Salud
Agregar Infobae enGoogle

Diabetes en las escuelas: cómo detectar casos y acompañar a los alumnos

Más de 4.300 estudiantes y casi 2.900 docentes ya participaron en talleres sobre diabetes tipo 1, con foco en la detección de síntomas, el acompañamiento en las aulas y la respuesta ante emergencias

Seis adultos, cinco mujeres y un hombre, alrededor de una mesa con materiales educativos de diabetes tipo uno, un kit de emergencia de hipoglucemia y productos médicos.
La educación sobre diabetes también funciona como una vía para reducir estigmas y ordenar respuestas frente a prácticas que forman parte de la rutina de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La diabetes tipo 1 atraviesa la vida escolar en escenas cotidianas: un alumno que necesita medirse la glucemia en clase, comer antes que el resto, usar un sensor con alarma o aplicarse insulina durante la jornada. A eso se suman episodios que exigen una reacción rápida, como una hipoglucemia. Frente a esas situaciones, las escuelas incorporan herramientas para identificar la enfermedad, acompañar a los alumnos y actuar ante emergencias.

En Argentina, esa necesidad empezó a traducirse en una propuesta de educación sobre diabetes que ya pasó por 175 escuelas y alcanzó a más de 4.300 estudiantes y casi 2.900 docentes. El objetivo es evitar que una alarma de sensor, una colación fuera de horario o una baja de azúcar encuentren a la comunidad educativa sin herramientas para entender qué ocurre y cómo responder.

PUBLICIDAD

Qué enseña la capacitación en las escuelas

La iniciativa es impulsada en el país por la Sociedad Argentina de Diabetes a través de su Comité de Pediatría, con una adaptación local de un programa internacional creado por la Federación Internacional de Diabetes y la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente. Según los datos difundidos por la entidad, desde su puesta en marcha, el programa SENDAS alcanzó a 4.323 alumnos y capacitó a 2.881 docentes en 12 provincias.

Una mujer adulta de pie habla con un joven adolescente sentado que sostiene un medidor de glucosa en un escritorio. Hay otros alumnos sentados al fondo de un aula.
La formación no se limita al alumno que atraviesa el diagnóstico, sino que alcanza al resto del curso, al equipo docente y a las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La escuela ocupa una enorme cantidad de horas en la vida de un niño y, cuando ese niño tiene diabetes tipo 1, es fundamental que se desarrolle en un entorno informado, que pueda acompañarlo y sepa cómo responder ante situaciones vinculadas a la diabetes”, señala Florencia Grabois, pediatra, especialista en nutrición infantil y coordinadora del programa.

PUBLICIDAD

La médica planteó que la formación no se limita al alumno que atraviesa el diagnóstico, sino que alcanza al resto del curso, al equipo docente y a las familias. En ese esquema, la educación sobre diabetes también funciona como una vía para reducir estigmas y ordenar respuestas frente a prácticas que forman parte de la rutina de cuidado.

En las capacitaciones aparecen escenas habituales de la vida escolar que, sin información previa, pueden abrir confusión: un alumno que come antes que el resto, otro que se aparta unos minutos para medirse la glucosa, una alarma que suena en medio de la clase o una descompensación durante educación física. A partir de esas situaciones, el trabajo busca responder preguntas frecuentes dentro de la escuela: si la enfermedad se contagia, si un alumno puede hacer deporte o qué medidas tomar ante una baja de glucosa. Uno de los ejes centrales es que el personal escolar pueda identificar una hipoglucemia y sepa cómo intervenir.

Niño con sensor de glucosa en brazo, mira un dispositivo. Una docente lo asiste en un aula con otros alumnos, dos en silla de ruedas, y carteles educativos.
Las capacitaciones en escuelas incluyen talleres para chicos, padres y docentes, materiales educativos y kits de emergencia para episodios de hipoglucemia en el aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye talleres para chicos, padres y docentes, además de materiales específicos y un kit de uso inicial para episodios de hipoglucemia en el aula. La intención es construir entornos más previsibles para los alumnos con diabetes tipo 1, sin que su tratamiento quede por fuera de la vida escolar.

Grabois sostuvo que “un niño con diabetes puede aprender, jugar, hacer deporte, ir de excursión y participar de las actividades escolares como el resto de sus compañeros; solo necesita que los adultos y alumnos que lo rodean estén informados y sepan cómo acompañarlo”. La especialista añadió que muchas de las situaciones que generan temor se ordenan cuando la escuela dispone de herramientas básicas de autocuidado.

Por qué el tema excede un caso individual

El problema no se agota en los chicos que ya tienen diagnóstico. Los datos de contexto muestran que la diabetes también avanza como un desafío de salud pública más amplio. De acuerdo con el Atlas 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, en Argentina viven con la enfermedad cerca de 4,3 millones de adultos de entre 20 y 79 años, y el 29,1% aún no sabe que la tiene. La entidad proyecta que la cifra llegará a 5,9 millones en 2050.

Esas cifras reúnen los casos de diabetes tipo 1 y tipo 2. En la primera, el organismo no produce insulina y la persona necesita administrársela todos los días. Como suele aparecer en la infancia, adolescencia o juventud, el ámbito escolar queda atravesado de forma directa por ese tratamiento, que exige controles de glucemia y decisiones cotidianas dentro del horario de clases.

Primer plano de una persona irreconocible usando un glucómetro para medir su nivel de glucosa en el dedo índice en una cocina luminosa con frutas y pan.
En Argentina viven con la enfermedad cerca de 4,3 millones de adultos de entre 20 y 79 años, y el 29,1% aún no sabe que la tiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa también incorpora contenidos vinculados con hábitos saludables desde edades tempranas, en relación con factores de riesgo modificables asociados a la diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud señala que esa forma de la enfermedad está ligada en muchos casos al estilo de vida y que una parte de su carga puede prevenirse.

El crecimiento de la experiencia en el país fue progresivo. En 2019 alcanzó a dos escuelas y 48 chicos. Para 2023 ya se había extendido a 24 establecimientos y 800 estudiantes. En seis años, la red llegó a 175 escuelas de 12 provincias.

En 2025 se sumó una herramienta digital, la app SENDAS KIDS, con una prueba piloto en diez escuelas como complemento de las actividades presenciales. La organización informó que también mantiene capacitaciones para nuevos equipos de educadores en diabetes y que este año prevé presentar la evolución del trabajo realizado en congresos internacionales del área. La experiencia continúa su expansión en escuelas de distintas provincias.

La dificultad para detectar la diabetes entre los más jóvenes

El subdiagnóstico golpea con más fuerza en edades tempranas, justo en una etapa en la que reconocer síntomas y acceder a tratamiento puede cambiar la evolución de la enfermedad. Un estudio publicado el año pasado en The Lancet Diabetes & Endocrinology advirtió que el 57,8% de los jóvenes de entre 15 y 39 años con diabetes no sabe que tiene la enfermedad. La proporción baja al 37,6% entre los adultos de 40 a 64 años y al 19,7% en los mayores de 65.

diabetes, glucosa, diabetes tipo 2, azúcar en sangre-VisualesIA
El subdiagnóstico golpea con más fuerza en edades tempranas, justo en una etapa en la que reconocer síntomas y acceder a tratamiento puede cambiar la evolución de la enfermedad. (Imagen ilustrativa infobae)

El trabajo fue liderado por Lauryn Stafford, investigadora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, y mostró que el subdiagnóstico es más alto en edades tempranas, una etapa en la que la detección puede resultar clave para evitar complicaciones y acceder a tratamiento.

Temas Relacionados

DiabetesEscuelasGlucosaInsulinadiabetes tipo 1AulaseducacióndocentesalumnosSENDASSociedad Argentina de Diabetesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El drama de Jonathan Gómez con la adicción al juego: claves médicas de la ludopatía y cómo detectarla

El mediocampista relató cómo el impulso incontrolable por apostar lo llevó a endeudarse y atravesar una crisis familiar. Qué dicen los expertos sobre síntomas, factores de riesgo y alternativas de tratamiento

El drama de Jonathan Gómez con la adicción al juego: claves médicas de la ludopatía y cómo detectarla

El Ministerio de Salud pone la lupa sobre los casos de ACV y de insuficiencia cardíaca en Argentina: la nueva medida

La nueva disposición obligará a hospitales, clínicas y profesionales a informar diagnósticos confirmados para reunir datos comparables

El Ministerio de Salud pone la lupa sobre los casos de ACV y de insuficiencia cardíaca en Argentina: la nueva medida

Un estudio reveló qué tienen en común los consumidores habituales de café

Investigadores de Finlandia hallaron que las personas que beben a diario esta infusión presentan más masa muscular y menos grasa corporal

Un estudio reveló qué tienen en común los consumidores habituales de café

¿Por qué una comida puede ser deliciosa para alguien y desagradable para otra persona? La ciencia detrás de los sabores

La investigadora del CONICET Mara Galmarini y el neurocientífico Andrés Rieznik explicaron en Infobae al Mediodía qué ocurre en el cerebro con cada bocado, por qué el cilantro puede tener gusto a jabón para algunas personas y qué cambia cuando se pierde el olfato

¿Por qué una comida puede ser deliciosa para alguien y desagradable para otra persona? La ciencia detrás de los sabores

El peligro del vapeo en adolescentes: una revisión científica revela daños respiratorios y dependencia a la nicotina

El uso de vaporizadores en menores de edad no es una alternativa inofensiva, según un exhaustivo informe británico. La investigación, que analizó más de 14.000 artículos, documentó daños pulmonares, efectos psicológicos y una preocupante tendencia hacia el consumo de cigarrillos convencionales

El peligro del vapeo en adolescentes: una revisión científica revela daños respiratorios y dependencia a la nicotina

DEPORTES

Aseguran que el Atlético Madrid aceptó transferir a Julián Álvarez a un club de la Premier: el contrapunto con el argentino

Aseguran que el Atlético Madrid aceptó transferir a Julián Álvarez a un club de la Premier: el contrapunto con el argentino

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

La impactante marca de la Fórmula 1 que ostenta Franco Colapinto: su divertida reacción en redes

¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles

La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

TELESHOW

Las vacaciones de Moria Casán en el Caribe: Bikini verde, columpio y mar turquesa

Las vacaciones de Moria Casán en el Caribe: Bikini verde, columpio y mar turquesa

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta tras pasar dos noches en observación

Cosquín Rock 2027: se confirmó la grilla completa del festival cordobés

El transformador viaje de Sofía Jujuy Jiménez a Perú: “Hay una nueva versión de mí”

La Justicia de Tucumán rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y culpó al cantante por el accidente que le costó la vida

INFOBAE AMÉRICA

Comisión Nacional de Emergencias recomienda al Gobierno de Costa Rica declarar emergencia nacional en nueve cantones por daños causados por las lluvias

Comisión Nacional de Emergencias recomienda al Gobierno de Costa Rica declarar emergencia nacional en nueve cantones por daños causados por las lluvias

Costa Rica anuncia millonarias inversiones en tres aeropuertos para atraer más turistas e incrementar las exportaciones

Quién es Yiyang Zhuge, la filósofa china que cuestiona el progreso de Occidente y cautivó a la élite tecnológica de Silicon Valley

El Salvador y Estados Unidos impulsan la tercera fase de conservación en el Parque Arqueológico Cihuatán

El Salvador inicia diálogo tripartito sobre jornadas laborales de 11 horas y 3 días de descanso