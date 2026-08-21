Franco Colapinto afronta la práctica libre del GP de Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 21 de agosto
Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)
Clasificación Sprint: 11.30 (Argentina) / 16.30 (Países Bajos)
Sábado 22 de agosto
Carrera Sprint: 7.00 (Argentina) / 12.00 (Países Bajos)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)
Domingo 23 de agosto
Carrera a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
*Fox Sports transmite el evento en diferido
Franco Colapinto volverá a tener actividad en pista tras el receso en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, donde reveló que no contará con las mejoras de Alpine en su monoplaza. Más allá de que el argentino destacó que disfrutó de sus vacaciones, habló por primera vez del robo que sufrió en Italia durante sus días libres.
El Gran Premio de los Países Bajos llega con novedades clave para la escudería Alpine, pero no todos sus pilotos accederán a los beneficios de las actualizaciones técnicas. Franco Colapinto confirmó que no dispondrá del paquete de mejoras en Zandvoort, privilegio que en esta fecha solo tendrá su compañero Pierre Gasly.
<b>Estadísticas clave del Circuito de Zandvoort</b>
Longitud del circuito: 4,259 km
Número de curvas: 14
Número de vueltas: 72
Distancia de la carrera: 306,587 km
Récord de vuelta: 1m 11,097s – Lewis Hamilton (2021)
La cita en el trazado neerlandés será a 72 vueltas que cuenta con 4.259 metros de extensión y tuvo su vuelta más rápida en carrera con el Mercedes de Lewis Hamilton en 2021 (1:11.097). En 2025, Oscar Piastri a bordo de su McLaren llegó primero a la bandera de cuadros, mientras que el recuerdo indica que no fue una buena competencia para los Alpine, ya que acabaron en los puestos 14° y 16° para Gasly y Colapinto, respectivamente.
Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotos con 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y Liam Lawson (43), y a unas 23 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly(42). Más allá de una complicada carrera en Hungría (fue 15°), venía de realizar dos de sus mejores actuaciones en la F1 tras terminar por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.
Así es el trazado de Zandvoort:
Además de volver a ver a Franco al volante, también hay expectativa por saber qué será de su futuro en la Máxima. El 25 de julio, Infobae adelantó que el acuerdo por la continuidad de Colapinto estaba cerrado en un alto porcentaje. Es más, es posible que el anuncio sea la semana posterior al evento neerlandés.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en el Gran Premio de Países Bajos. Tras la única práctica libre de la jornada, se llevará adelante la clasificación al a carrera Sprint.