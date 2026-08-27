Por qué cuesta cambiar hábitos y cómo evitar que el cansancio frene la decisión

El cerebro privilegia lo conocido, la gratificación rápida y el menor gasto de energía, por lo que cambiar hábitos no depende solo de la voluntad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Por qué es tan difícil cambiar hábitos? La respuesta, según la neurociencia, no tiene que ver con la fuerza de voluntad, sino con la forma en que el cerebro organiza sus prioridades, sobre todo cuando el cansancio ya ocupó buena parte del día.

Cada vez que una persona repite una acción en el mismo contexto, el cerebro la registra y la almacena en los ganglios basales, estructuras del interior del cerebro vinculadas a la automatización de acciones repetidas. Con el tiempo, esas acciones se vuelven independientes de la decisión consciente: el cerebro las ejecuta sin necesidad de evaluar cada vez si convienen o no. Eso ahorra energía, que es exactamente lo que el cerebro busca.

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Phillippa Lally y su equipo de la University College London siguieron a 96 personas durante 84 días y encontraron que el tiempo para que una acción se vuelva automática varía entre 18 y 254 días, con una mediana de 66 días.

Ese resultado, publicado en el European Journal of Social Psychology, desmontó la idea popular de los 21 días, cuyo origen es una observación clínica de los años 60 sin respaldo en estudios sobre formación de hábitos. En tanto, una revisión sistemática con metaanálisis publicada en 2024, que analizó 20 estudios con 2.601 participantes, confirmó esa variabilidad y concluyó que los hábitos de salud tardan entre dos y cinco meses en consolidarse.

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Los hábitos se repiten por asociaciones entre horario, contexto, estímulo y respuesta automática que afectan el descanso, la alimentación y la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar una acción ya consolidada exige que el cerebro abandone una ruta que conoce bien para construir otra desde cero. Eso tiene un costo real. La corteza prefrontal, región del cerebro que permite planificar, tomar decisiones y frenar impulsos, funciona como una reserva que se agota a lo largo del día. Cada elección, desde qué comer hasta cómo responder un mensaje difícil, consume parte de esa energía.

El psicólogo estadounidense Roy Baumeister fue el primero en caracterizar ese fenómeno de forma sistemática, al que llamó fatiga de decisión. Un análisis conceptual publicado en PubMed Central describió ese proceso como una degradación progresiva en la calidad de las decisiones, que lleva al cerebro a preferir las opciones más simples y conocidas.

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La dopamina, el estrés y el peso silencioso del entorno

Parte de esa preferencia por lo conocido tiene una base química. La dopamina (el neurotransmisor asociado al placer y la motivación) no funciona como una recompensa directa, sino como una señal de anticipación: se activa cuando el cerebro predice que algo conocido va a producir alivio o satisfacción, por encima de cualquier meta nueva.

Esa función fue estudiada por el neurocientífico estadounidense Paul Glimcher en un trabajo publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y recogido también por Scientific American, que explicó cómo esas señales actúan como mecanismos de protección para conservar energía. Un cambio reciente compite en desventaja frente a ese mecanismo.

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Un estudio citado por la PMC ubica en torno de 66 días la mediana para consolidar hábitos, con diferencias según el tipo de conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar 20 minutos, cocinar en lugar de pedir comida o apagar el teléfono antes de dormir son opciones cuyos beneficios llegan tarde y resultan difíciles de percibir en el momento exacto en que hay que elegir.

Cuando el cortisol (la hormona del estrés) sube, el cerebro tiende a desplazarse desde las decisiones razonadas hacia respuestas más automáticas y rígidas. Un trabajo publicado en Nature describió ese mecanismo como una pérdida de flexibilidad: la capacidad de ajustar el comportamiento cuando cambian las circunstancias se reduce, y el cerebro opta por lo que ya sabe hacer.

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El contexto cotidiano empuja en la misma dirección. Un horario, un lugar, un objeto o una secuencia repetida pueden activar una respuesta aprendida sin que medie ninguna decisión consciente. Por eso los cambios suelen resistirse más en los entornos que los sostuvieron, afirman los estudios citados.

Dos sistemas, un solo ganador, y qué hacer con eso

El cerebro opera con dos sistemas que compiten entre sí: uno deliberativo, que evalúa consecuencias y requiere esfuerzo; otro que responde a estímulos conocidos sin esfuerzo aparente. Al final del día, cuando la energía cognitiva está baja, el segundo gana casi siempre. No porque la persona sea débil, sino porque ese es el diseño del sistema.

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Cambiar una acción ya consolidada exige que el cerebro abandone una ruta que conoce bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confiar exclusivamente en la voluntad para sostener un cambio de comportamiento a largo plazo es, según los estudios acumulados, una apuesta que el cerebro no puede mantener. La corteza prefrontal es especialmente sensible a la fatiga, al estrés y a la falta de sueño. Cuando alguno de esos factores aparece, esa zona cede terreno y el cerebro vuelve a los patrones conocidos.

La revisión de 2024 encontró que la consistencia del contexto y los planes concretos del tipo cuándo, dónde y cómo inciden en la solidez que adquiere un hábito. Esa estructura concreta pesa más que la motivación aislada.

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Dejar resuelta con anticipación una comida, la ropa para hacer actividad física o el horario de descanso reduce la cantidad de decisiones de último momento. Eso crea condiciones más favorables para repetir una acción cuando el cansancio ya ocupa buena parte del día. El cambio no ocurre en el momento de la decisión, sino en la acumulación de repeticiones que el cerebro termina reconociendo como una ruta propia.