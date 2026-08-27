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El arte del fainá: seis recetas creativas para transformar un clásico de la cocina

Una efeméride invita a descubrir nuevas formas de preparar y disfrutar esta especialidad hecha con harina de garbanzo. Las claves para sorprender en casa

Fainá
Originaria de la cocina ligur, la fainá llegó al Río de la Plata con la inmigración italiana y se instaló como un clásico inseparable de la pizza
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El 27 de agosto tiene un sabor especial para los amantes de la cocina. Esa fecha, marcada como el Día del Fainá, rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la región, elaborado a base de harina de garbanzos.

El fainá destaca por su sabor sencillo y su textura particular, que lo convierten en un acompañamiento clásico en la mesa. Uno de los hábitos más extendidos es disfrutarlo junto a la pizza, creando una dupla que ya forma parte de la identidad gastronómica en Argentina.

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Tanto en reuniones familiares como en pizzerías, el fainá se comparte y se reinventa, sumando variantes e ingredientes según los gustos de cada persona.

A continuación, seis recetas originales para redescubrir y celebrar el fainá de maneras distintas.

Fainá rellena al horno estilo “sándwich”

Porción de fainá cortada con relleno de queso fundido, aceitunas y tomates secos sobre una tabla de madera junto a cubiertos.
Una propuesta que intercala capas de fainá con mozzarella, tomates secos y aceitunas, logrando un bocado sabroso y contundente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de garbanzo
  • 2 tazas de agua
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • ½ taza de tomates secos
  • ½ taza de aceitunas negras
  • 1 taza de queso mozzarella
  • Sal y pimienta

Preparación. Dividir la mezcla básica en dos. Volcar una mitad en fuente aceitada y hornear 10 minutos. Sumar el queso, los tomates secos y aceitunas, cubrir con la otra mitad y hornear hasta dorar.

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Fainá de dos harinas con cebolla caramelizada

Porción cuadrada de fainá con cebolla caramelizada sobre un plato beige junto a un tenedor y una servilleta en una mesa de madera.
La mezcla de harinas realza la textura de la fainá, mientras que la cebolla caramelizada aporta dulzura y profundidad de sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • ½ taza de harina de garbanzo
  • ½ taza de harina de arroz
  • 1 taza de agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cebollas
  • 1 cucharada de azúcar
  • Sal y pimienta

Preparación. Caramelizar las cebollas con aceite y azúcar. Mezclar las harinas, el agua y el aceite restante. Incorporar las cebollas y condimenta. Verter en fuente aceitada y hornear a 200°C hasta dorar.

Fainá al vapor en cubos con salsa de tomate y albahaca

Cubos de fainá con salsa de tomate y albahaca en un plato blanco, junto a un vaso con agua y salsa adicional sobre una mesa de madera.
Una alternativa suave y ligera, cocida al vapor, servida en cubos y acompañada por una salsa fresca de tomate y albahaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de garbanzo
  • 1 taza de agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • 1 taza de salsa de tomate natural
  • Hojas de albahaca fresca

Preparación. Mezclar harina, agua, aceite y condimentos. Verter en fuente apta para vapor y cocina 30 minutos. Enfriar, cortar en cubos y acompañar con salsa de tomate y albahaca.

Cómo reversionar la receta del fainá

Muffins de fainá con espinaca y queso

Siete muffins de espinaca y queso sobre una bandeja blanca, junto a un recipiente pequeño con queso rallado y una cuchara de madera.
Una fainá en formato individual, enriquecida con espinaca y queso, ideal para servir como bocadillo o acompañamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de garbanzo
  • 1 taza de agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 huevo
  • 1 taza de espinaca fresca picada
  • ½ taza de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación. Mezclar la harina de garbanzo, el agua y el aceite hasta lograr una base sin grumos. Sumar el huevo, la espinaca y el queso rallado. Condimentar y distribuir en moldes de muffins aceitados. Hornear a 200°C durante 20 a 25 minutos, hasta dorar.

Chips de fainá especiados con dip de yogur

Un cuenco con chips dorados, un plato con salsa blanca y trozos de pepino, y trozos sueltos sobre una mesa de madera.
Una versión crocante de la clásica fainá, aromatizada con especias y acompañada de un dip fresco, ideal para compartir como aperitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de garbanzo
  • 1 taza de agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • ½ cucharadita de coriandro
  • Sal a gusto

Dip:

  • 1 pote de yogur natural
  • Jugo de ½ limón
  • 1 pepino rallado
  • Sal y pimienta

Preparación. Integrar harina, agua, aceite y especias. Volcar en una placa aceitada en capa fina. Hornear a 200°C hasta que quede crocante. Enfriar y romper en trozos. Mezclar los ingredientes del dip y servir junto a los chips.

Panqueques de fainá rellenos de vegetales

Panqueques enrollados y cortados con relleno de vegetales y queso sobre un plato de madera con un tenedor y un cuchillo al lado.
La fainá se transforma en finos panqueques que envuelven un colorido salteado de verduras y queso fresco, combinando tradición y creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de garbanzo
  • 1 ½ taza de agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • 1 cebolla
  • 1 morrón
  • 1 zapallito
  • 100 g de queso fresco

Preparación. Batir la harina con el agua, aceite, sal y pimienta hasta obtener mezcla líquida. Cocinar en sartén como panqueques. Saltear los vegetales cortados. Rellenar cada panqueque con los vegetales y el queso, y enrolla.

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