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De la chaqueta amarilla a la corona: así construyó Freddie Mercury un estilo inolvidable

El cantante británico, que cumpliría hoy 80 años, convirtió cada aparición en escena en una declaración estética marcada por uniformes intervenidos, telas brillantes, siluetas ceñidas y una teatralidad imposible de separar de su música

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El atuendo amarillo y blanco de Freddie Mercury se convirtió en símbolo de la era Queen en los años 80 (Sotheby's/EFE)
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Freddie Mercury cumpliría este sábado 80 años. La fecha ofrece una excusa para volver sobre una de las dimensiones más singulares de su figura pública: el vestuario con el que construyó una identidad escénica inconfundible.

Sobre el escenario, el líder de Queen combinó referencias del glam rock, la sastrería militar, el deporte y la fantasía en una propuesta visual que no funcionaba como un complemento de sus shows, sino como una parte central de su lenguaje artístico.

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Con prendas de cortes poco convencionales, materiales brillantes y combinaciones pensadas para potenciar el movimiento, convirtió la ropa en una herramienta clave de su presencia escénica.

El cantante convirtió la ropa en una herramienta clave de su presencia escénica (Suzie Gibbons/Redferns)
El cantante convirtió la ropa en una herramienta clave de su presencia escénica (Suzie Gibbons/Redferns)

En esa búsqueda, las chaquetas de satén con estructuras geométricas, capas superpuestas y tonos como azul, rojo, amarillo o púrpura ocuparon un lugar central. Los colores vibrantes y las telas brillantes dialogaban con la iluminación de los recitales y potenciaban el efecto dramático de cada aparición.

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Freddie MERCURY queen 1920
El vestuario negro con acabados lustrosos resaltaba la figura en los movimientos de Mercury sobre la tarima (Fin Costello/Redferns)

La ropa no solo reforzaba su presencia frente al público: también funcionaba como una extensión de su lenguaje artístico. A través de esas elecciones, Freddie logró articular referencias diversas en una imagen coherente, donde convivían la sensualidad, la teatralidad y distintos códigos de la masculinidad.

La reinterpretación de los uniformes militares

Uno de los conjuntos más asociados al cantante fue la chaqueta amarilla con hebillas metálicas, llevada con pantalón blanco y franjas rojas. La combinación trasladó al espectáculo la silueta de un uniforme militar, aunque alteró sus proporciones y colores para ajustarla a la escena.

Las hebillas, los bordados dorados, las charreteras y los cinturones anchos reaparecieron en otras prendas. En ocasiones, las chaquetas incluían hombreras decoradas y detalles metalizados que remitían a uniformes de gala y a una sastrería pensada para destacar bajo la iluminación.

Estas elecciones reforzaban una idea de autoridad teatral. La ropa no buscaba reproducir una vestimenta militar real, sino aprovechar sus signos: estructura, ornamentación y rigidez visual.

La chaqueta multicolor de corte torero también respondía a esa relación con las prendas ceremoniales. Mercury la llevó con pantalones ajustados y el torso descubierto, en una combinación que desarmaba las referencias tradicionales del traje masculino.

Freddie Mercury en el 'Hot Space Tour' de Queen, en 1982.
Freddie Mercury interpretaba con una chaqueta de tejido brillante y aplicaciones multicolores en pleno concierto

Cuero, vinilo y referencias deportivas

Otra vertiente de su armario se apoyó en una estética deportiva. Los pantalones de vinilo o cuero, las camisetas sin mangas y las muñequeras gruesas componían conjuntos más directos, definidos por prendas ceñidas al cuerpo.

El cuero fue una presencia frecuente en su vestuario, tanto en chaquetas como en pantalones. Lo combinó con accesorios llamativos y joyería, lo que evitaba una lectura única de masculinidad y ampliaba el alcance de esas prendas.

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Los destellos del material brillante y el color negro marcaban la estética glam de los primeros años de Queen

Los años 70 concentraron algunas de las propuestas más ceñidas y luminosas de Freddie Mercury.

La licra también ocupó un lugar sostenido en su forma de vestir. Apareció en monos, mallas y otras piezas que marcaban la silueta, con estampados de rombos, colores vibrantes y materiales alejados de la sobriedad habitual de la ropa masculina.

En 1970 llegó a vestir prendas vinculadas con la indumentaria de ballet, incluidas las zapatillas. La elección se sumó a una trayectoria en la que la ropa ajustada convivió con piezas de mayor volumen y referencias tomadas de distintas disciplinas artísticas.

La camiseta blanca y el cuerpo como recurso visual

La camiseta blanca de tirantes fue una de las prendas más persistentes en la imagen de Mercury. La llevó con vaqueros, pantalones de cuero, chaquetas o sin otras piezas sobre el torso, y la convirtió en un componente habitual de su vestuario.

Live Aid, 1985
La elección de prendas básicas resaltaba la fuerza corporal y la comunicación del artista con el público (REUTERS)

Junto con los pantalones de tiro alto, construyó un registro más austero que el de los conjuntos con lentejuelas o bordados. Aun así, mantenía la atención sobre el cuerpo, la movilidad y el gesto frente al público.

La sencillez de la camiseta permitía que otros elementos ganaran peso: las muñequeras, el cinturón, la joyería o la forma de sujetar el micrófono. La ropa dejaba de depender de la acumulación de adornos y se apoyaba en una silueta de líneas definidas.

Queen en Knebworth 1986
La silueta de chaqueta entallada y pantalón ajustado acompañaba la gestualidad en sus recitales multitudinarios (Pete Still/Redferns)

El uso repetido de esa prenda extendió su alcance fuera de los conciertos: se volvió una seña de identidad para Mercury y para quienes siguieron su forma de vestir.

Color, estampados y guiños orientales

Mercury incorporó rosa, rayas, cuadros, rombos, crochet y estampados de alto contraste. Las combinaciones incluían camisetas con referencias a Mickey Mouse, además de prendas con estrellas doradas y colores que desafiaban una paleta convencional para un vocalista de rock.

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El vocalista de Queen incorporaba prendas deportivas y motivos ilustrados a su vestuario de escenario

El cantante también utilizó chaquetas multicolores. Sus elecciones no respondían a una fórmula fija: podían pasar de una camiseta de rayas a una chaqueta negra adornada con estrellas, o de un conjunto de cuero a una pieza estampada de inspiración oriental.

La apuesta por el color y la artesanía atravesó distintas etapas de su carrera. Esa variedad impidió que su ropa quedara reducida a una sola imagen, incluso cuando ciertas prendas se repitieron y quedaron asociadas de inmediato con su figura.

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El vestuario de cortes ajustados y materiales elásticos acompañaba la intensidad de las presentaciones de Mercury

Su construcción estética no se detuvo en las prendas. Durante los primeros años de su carrera se pintó las uñas de negro, una decisión que acompañaba los monos de licra, las medias y las siluetas ceñidas.

En los años 70 llevó el pelo shaggy, una melena con capas y volumen en la parte superior. A comienzos de la década de 1980 incorporó el bigote, que pasó a formar parte de su imagen pública pese a la reacción de algunos seguidores, que arrojaban cuchillas al escenario para pedirle que se afeitara.

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El cantante utilizaba chaquetas y pantalones blancos para resaltar bajo la iluminación intensa del escenario (Fin Costello/Redferns)

Su vestuario mezcló elementos asociados a códigos masculinos con accesorios, joyas, esmalte de uñas y colores que solían quedar fuera de esos límites.

La moda fue para él una forma de libertad. A finales de los años 60 y durante las décadas posteriores, sus elecciones cuestionaron las divisiones rígidas entre prendas consideradas masculinas o femeninas y anticiparon discusiones que luego ocuparían un lugar más visible en la industria.

El artista incorporaba una capa de terciopelo rojo y corona dorada para cerrar el concierto con teatralidad
El artista incorporaba una capa de terciopelo rojo y corona dorada para cerrar el concierto con teatralidad

Además, la capa roja con ribete de piel sintética y la corona fueron la expresión más ceremonial de su vestuario. Mercury utilizaba ese conjunto para cerrar los conciertos de la gira Magical Tour al ritmo de God Save the Queen.

La corona y la capa sumaban una referencia a la realeza y al poder escénico, aunque se integraban a una actuación de rock. El contraste con los conjuntos de cuero, licra o camiseta blanca muestra la amplitud de recursos que utilizó a lo largo de su carrera.

A 80 años de su nacimiento, su legado también puede leerse en esa colección de prendas, gestos y siluetas con las que desafió convenciones sin perder nunca el sentido del espectáculo. Freddie Mercury hizo de la ropa una extensión de su voz: exuberante, precisa, teatral y libre. Y acaso ahí resida parte de su permanencia, en haber entendido que ciertas figuras no solo se escuchan o se miran: también se recuerdan por la manera en que lograron habitar la escena.

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