El arte del fainá: seis recetas creativas para transformar un clásico de la cocina

El 27 de agosto tiene un sabor especial para los amantes de la cocina. Esa fecha, marcada como el Día del Fainá, rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la región, elaborado a base de harina de garbanzos.
El fainá destaca por su sabor sencillo y su textura particular, que lo convierten en un acompañamiento clásico en la mesa. Uno de los hábitos más extendidos es disfrutarlo junto a la pizza, creando una dupla que ya forma parte de la identidad gastronómica en Argentina.
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Tanto en reuniones familiares como en pizzerías, el fainá se comparte y se reinventa, sumando variantes e ingredientes según los gustos de cada persona.
A continuación, seis recetas originales para redescubrir y celebrar el fainá de maneras distintas.
Fainá rellena al horno estilo “sándwich”
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de garbanzo
- 2 tazas de agua
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- ½ taza de tomates secos
- ½ taza de aceitunas negras
- 1 taza de queso mozzarella
- Sal y pimienta
Preparación. Dividir la mezcla básica en dos. Volcar una mitad en fuente aceitada y hornear 10 minutos. Sumar el queso, los tomates secos y aceitunas, cubrir con la otra mitad y hornear hasta dorar.
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Fainá de dos harinas con cebolla caramelizada
Ingredientes:
- ½ taza de harina de garbanzo
- ½ taza de harina de arroz
- 1 taza de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cebollas
- 1 cucharada de azúcar
- Sal y pimienta
Preparación. Caramelizar las cebollas con aceite y azúcar. Mezclar las harinas, el agua y el aceite restante. Incorporar las cebollas y condimenta. Verter en fuente aceitada y hornear a 200°C hasta dorar.
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Fainá al vapor en cubos con salsa de tomate y albahaca
Ingredientes:
- 1 taza de harina de garbanzo
- 1 taza de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- 1 taza de salsa de tomate natural
- Hojas de albahaca fresca
Preparación. Mezclar harina, agua, aceite y condimentos. Verter en fuente apta para vapor y cocina 30 minutos. Enfriar, cortar en cubos y acompañar con salsa de tomate y albahaca.
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Cómo reversionar la receta del fainá
Muffins de fainá con espinaca y queso
Ingredientes:
- 1 taza de harina de garbanzo
- 1 taza de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 huevo
- 1 taza de espinaca fresca picada
- ½ taza de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
Preparación. Mezclar la harina de garbanzo, el agua y el aceite hasta lograr una base sin grumos. Sumar el huevo, la espinaca y el queso rallado. Condimentar y distribuir en moldes de muffins aceitados. Hornear a 200°C durante 20 a 25 minutos, hasta dorar.
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Chips de fainá especiados con dip de yogur
Ingredientes:
- 1 taza de harina de garbanzo
- 1 taza de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de curry en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- ½ cucharadita de coriandro
- Sal a gusto
Dip:
- 1 pote de yogur natural
- Jugo de ½ limón
- 1 pepino rallado
- Sal y pimienta
Preparación. Integrar harina, agua, aceite y especias. Volcar en una placa aceitada en capa fina. Hornear a 200°C hasta que quede crocante. Enfriar y romper en trozos. Mezclar los ingredientes del dip y servir junto a los chips.
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Panqueques de fainá rellenos de vegetales
Ingredientes:
- 1 taza de harina de garbanzo
- 1 ½ taza de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 1 zapallito
- 100 g de queso fresco
Preparación. Batir la harina con el agua, aceite, sal y pimienta hasta obtener mezcla líquida. Cocinar en sartén como panqueques. Saltear los vegetales cortados. Rellenar cada panqueque con los vegetales y el queso, y enrolla.
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