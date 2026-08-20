Nicolás Keenan, el Primer Caballero fashion: claves de su look tras la viral broma a Rob Jetten

Nicolás Kenan consolida un estilo masculino que combina comodidad y sofisticación (Instagram: @Nicolás Keenan)

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La reciente broma de Nicolás Keenan a su pareja, Rob Jetten —primer ministro de Países Bajos— tras la victoria de Los Leones en el Mundial de hockey, se viralizó en pocas horas y puso el foco sobre el perfil público del delantero argentino. Más allá de su desempeño en el deporte, Keenan se consolidó como una figura influyente en la moda masculina, con elecciones de vestuario que suelen captar la atención fuera de las canchas.

En cada aparición pública y sesión fotográfica, el Primer Caballero del Reino de los Países Bajos muestra una evolución en su estilo, combinando comodidad y sofisticación en conjuntos que reflejan tanto su historia personal como las tendencias actuales.

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No se limita a la indumentaria deportiva: construyó una identidad visual propia, alternando prendas básicas con elementos contemporáneos y diferenciándose por un enfoque natural y coherente.

Looks casuales: básicos elevados y capas inteligentes

El jugador prioriza una paleta sobria con básicos de líneas limpias como eje del vestuario (Instagram: @Nicolás Keenan)

El vestuario cotidiano de Keenan, de 29 años, revela una predilección por los básicos de líneas limpias y por una paleta cromática sobria. Las camisetas lisas, especialmente en blanco y azul claro, constituyen el punto de partida de sus conjuntos, permitiendo la creación de capas sutiles mediante camisas desabotonadas o suéteres de tejido liso.

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Este recurso de superposición no solo aporta dimensión y dinamismo al look, sino que también ofrece versatilidad, facilitando la adaptación a diversas situaciones urbanas y climáticas.

Las capas sutiles con camisas abiertas y suéteres lisos suman versatilidad urbana (Instagram: @Nicolás Keenan)

Los pantalones de jean azul y los pantalones de vestir en tonos oscuros se alternan como opciones principales, siempre con cortes rectos o ligeramente relajados.

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Esta elección, lejos de ser casual, responde a la tendencia actual de fits amplios en la moda masculina, donde la comodidad adquiere protagonismo sin sacrificar la elegancia. Keenan evita los extremos: sus prendas no caen en el exceso de holgura ni en la rigidez, logrando una silueta fluida y desenfadada.

Los cortes rectos o relajados en jeans y pantalones oscuros marcan una silueta fluida (Instagram: @Nicolás Keenan)

La atención al detalle se manifiesta en la selección de accesorios, que nunca compiten con el resto del conjunto. Un reloj metálico, cinturones de cuero y gorras con gráficos sencillos aportan un toque personal y funcional, sin recurrir a excesos decorativos.

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Las zapatillas deportivas blancas se convierten en un sello de su estilo casual, reforzando la idea de un vestuario pensado para el movimiento y la vida activa, pero siempre bajo un marco de sobriedad.

El uso de camisas de cuadros y chaquetas ligeras introduce un matiz urbano y juvenil, permitiendo juegos de contraste entre lo clásico y lo contemporáneo.

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La repetición de estas piezas en distintos contextos sugiere una preferencia consciente por los básicos atemporales, a los que Keenan sabe dotar de actualidad mediante el ajuste de proporciones y la elección de materiales.

Los accesorios se mantienen discretos, con reloj metálico, cinturones de cuero y gorras simples (Instagram: @Nicolás Keenan)

Es habitual observarlo con una camiseta blanca combinada con una camisa azul celeste abierta o una camisa de cuadros superpuesta a una camiseta básica.

Estas fórmulas no solo evidencian dominio de la superposición, sino que también muestran su capacidad para construir looks armónicos en los que cada elemento cumple una función concreta.

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La coherencia de su estilo radica precisamente en esa suma de decisiones sutiles que, lejos de buscar el impacto inmediato, apuestan por la constancia y la autenticidad.

La repetición de piezas atemporales sostiene una identidad visual coherente y auténtica (Instagram: @Nicolás Keenan)

Propuestas editoriales y looks mediáticos: experimentación y tendencia

En escenarios de mayor exposición pública o en campañas editoriales, Keenan despliega una faceta más experimental, alineada con las tendencias internacionales que apuestan por la fusión de géneros, la sastrería reinterpretada y el cruce de códigos formales e informales.

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En editoriales, el argentino explora la fusión entre sastrería y códigos deportivos

Estos looks, lejos de limitarse a la corrección clásica, exploran el potencial expresivo de la moda como herramienta de comunicación personal y profesional.

Uno de los ejemplos más destacados de su producción reciente consiste en la combinación de un blazer amplio con shorts y medias deportivas.

Este estilismo, que conjuga elementos propios de la sastrería con guiños al universo deportivo, responde a una tendencia global que ganó espacio en las pasarelas: la de jugar con las proporciones y romper la frontera entre lo formal y lo casual.

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Para ocasiones que exigen mayor formalidad, el argentino recurre a camisas blancas, chalecos y pajaritas en tonos neutros, eligiendo cortes tradicionales que refuerzan la sobriedad.

La combinación de blazer amplio, shorts y medias deportivas destaca su costado más experimental

Sin embargo, incluso en estos contextos, introduce detalles actuales, como la preferencia por prendas de gran tamaño o la inclusión de elementos deportivos, adaptando los códigos clásicos a una impronta personal y moderna.

Tanto en sus looks casuales como en sus apuestas editoriales y mediáticas, Nicolás Keenan consolida una propuesta de moda coherente, actual y adaptable.

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten

Los Leones avanzaron a los cuartos de final del Mundial de Hockey tras golear 7-1 a Nueva Zelanda en el torneo que se disputa en Países Bajos y Bélgica. Keenan, autor de uno de los goles, protagonizó un momento viral al bromear sobre la ausencia de su pareja, el primer ministro neerlandés, en las tribunas del estadio. Ante las cámaras de la televisión, el argentino comentó entre risas que su tanto llegó justo el día en que Rob Jetten no asistió al partido: “¡Que no venga más!”, bromeó.

Jetten había acompañado a su pareja en los dos encuentros anteriores de la selección argentina, alentando en la victoria frente a Japón y en la derrota ante Países Bajos, donde eligió prendas de ambos colores nacionales para evitar mostrar favoritismo.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, con camisa celeste y bufanda naranja en el partido de Los Leones contra Países Bajos (Bas CZERWINSKI / ANP / AFP)

La relación pública entre Keenan y Jetten volvió a captar la atención mediática, sumando un componente personal y distendido al desempeño del delantero argentino en el Mundial.

Keenan es considerado además el Primer Caballero de los Países Bajos. Aunque él y su pareja están comprometidos, pero aún no se han casado formalmente, la prensa y el protocolo ya le asignan este título debido a la asunción del cargo de Jetten y la consolidación pública de su relación institucional.