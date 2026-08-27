7 beneficios del té verde para la salud respaldados por la ciencia

La evidencia científica vinculó al té verde con beneficios para la salud cardiovascular, la memoria, el envejecimiento saludable y la prevención de algunas enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La evidencia científica acumulada en los últimos años ubica al té verde entre las infusiones más estudiadas por sus posibles efectos sobre la salud. Prevention reunió investigaciones que vinculan esta bebida con beneficios para el corazón, el cerebro, el envejecimiento saludable y la prevención de algunas enfermedades. Los datos no sustituyen el consejo médico ni convierten al té en un tratamiento, aunque sí refuerzan su lugar dentro de una dieta equilibrada.

1. Memoria, foco y calma mental

Uno de los campos que más interés despierta es el impacto del té verde sobre la función cognitiva. De acuerdo con Prevention, algunos estudios sugieren que esta bebida podría favorecer la memoria, mejorar la concentración y ayudar a reducir la ansiedad, aunque los especialistas aclaran que todavía hace falta ampliar la evidencia en humanos.

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Parte de esa posible ventaja se explica por la presencia de L-teanina, un aminoácido que aparece en el té y que en la variedad verde se encuentra en niveles especialmente altos. Ese compuesto se asocia con una mayor claridad mental y con una reducción de efectos no deseados que suelen acompañar a los estimulantes, como el nerviosismo o la sensación de agitación.

2. Un aliado para la salud cardiovascular

Investigaciones citadas por Prevention detectaron efectos favorables del té verde sobre la presión arterial y una posible reducción del colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las áreas con resultados prometedores es la salud del corazón. Según informó Prevention, una investigación reciente detectó efectos favorables del té verde sobre la presión arterial en personas sanas. A eso se suma otra línea de estudios que observó una posible reducción del colesterol LDL, conocido de forma habitual como “colesterol malo”.

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Ese punto resulta relevante porque tanto la presión elevada como el exceso de LDL forman parte de los factores que aumentan el riesgo cardiovascular. El aporte del té, de todos modos, se entiende como un complemento dentro de hábitos más amplios que incluyen alimentación, ejercicio y controles médicos.

3. Apoyo en el control del peso

El té verde también aparece en investigaciones vinculadas con el mantenimiento de un peso saludable. Prevention señaló que una de las explicaciones más simples tiene que ver con el reemplazo de bebidas azucaradas por una infusión sin azúcar, lo que permite recortar calorías vacías de manera cotidiana.

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A la vez, algunos estudios observaron que las personas con sobrepeso podrían encontrar una ayuda adicional en ciertos compuestos vegetales presentes en esta bebida. La relación no implica un efecto automático ni aislado, aunque sí ubica al té verde como una opción de bajo aporte calórico dentro de estrategias de control de peso.

4. Potencial protector frente al cáncer

Una revisión reciente asoció el consumo de té verde con un menor riesgo de algunos tipos de cáncer, aunque todavía faltan ensayos clínicos en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre té verde y cáncer sigue bajo análisis y exige más ensayos clínicos en humanos. Gran parte de los trabajos iniciales se realizó en animales, pero una revisión reciente citada por Prevention encontró una asociación entre el consumo de esta bebida y un menor riesgo de algunos tipos de cáncer, entre ellos endometrial, pulmonar, oral y de ovario, además del linfoma no Hodgkin.

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Los investigadores atribuyen ese posible efecto a los polifenoles y antioxidantes presentes en el té, que ayudan a neutralizar radicales libres y a proteger a las células frente al daño. Entre esos compuestos, las catequinas aparecen como uno de los grupos más observados por su capacidad potencial de acción anticancerígena.

5. Menor riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo

El interés científico también alcanza a las enfermedades neurodegenerativas. Un estudio mencionado por Prevention concluyó que el té verde mostró “efectos favorables” para mitigar el riesgo de Alzheimer, mientras que otra investigación realizada en Japón asoció el consumo de dos a tres tazas diarias con una menor tasa de deterioro cognitivo.

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Los autores remarcan que la relación todavía no alcanza para establecer causalidad. Aun así, la consistencia de estos indicios mantiene abierto un campo de investigación que gana atención en sociedades con poblaciones cada vez más envejecidas.

6. Una posible barrera frente al ACV

Un metaanálisis encontró una asociación entre el consumo de té verde y una reducción del riesgo de accidente cerebrovascular, también conocido como ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios analizados también figura la prevención del accidente cerebrovascular. Un metaanálisis reciente encontró una asociación entre el consumo de té verde y una reducción del riesgo de ACV. En la misma línea, otro estudio indicó que beber al menos tres tazas por día podría reducir esa posibilidad en 21%.

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Ese dato se inscribe dentro de una idea más amplia: el riesgo de sufrir un ACV disminuye con hábitos sostenidos de cuidado, entre ellos una alimentación saludable, actividad física y seguimiento clínico de factores como hipertensión, colesterol y diabetes.

7. Longevidad y envejecimiento saludable

La última ventaja señalada por Prevention se relaciona con la expectativa de vida. Estudios realizados en Japón asociaron el consumo de té verde con un menor riesgo de muerte por todas las causas.

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Además, en una revisión reciente se observó que tomar alrededor de tres tazas al día podría contribuir a desacelerar el envejecimiento biológico. La evidencia todavía se encuentra en desarrollo, aunque el panorama general consolida al té verde como una bebida con creciente respaldo científico.