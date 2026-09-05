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La “quinta pared”: el techo se consolida como nuevo foco de la decoración

El interés por transformar la lectura visual de una habitación impulsa decisiones que apuntan a envolver mejor el espacio, alterar su escala aparente y dirigir la mirada hacia un plano poco intervenido

Ilustración de un pasillo con suelo de parquet, paredes claras y un techo decorado con flores en estilo mosaico.
El techo se incorpora como una superficie central dentro del diseño interior contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El techo ganó espacio en las conversaciones sobre interiorismo. Dejó de verse como una superficie secundaria y empezó a funcionar como un recurso central para definir un ambiente.

La tendencia aparece en notas de medios especializados. Registran un desplazamiento del interés desde la pared de acento hacia intervenciones más integradas en el conjunto del cuarto.

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El techo se consolidó como la “quinta pared”

Infografía sobre diseño de interiores con una ilustración de una sala de estar de techo decorado y secciones explicativas con íconos.
La llamada “quinta pared” modifica la percepción de altura y continuidad visual en una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de pensar el techo como una “quinta pared” se repite en coberturas recientes del sitio especializado en decoración, House Beautiful. Distintos profesionales del diseño explican que esa superficie puede modificar la percepción de altura, equilibrio y continuidad visual dentro de una habitación.

Tratar el plano superior con el mismo criterio que las paredes laterales permite ordenar mejor el espacio y evitar que la intervención decorativa quede aislada en un solo punto.

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En ese marco, una de las observaciones más reiteradas es que las paredes de acento perdieron peso frente a soluciones que abarcan una parte mayor del ambiente. La preferencia actual, de acuerdo con esa lectura editorial, se orienta a esquemas que integran techo y paredes con color, revestimientos o patrones continuos.

El color extendido reemplazó las intervenciones aisladas

Pasillo moderno con paredes y puerta gris oscuro, suelo de madera, lámpara de techo esférica. Estantes con planta, mini casas y cojín a rayas.
El color drenching extiende una misma tonalidad por las paredes y el techo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los recursos mencionados con más frecuencia aparece el color drenching. Es una fórmula que consiste en aplicar un mismo color o una misma familia tonal sobre varias superficies del cuarto, incluido el techo.

La cobertura especializada señala que esta decisión busca construir una atmósfera envolvente y evitar el efecto de fragmentación que puede generar una única pared destacada.

Un pasillo con paredes verdes, cuadros variados y una alfombra multicolor junto a una sala con sofá de cuero marrón y piso de madera.
Los tratamientos continuos reducen la fragmentación visual causada por una sola pared de acento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque se vincula con varias operaciones concretas:

  • Usar el mismo tono en techo y paredes
  • Llevar un empapelado desde los paredes hasta la parte superior
  • Combinar colores complementarios en bloques definidos
  • Recurrir a acabados de baja saturación para no cortar visualmente el ambiente

También se recoge que esta estrategia puede aplicarse tanto en ambientes amplios como en habitaciones con techos altos. Donde el tratamiento del plano superior ayuda a moderar la sensación de vacío o exceso de altura.

Los papeles decorativos y acabados metálicos sumaron nuevas capas visuales

Pasillo con friso de madera azul, papel pintado floral en paredes y techo, una silla de mimbre, cuadros colgados y una alfombra alargada.
Los papeles decorativos con patrones convierten el plano superior en un punto de organización visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra línea destacada por los medios especializados es el uso de papel tapiz en el techo con dibujos visibles y continuidad formal respecto del resto del espacio. La lógica detrás es dirigir la mirada hacia arriba y convertir una zona habitualmente neutra en un punto de organización visual del ambiente.

Junto con los revestimientos estampados, el artículo de House Beautiful incorpora otra variante. Los acabados metálicos como recurso para reflejar la luz y alterar la percepción del cuarto a lo largo del día. El planteo no se presenta como una solución universal, sino como una herramienta para introducir contraste y cambios de luminosidad a partir del comportamiento de la superficie.

En ambos casos, el foco está puesto en cómo el tratamiento del techo puede modificar la lectura general del ambiente sin necesidad de alterar la estructura de la vivienda. El recurso se vuelve relevante por su capacidad para redistribuir la atención y sumar profundidad visual.

La pintura y empapelado también se usan para simular arquitectura

Una mesa de madera con cuatro sillas, un gabinete verde a la derecha, paredes amarillas y un techo con franjas rojas y blancas.
La pintura y el empapelado permiten simular molduras, paneles y detalles arquitectónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura especializada además señala un avance de técnicas que buscan imitar molduras, paneles o cambios arquitectónicos mediante pintura y papel decorativo, sin ejecutar obras de reforma. Esa práctica aparece asociada a trazos perimetrales, cortes de color y diseños envolventes que marcan transiciones entre paredes y techo.

El resultado apunta a reforzar la sensación de intencionalidad en espacios que originalmente no contaban con detalles constructivos destacados. En lugar de depender de una intervención estructural, el efecto se logra con decisiones de superficie y composición.

La tendencia mostró un cambio de foco más que una regla única

Un perro blanco y negro con pañuelo morado se sienta en un pasillo con techo naranja, paredes claras y suelo de madera. Hay puertas, un espejo ovalado y un cojín rayado.
Las combinaciones cromáticas entre techos y muros ayudan a construir atmósferas más envolventes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las distintas variantes reunidas por la prensa especializada coinciden en un punto: el techo pasó a ser una zona activa dentro del diseño interior contemporáneo.

No hay una única solución ni un formato obligatorio. Pero sí una señal compartida sobre el retroceso de la pared de acento como gesto aislado y el avance de propuestas que buscan mayor continuidad entre las partes del ambiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las líneas perimetrales y los cortes de color marcan transiciones entre las paredes y la superficie superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese cambio de foco, los recursos más mencionados son:

  • Extensión del color a todas las superficies
  • Empapelados con patrones visibles en el plano superior
  • Combinaciones cromáticas entre techo y muros
  • Acabados metálicos para trabajar con la luz
  • Líneas pintadas o revestimientos que simulan detalles arquitectónicos

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