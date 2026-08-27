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Cómo reconocer a las personas que pueden afectar la autoestima, según un experto

Patricio Ochoa, médico cirujano y experto en salud funcional, habló en el podcast Tengo un Plan sobre entorno, amistades y señales para detectar vínculos que desgastan, desmotivan o empujan al estancamiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Patricio Ochoa afirmó en el podcast Tengo un Plan que el entorno social puede impulsar o frenar el desarrollo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El entorno social puede impulsar o frenar el desarrollo personal, asegura el médico cirujano y experto en salud funcional Patricio Ochoa, durante una entrevista en el podcast Tengo un Plan, en la que analizó cómo reconocer amistades y vínculos que condicionan hábitos, autoestima y proyección de futuro.

A lo largo de la conversación, Ochoa sostuvo que una de las claves para crecer no pasa solo por la disciplina individual, sino también por la calidad de las personas que rodean a cada uno. Desde su mirada, hay entornos que acompañan procesos de mejora y otros que empujan, de forma directa o indirecta, hacia la desmotivación, el desgaste o el estancamiento.

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El entorno también define el rumbo

En la entrevista, Patricio Ochoa planteó que la influencia del círculo cercano excede la compañía cotidiana y se mete de lleno en la construcción de hábitos y decisiones. “Las personas que tienden a vivir más años no es tanto por sus hábitos o por su dieta o por su ejercicio, sino por las personas que lo rodean”, afirmó, al referirse a estudios sobre longevidad y comunidades saludables.

Cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, conversan y ríen sentados en un café con tazas de café y vasos de agua en una mesa.
El experto en salud funcional sostuvo que la calidad de las amistades influye en los hábitos, la autoestima y la proyección de futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Ochoa, esa influencia funciona de manera concreta en la vida diaria. “Si tú te rodeas de personas que te obligan por inercia a hacer todo lo que te acabo de decir, solito va de la mano”, señaló. En esa línea, explicó que un buen entorno no solo acompaña, sino que facilita rutinas, conversaciones y conductas que ayudan a sostener una vida más ordenada.

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También describió qué aportan esos vínculos positivos: “Tienes conversaciones que te nutren, tienes personas que amas, tienes una persona en la que puedes depender cuando estás enfermo o cuando te caigas”. Desde esa perspectiva, el valor del entorno no es abstracto, sino práctico y emocional.

Cómo reconocer a una persona que te frena

Uno de los tramos más directos de la charla en Tengo un Plan apareció cuando se le preguntó cómo distinguir un buen amigo de un vínculo perjudicial. Allí, Ochoa dejó una definición centrada menos en la apariencia y más en el efecto emocional.

“Más que escoger un perfecto amigo, yo me enfoco más en cómo me hacen sentir y cómo me siento cuando estoy con ellos”, dijo. Ese criterio, según planteó, permite detectar si una relación fortalece o erosiona la confianza personal.

Primer plano de una madre rubia y su hija joven morena, ambas mirando en direcciones opuestas con expresiones serias, sentadas frente a una ventana luminosa.
El entrevistado advirtió que una relación que humilla, desvaloriza o genera inferioridad puede afectar el potencial personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal más clara, explicó, aparece cuando el vínculo se vuelve una fuente constante de malestar. “Si me hace sentir miserable, ¿para qué estoy ahí?”, afirmó. Para el médico, una persona puede tener hábitos admirables en la superficie y aun así resultar dañina si humilla, desvaloriza o empuja a una sensación permanente de inferioridad.

“Por más que seas una persona que hace ejercicio, que no fuma, que no toma, que no se desvela y que además tiene unos hábitos preciosos, pero todo el día me dices que soy mediocre, bueno para nada y me pisoteas, no vale”, sostuvo. En su planteo, ese tipo de vínculo afecta más que ciertos consumos o conductas problemáticas visibles.

La diferencia entre una crítica y una relación tóxica

Ochoa también marcó una distinción entre las personas que lastiman y aquellas que incomodan porque dicen algo necesario. En ese punto, señaló que no toda observación dura debe leerse como una agresión.

“Si te está diciendo una verdad que tú no quieres ver, ahí hay una diferencia”, afirmó. Y agregó: “Ese quiere decir que esa persona sí es tu amigo y te quiere echar la mano, y está haciéndote una crítica constructiva y está siendo honesto contigo”.

Dos hombres sentados en sofás. Uno viste suéter gris y habla. El otro viste suéter oscuro, tiene las manos en la cabeza y muestra un gesto de tristeza en un hogar.
Un amigo que confronta desde el cuidado puede contribuir al crecimiento de la otra persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el entrevistado, el problema no está en la incomodidad puntual, sino en el tipo de intención que sostiene el vínculo. Un amigo que confronta puede contribuir al crecimiento si lo hace desde el cuidado. En cambio, quien valida todo de manera automática, aunque eso implique dejar al otro en una situación dañina, tampoco cumple un rol positivo.

Hábitos que se contagian y potencial que se reduce

En otro tramo de la entrevista, Patricio Ochoa también vinculó el potencial personal con los hábitos que circulan dentro de cada grupo. Allí sostuvo que las conductas repetidas en un entorno terminan moldeando aspiraciones, energía y capacidad de iniciativa. Cuando un entorno normaliza rutinas que reducen la motivación o la constancia, esas prácticas terminan afectando el desarrollo individual.

Aun así, volvió a aclarar que no alcanza con mirar solo el comportamiento externo. “Más que escoger un perfecto amigo”, insistió: “Me enfoco más en cómo me hacen sentir”. Con esa frase, resumió una mirada que combina hábitos, emociones y proyecto de vida.

El primer paso es conocerse

Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y ojos cerrados, con la cara iluminada por la luz del sol de un lado, sonriendo suavemente.
El experto planteó que el primer paso para revisar el entorno y las amistades es el autoconocimiento sobre quién se es y hacia dónde se quiere ir (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de la conversación, Ochoa sostuvo que mejorar el entorno requiere un trabajo previo de autoconocimiento. “Tienes que primero tener un trabajo personal de decir quién soy, a dónde voy y a dónde quiero ir”, afirmó.

Desde su mirada, solo a partir de esa claridad una persona puede detectar qué vínculos la acercan a sus objetivos y cuáles la apartan de ellos. También señaló que muchas veces se buscan relaciones como reflejo del amor propio disponible. “Muchas veces buscamos a las personas, pareja, amigos o lo que sea, en reflejo de cómo nos amamos”, dijo.

Por eso, concluyó que revisar el entorno no implica solo juzgar a los demás, sino también entender qué lugar ocupa cada vínculo en el propio proceso. Para Ochoa, identificar a las personas que afectan el potencial personal empieza por una pregunta básica: ¿cómo se siente uno mismo después de compartir tiempo con ellas?

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