se humedezca).
- Cubrir con la otra masa, sellar bordes.
- Pintar con aceite y parmesano.
- Hornear a 220 °C por 20 minutos hasta dorar.
- Cortar en porciones y servir.
8. Receta de frittata al formaggio (Italia)
Huevos batidos con queso parmesano (a veces emmental), cocidos en sartén y gratinados al final.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 6 huevos
- 80 gr de queso parmesano rallado
- 50 gr de queso emmental rallado (opcional)
- 30 gr de manteca
- Sal y pimienta
Cómo hacer frittata al formaggio, paso a paso
- Batir los huevos y condimentar.
- Añadir los quesos rallados y mezclar.
- Derretir la manteca en sartén antiadherente.
- Volcar la mezcla y cocinar a fuego bajo (esperar a que los bordes cuajen antes de mover).
- Cuando el centro esté casi listo, gratinar en horno o grill hasta dorar.
- Servir caliente, tibia o fría.
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