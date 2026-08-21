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8 entrenamientos con pesas rusas para fortalecer los principales grupos musculares y elevar el rendimiento físico

Un informe de Men’s Health recopiló distintas propuestas que combinan movimientos dinámicos, trabajo isométrico y secuencias encadenadas, con alternativas adaptables a diferentes objetivos y niveles de exigencia

Pintura de un hombre atlético con camiseta negra sosteniendo una pesa rusa con ambos brazos extendidos, con un fondo abstracto de pinceladas claras
Las pesas rusas permiten entrenamientos que combinan fuerza, potencia y acondicionamiento físico con una sola herramienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entrar a un gimnasio suele implicar encontrarse con barras, mancuernas, poleas y máquinas destinadas a trabajar distintos grupos musculares.

Entre ese equipamiento, las pesas rusas ofrecen una alternativa capaz de concentrar múltiples movimientos en una sola herramienta y permiten plantear sesiones que combinan fuerza, potencia y acondicionamiento físico.

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Su diseño, caracterizado por una carga ubicada debajo de un asa, facilita movimientos que involucran diferentes zonas del cuerpo. Balanceos, cargadas, arrancadas, presses, sentadillas y desplazamientos con peso forman parte de las posibilidades que ofrece este elemento.

A partir de esa versatilidad, Men’s Health recopiló ocho entrenamientos con kettlebells que van desde rutinas de cinco minutos hasta circuitos destinados a involucrar el cuerpo completo.

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1. Escalera descendente de cinco minutos

La primera propuesta requiere dos pesas rusas. El entrenamiento comienza con 10 repeticiones de cuatro ejercicios y reduce progresivamente la cantidad hasta llegar a dos.

Hombre calvo con barba hace sentadilla con dos pesas rusas en un gimnasio, con estantes de pesas y ventanas grandes al fondo.
El diseño de las kettlebells facilita movimientos como balanceos, cargadas, arrancadas, presses, sentadillas y desplazamientos con peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la secuencia termina antes de los cinco minutos, se vuelve a subir la escalera desde dos repeticiones, sumando dos en cada ronda.

Los movimientos son sentadilla con kettlebell en rack frontal, press de banca con pesa rusa, estocada inversa alternada y remo inclinado alternado. La rutina alcanza 120 repeticiones al completar la secuencia completa.

2. Entrenamiento de dos movimientos

El segundo entrenamiento utiliza una sola pesa rusa y se desarrolla durante cinco minutos. Está dividido en dos bloques de 2 minutos y 20 segundos, separados por una pausa de 20 segundos.

Un hombre sujeta una pesa rusa en un gimnasio. Se observan estantes con mancuernas, discos de pesas, bancos y paredes de ladrillo.
El entrenamiento de dos movimientos con una pesa rusa combina limpieza y press de empuje con remo de gorila en dos bloques de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera parte se comienza con una repetición de cada ejercicio por brazo y se incorpora una repetición adicional en cada ronda. Después del descanso, la segunda etapa parte desde la cantidad máxima alcanzada y disminuye una repetición por vuelta. Los movimientos son limpieza con pesa rusa y press de empuje, además de remo de gorila con un solo brazo.

3. Escalera y trabajo isométrico con dos pesas rusas

La tercera alternativa combina ejercicios dinámicos con períodos de contracción sostenida y utiliza dos kettlebells. Durante el primer minuto se alternan cargadas y sentadillas: se inicia con una cargada y cuatro sentadillas, hasta invertir la proporción al alcanzar cuatro cargadas y una sentadilla.

El segundo minuto está dedicado a una sentadilla dividida isométrica, con 20 segundos de mantenimiento, 10 segundos de descanso y cambio de pierna. La secuencia se repite durante los minutos tres y cuatro. El quinto minuto incorpora sentadillas con una pesa en posición de rack durante 15 segundos por brazo y termina con una posición isométrica de 30 segundos.

4. Circuito de ocho minutos de balanceos y sentadillas

Una sola pesa rusa alcanza para esta propuesta. El circuito alterna balanceos y sentadillas en intervalos de 40 segundos de actividad y 20 segundos de recuperación.

Es un ejercicio con numerosos beneficios
El cuarto entrenamiento de dos movimientos combina el balanceo con pesa rusa y la sentadilla en copa en un circuito de ocho minutos (Freepik)

Durante el primer minuto se realiza un balanceo y una sentadilla de manera continua. En cada minuto siguiente se agrega una repetición a ambos movimientos, hasta llegar a cuatro. Luego se repite la secuencia durante otros cuatro minutos, comenzando nuevamente desde una repetición.

5. Serie de ejercicios para el core

La quinta propuesta incorpora resistencia a movimientos destinados al tronco. El programa, perteneciente al entrenador Eric Leija, está compuesto por seis ejercicios que trabajan flexión, rotación y estabilidad.

Cada movimiento se ejecuta durante 40 segundos, seguido por 20 segundos de descanso. La rutina puede completarse entre dos y tres veces. Incluye puente a la posición de abdominales, levantarse en dos pasos, giro ruso a giro rápido, jersey para hacer abdominales, kettlebell hollow rock y V ascendente de lado a lado.

6. Flujo con pesas rusas

El sexto entrenamiento abandona el formato tradicional de series individuales para enlazar distintos ejercicios en una secuencia continua. Se realizan cinco repeticiones del flujo para completar una serie, con un total de 10 series y 30 segundos de descanso entre cada una.

Un hombre de mediana edad con camiseta gris y pantalón corto negro sujeta una pesa rusa negra sobre su cabeza, haciendo ejercicio en un gimnasio con máquinas y mancuernas.
El circuito incorpora extensiones de tríceps por encima de la cabeza dentro de una secuencia continua de movimientos con pesa rusa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido incluye elevación de sentadilla a sentadilla con pesa, regreso de la sentadilla, elevación en sentadilla con mantenimiento de la posición inicial y extensión de tríceps por encima de la cabeza con retorno a sentadilla.

7. Desafío de zancadas con dos kettlebells

La séptima propuesta utiliza dos pesas rusas y adopta un formato EMOM de cinco minutos. Las primeras tres rondas contemplan cuatro repeticiones de cada movimiento, seguidas por el descanso disponible dentro del minuto. En la cuarta ronda se realizan seis repeticiones y se dispone de 1 minuto y 15 segundos para completar el trabajo.

Los ejercicios incluyen remo inclinado, limpieza de gorila, limpieza de zancada hacia adelante, limpieza de zancada lateral y zancada inversa con press por encima de la cabeza. El cierre consiste en un minuto con tantas rondas como sea posible de balanceos y sentadillas con copa.

8. Balanceos con pesa rusa en pareja

El octavo entrenamiento incorpora un compañero y se centra exclusivamente en balanceos con pesa rusa. Cada participante necesita una kettlebell, aunque las cargas pueden ser diferentes.

Un hombre vestido con camiseta y pantalones cortos negros realiza un swing con pesa rusa en cuatro etapas. Hay pesas y equipamiento de gimnasio al fondo.
Las propuestas con pesas rusas incluyen un trabajo de core, un flujo continuo, un desafío EMOM de zancadas y un entrenamiento en pareja de balanceos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sesión comienza con cinco balanceos para el primer participante. El siguiente realiza seis y la cantidad aumenta una repetición en cada turno: siete, ocho, nueve y así sucesivamente. El ejercicio se mantiene durante cinco minutos y termina cuando se agota el tiempo establecido.

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