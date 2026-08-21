Franco Colapinto afronta la práctica libre del GP de Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

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Incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores: hay 5 argentinos detenidos Nueve simpatizantes, cuatro de Corinthians y cinco del conjunto rosarino, fueron aprehendidos y quedaron a disposición del juzgado que funciona dentro del estadio. Hubo cruces e insultos entre ambas hinchadas tras el cierre del partido

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra El documental “Novak Djokovic, el lobo en invierno” aborda los episodios más controvertidos del tenista, como su deportación de Australia en 2022 por el conflicto sobre la vacunación contra el COVID-19

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial” Con tres victorias consecutivas en suelo estadounidense, Bebu Verón enfrentará este sábado al invicto cubano Yoenli Hernández, un combate histórico que puede abrirle la puerta al título mundial superwélter. Será en el co-estelar de la pelea por el título mundial entre “Rolly” Romero y Teófimo López