Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Franco Colapinto afronta la práctica libre del GP de Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación de la Sprint, el piloto argentino sale a pista en el circuito de Zandvoort después del parate de un mes que tuvo la Máxima

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Clasificación Sprint: 11.30 (Argentina) / 16.30 (Países Bajos)

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint: 7.00 (Argentina) / 12.00 (Países Bajos)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Domingo 23 de agosto

Carrera a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

*Fox Sports transmite el evento en diferido

10:00 hsHoy

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

El argentino de Alpine habló por primera vez del hurto que sufrió en Italia durantes sus vacaciones antes de afrontar el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a tener actividad en pista tras el receso en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, donde reveló que no contará con las mejoras de Alpine en su monoplaza. Más allá de que el argentino destacó que disfrutó de sus vacaciones, habló por primera vez del robo que sufrió en Italia durante sus días libres.

Leer la nota completa
09:50 hsHoy

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El piloto argentino deberá aguardar al Gran Premio de Monza para ver las actualizaciones en su A526

Alpine probará mejoras en el auto de Pierre Gasly. Franco Colapinto deberá esperar a Monza
Alpine probará mejoras en el auto de Pierre Gasly. Franco Colapinto deberá esperar a Monza

El Gran Premio de los Países Bajos llega con novedades clave para la escudería Alpine, pero no todos sus pilotos accederán a los beneficios de las actualizaciones técnicas. Franco Colapinto confirmó que no dispondrá del paquete de mejoras en Zandvoort, privilegio que en esta fecha solo tendrá su compañero Pierre Gasly.

Leer la nota completa
09:40 hsHoy

<b>Estadísticas clave del Circuito de Zandvoort</b>

Longitud del circuito: 4,259 km

Número de curvas: 14

Número de vueltas: 72

Distancia de la carrera: 306,587 km

Récord de vuelta: 1m 11,097s – Lewis Hamilton (2021)

09:30 hsHoy

La cita en el trazado neerlandés será a 72 vueltas que cuenta con 4.259 metros de extensión y tuvo su vuelta más rápida en carrera con el Mercedes de Lewis Hamilton en 2021 (1:11.097). En 2025, Oscar Piastri a bordo de su McLaren llegó primero a la bandera de cuadros, mientras que el recuerdo indica que no fue una buena competencia para los Alpine, ya que acabaron en los puestos 14° y 16° para Gasly y Colapinto, respectivamente.

09:20 hsHoy

Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotos con 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y Liam Lawson (43), y a unas 23 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly(42). Más allá de una complicada carrera en Hungría (fue 15°), venía de realizar dos de sus mejores actuaciones en la F1 tras terminar por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.

09:10 hsHoy

Así es el trazado de Zandvoort:

Mapa del circuito de carreras de Fórmula 1 con pista negra, líneas de colores, catorce curvas numeradas, tres sectores y zonas de velocidad y adelantamiento
Un mapa ilustra el diseño del circuito de Fórmula 1 en los Países Bajos, incluyendo sus sectores, zonas de velocidad y puntos de activación de adelantamiento.
09:05 hsHoy

Además de volver a ver a Franco al volante, también hay expectativa por saber qué será de su futuro en la Máxima. El 25 de julio, Infobae adelantó que el acuerdo por la continuidad de Colapinto estaba cerrado en un alto porcentaje. Es más, es posible que el anuncio sea la semana posterior al evento neerlandés.

09:01 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en el Gran Premio de Países Bajos. Tras la única práctica libre de la jornada, se llevará adelante la clasificación al a carrera Sprint.

Franco Colapinto clasificacion GP de Paises bajos
Franco Colapinto disputará el GP de de los Países Bajos (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1GP de Países BajosGran Premio de Países BajosAlpineGP de ZandvoortGran Premio de Zandvoort

Últimas noticias

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Lo que comenzó como el sueño adolescente de un fanático sin recursos derivó en millones de libras invertidos, enfrentamientos institucionales y hostilidad en las tribunas, sin que nada lograra romper del todo ese vínculo

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores: hay 5 argentinos detenidos

Nueve simpatizantes, cuatro de Corinthians y cinco del conjunto rosarino, fueron aprehendidos y quedaron a disposición del juzgado que funciona dentro del estadio. Hubo cruces e insultos entre ambas hinchadas tras el cierre del partido

Incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores: hay 5 argentinos detenidos

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El documental “Novak Djokovic, el lobo en invierno” aborda los episodios más controvertidos del tenista, como su deportación de Australia en 2022 por el conflicto sobre la vacunación contra el COVID-19

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

Con tres victorias consecutivas en suelo estadounidense, Bebu Verón enfrentará este sábado al invicto cubano Yoenli Hernández, un combate histórico que puede abrirle la puerta al título mundial superwélter. Será en el co-estelar de la pelea por el título mundial entre “Rolly” Romero y Teófimo López

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

El rider de BMX advirtió sobre el desfinanciamiento del deporte argentino: cobra menos que un atleta chileno con podio panamericano y dijo estar “desilusionado” con el gobierno que votó

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

ÚLTIMAS NOTICIAS

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 21 de agosto de 2026

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 21 de agosto de 2026

8 desayunos recomendados por especialistas para mejorar la salud intestinal

8 entrenamientos con pesas rusas para fortalecer los principales grupos musculares y elevar el rendimiento físico

Cuál es el músculo de las piernas que ayuda a mantener la movilidad, proteger las rodillas y preservar la función cognitiva

Las pantorrillas, el “segundo corazón” del organismo que mejora la circulación y cuida la salud cardiovascular

INFOBAE AMÉRICA

Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

“Me he destrozado el cuerpo”: la confesión de Alan Ritchson tras someterse a una transformación extrema para Reacher

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

“El personaje de Madre Gothel es fabuloso”, afirmó Kathryn Hahn al hablar de su debut en Enredados

Los 10 errores más comunes en el gimnasio y cómo evitarlos, según especialistas

DEPORTES

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Elton John y el Watford, un amor de décadas: la historia del ícono que apostó su fortuna por un club de barrio

Incidentes con la Policía de Brasil tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores: hay 5 argentinos detenidos

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”