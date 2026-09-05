Los 6 impresionantes pueblos del mundo construidos dentro de cráteres volcánicos

Vivir dentro de un volcán es una realidad para comunidades que aprovechan la fertilidad, la energía y la protección natural de estos paisajes extremos

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Vivir dentro del cráter de un volcán parece una premisa de película, pero es la vida real para comunidades enteras alrededor del planeta.

En lugar de alejarse del peligro geológico, distintos pueblos a lo largo de la historia decidieron construir sus casas, calles y templos en las entrañas de calderas y chimeneas extintas o incluso activas.

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Los suelos ultra fértiles, la energía geotérmica y la protección natural de sus murallas de piedra convirtieron a estos gigantes de fuego en refugios únicos.

De islas secretas en el Pacífico a cañones sagrados en Europa, un recorrido por 6 ciudades fascinantes esculpidas en el corazón de los volcanes.

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1. Aogashima en Japón: la proeza de habitar dentro de una caldera con un volcán activo en su centro

La isla de Aogashima alberga una comunidad que vive entre dos cráteres, rodeada por murallas de basalto y vegetación densa (Wikipedia)

Perdida en las aguas del Océano Pacífico, a unos 350 kilómetros al sur de Tokio, Aogashima es una anomalía geográfica sin paralelos: una isla-volcán de clase C que alberga en su interior un fenómeno conocido como “caldera doble”.

Su geografía presenta un cráter gigante exterior (Ikedako) y, justo en su centro, un segundo cono volcánico activo llamado Iunjin. La totalidad de su población —unas 170 personas— vive instalada en el suelo plano de la caldera exterior, rodeada por murallas verticales de vegetación y acantilados de basalto negro que caen en picada hacia el mar.

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El vapor geotérmico es central en la vida cotidiana, alimentando saunas públicas y cocinas comunitarias al aire libre

La infraestructura del pueblo está adaptada para aprovechar el aliento constante del planeta. Del suelo emana vapor de agua de forma ininterrumpida a través de aberturas naturales llamadas fumarolas, las cuales los isleños canalizan mediante instalaciones de energía geotérmica para alimentar una sauna pública gratuita y operar cocinas a vapor comunitarias al aire libre.

La logística de acceso es compleja: el único transporte regular es un helicóptero que enfrenta vientos extremos

La logística de abastecimiento es crítica: al carecer de un puerto natural por sus paredes rocosas verticales, la única vía de acceso segura es un helicóptero diario sujeto a los vientos extremos de la región.

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2. Sete Cidades en Azores: la gran villa asentada en la caldera de las dos lagunas de colores

Sete Cidades se asienta en el fondo de un cráter de 5 kilómetros de diámetro, aislada por paredes cubiertas de hortensias

En el extremo occidental de la isla de San Miguel, en el archipiélago portugués de las Azores, la villa de Sete Cidades constituye uno de los asentamientos más aislados del Atlántico.

El pueblo, caracterizado por sus casas de mampostería blanca y calles empedradas, fue erigido exactamente en el fondo de un cráter volcánico masivo de 5 kilómetros de diámetro, cuyas paredes de 500 metros de altura están tapizadas por un manto denso de hortensias silvestres que aíslan al poblado del resto de la isla.

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El pueblo se organiza alrededor de dos lagunas de colores distintos, separadas por un canal estrecho (Wikipedia)

El hito natural sobre el que se organiza el municipio es su sistema hidrológico dual: la Lagoa Azul y la Lagoa Verde. A pesar de estar conectadas por un estrecho canal, cada laguna refleja la luz del sol con tonalidades opuestas debido a la diferencia de profundidad y a los minerales disueltos por la antigua actividad hidrotermal del cráter.

El aislamiento natural marcó la vida local hasta la construcción de un túnel de drenaje en el siglo XX

Esta barrera geográfica natural mantuvo a la comunidad en un aislamiento casi total hasta mediados del siglo XX, cuando se excavó un túnel de drenaje para evitar inundaciones y construir la primera carretera de acceso.

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3. Santorini en Grecia: las villas de toba volcánica erigidas al borde de la caldera sumergida

Las casas encaladas con cúpulas azules de Santorini surgen sobre el borde de una caldera sumergida en el mar Egeo (Wikipedia)

Las icónicas postales de casas encaladas con cúpulas azules que dominan la isla de Santorini son el resultado de uno de los cataclismos más destructivos de la Antigüedad.

Alrededor del año 1600 a.C., la erupción minoica provocó el colapso del centro de la isla sobre sí mismo, dejando una colosal cavidad que fue invadida por el mar Egeo. Los actuales poblados de Fira y Oia no están asentados sobre una montaña convencional, sino justo en la cresta del acantilado interior de esa antigua caldera sumergida.

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La arquitectura se basa en viviendas excavadas en toba volcánica, resistentes a los sismos y con climatización natural

La ingeniería residencial de la isla se basa en las yposkafa, casas cueva excavadas en toba volcánica directamente sobre la pared del precipicio, a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Este tipo de edificación subterránea no solo garantizó una resistencia estructural superior frente a los sismos habituales de la placa tectónica, sino que ofrece una climatización natural pasiva excepcional.

Desde las terrazas de Oia y Fira se observa el centro de la caldera, donde emergen islotes volcánicos activos

Desde sus terrazas, los residentes observan el centro de la bahía, donde emergen las islas de Nea Kameni, los conos de lava activos que continúan expulsando gases azufrados en la actualidad.

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4. Rocamadour en Francia: la ciudad medieval adaptada a la verticalidad del cañón volcánico

WikipediaRocamadour fue construida de forma escalonada sobre las paredes de roca de un antiguo cañón de origen volcánico

En el departamento de Lot, al suroeste de Francia, la ciudad sagrada de Rocamadour representa una proeza de la arquitectura medieval superpuesta. El poblado fue labrado en niveles verticales sobre las paredes de roca calcárea de un cañón profundo esculpido sobre antiguas estructuras volcánicas y kársticas a orillas del río Alzou.

La ciudad medieval combina arquitectura religiosa y defensiva, aprovechando la verticalidad del entorno (Captura de video)

Las casas, monasterios y capillas están construidos de forma escalonada, utilizando la propia pared de roca como apoyo estructural. Desde el siglo XII, tras el hallazgo de la imagen de la Virgen Negra en una cueva natural del acantilado, el lugar se transformó en un centro clave de peregrinación.

Para transitar entre el fondo de la garganta y los santuarios de la cumbre, los visitantes ascienden por los 216 escalones de la Grand Escalier, una vía histórica que muestra la integración absoluta entre la roca volcánica de la pared y la albañilería humana.

5. Nisyros en Grecia: la vida cotidiana alrededor del gran cráter hidrotermal Stefanos

Nisyros es una isla volcánica donde habitantes y turistas pueden descender al suelo del cráter Stefanos (Wikipedia)

Ubicada en el archipiélago del Dodecaneso, Nisyros es una isla que funciona como un volcán activo en medio del mar Egeo. Aunque la capital Mandraki se ubica en la costa, la economía, la cultura y la vida cotidiana de la comunidad giran en torno a su meseta central, donde se abre la caldera de Stefanos, uno de los cráteres hidrotermales más grandes y preservados del mundo.

El cráter emite gases y mantiene altas temperaturas, modelando la arquitectura y la vida local

A diferencia de otros complejos volcánicos cerrados al público por riesgo, los habitantes y visitantes de Nisyros descienden a pie hasta el mismo suelo del cráter, una depresión de 300 metros de diámetro formada por arcilla blanca y depósitos de azufre.

El terreno se mantiene a altas temperaturas y emite gases constantes a través de sus grietas. Para resistir este entorno corrosivo y sísmico, la arquitectura tradicional de la isla fue levantada utilizando oscuros bloques de basalto y piedra pómez extraídos de las propias erupciones del suelo.

6. Agros en Chipre: la próspera villa agrícola dentro de la depresión volcánica de Troodos

Agros se despliega en forma de anfiteatro dentro de un cráter extinto en la cordillera de Troodos

En las alturas de la cordillera de Troodos, el pueblo de Agros se despliega en forma de anfiteatro natural dentro de un gran cráter volcánico extinto a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar.

La comunidad fue fundada en el siglo IX por monjes que buscaban la protección de las murallas de piedra que rodean la depresión, aislándose de los conflictos de las zonas costeras.

El microclima protegido y los suelos volcánicos permitieron el desarrollo agrícola, especialmente de la Rosa Damascena (Wikipedia)

El factor determinante para el desarrollo de Agros radica en las propiedades de su suelo. Las cenizas orgánicas y los minerales acumulados en el fondo del antiguo cráter durante milenios crearon un terreno de altísima fertilidad. Gracias a este microclima resguardado, la villa se convirtió en el principal centro de producción de la Rosa Damascena en la región, donde cada primavera se cosechan millones de pétalos para la elaboración de aceites esenciales.

Protegida por el relieve del antiguo volcán, la comunidad conservó intactas sus técnicas de construcción en piedra local y sus tradiciones gastronómicas a lo largo de los siglos.