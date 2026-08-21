Cómo lograr una lasaña gourmet: seis ideas para innovar en la cocina

Cómo preparar lasañas diferentes, seis alternativas con verduras, pollo, salmón y más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En muchas cocinas familiares, la lasaña ocupa un lugar especial: símbolo de encuentro, de recetas heredadas y de domingos en casa. Pero a veces, una receta puede transformarse en punto de partida para la creatividad culinaria.

Existen alternativas para reinterpretar la clásica lasaña con ingredientes y estilos distintos, manteniendo su esencia reconfortante y multiplicando las opciones en la mesa. Estas versiones permiten experimentar con sabores y texturas, adaptándose a preferencias, temporadas y búsquedas personales de variedad.

PUBLICIDAD

Lasaña de verduras asadas: color y sabor en cada capa

Capas coloridas de berenjena, zucchini y morrón aportan sabor y ligereza a una versión vegetariana de la lasaña clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 berenjenas

2 zucchinis

2 morrones (uno rojo y uno amarillo)

1 cebolla morada

500 g de salsa de tomate

250 g de ricota

200 g de mozzarella rallada

9 láminas de pasta para lasaña

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Procedimiento

Se cortan las berenjenas, zucchinis, morrones y cebolla en rodajas finas. Se disponen las verduras en una bandeja para horno, se rocían con aceite de oliva y se condimentan con sal y pimienta. Se llevan al horno precalentado a 200 °C hasta que queden doradas. Se cocinan las láminas de pasta según las indicaciones del envase. En una fuente, se coloca una capa de salsa de tomate, una de pasta, otra de verduras asadas y una de ricota. Se repite el armado y se termina con mozzarella. Se cocina en horno durante 25 minutos hasta gratinar.

PUBLICIDAD

Lasaña de pollo y espinaca: una combinación ligera

El pollo desmenuzado y la espinaca combinan suavidad y proteínas en una propuesta más liviana que la tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

250 g de espinaca fresca

1 cebolla

400 ml de salsa bechamel

200 g de queso parmesano rallado

9 láminas de pasta para lasaña

Aceite de oliva

Sal y nuez moscada

Procedimiento

Se saltea la cebolla picada en aceite hasta que ablande. Se añade la espinaca troceada y se saltea unos minutos. Se incorpora el pollo y se mezcla bien. Se cocinan las láminas de pasta. En una fuente, se alternan capas de salsa bechamel, pasta y la mezcla de pollo y espinaca. Se espolvorea queso parmesano entre las capas y se cubre la superficie. Se hornea a 180 °C durante 30 minutos.

PUBLICIDAD

Lasaña de hongos y queso azul: intensidad aromática

La mezcla de hongos frescos y queso azul genera una lasaña con aromas profundos y sabores intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 g de hongos frescos (champiñón, portobello, gírgola)

1 diente de ajo

200 g de queso azul

400 ml de salsa blanca

9 láminas de pasta para lasaña

150 g de mozzarella

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Procedimiento

Se limpian y se cortan los hongos en láminas. Se saltean con ajo picado en aceite hasta que suelten el agua y doren. Se cocina la pasta. En una fuente, se coloca una capa de salsa blanca, otra de pasta y una de hongos. Se añaden trozos de queso azul y mozzarella. Se continúa alternando hasta cubrir la fuente. Se lleva al horno a 200 °C durante 25 minutos.

PUBLICIDAD

Lasaña de salmón y ricota: frescura en cada bocado

Salmón, ricota y un toque de eneldo ofrecen una alternativa fresca, ideal para quienes buscan nuevas combinaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 g de salmón (ahumado o cocido)

300 g de ricota

200 g de espinaca fresca

400 ml de salsa blanca

9 láminas de pasta para lasaña

Eneldo fresco

Sal, pimienta y ralladura de limón

Procedimiento

Se desmenuza el salmón y se mezcla con ricota, eneldo picado, ralladura de limón, sal y pimienta. Se cocina la espinaca en agua, se escurre y se pica. Se prepara la pasta. Se arma la lasaña alternando capas de salsa blanca, pasta, mezcla de salmón y espinaca. Se finaliza con salsa y un poco más de eneldo. Se hornea a 180 °C durante 20 minutos.

PUBLICIDAD

Lasaña caprese: homenaje a lo simple

Tomate, mozzarella y albahaca reinterpretan la lasaña con la simpleza y frescura de la cocina italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 tomates grandes

300 g de mozzarella fresca

1 manojo de albahaca

500 ml de salsa de tomate

9 láminas de pasta para lasaña

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Procedimiento

Se cortan los tomates y la mozzarella en rodajas. Se cocina la pasta. En una fuente, se distribuye una capa de salsa de tomate, pasta, tomate, mozzarella y hojas de albahaca. Se repite la secuencia y se finaliza con salsa y mozzarella. Se rocía con aceite de oliva y se hornea a 200 °C durante 20 minutos.

PUBLICIDAD

Lasaña de calabaza y nueces: dulzura y textura

La calabaza y las nueces aportan dulzura y textura en una versión diferente, perfecta para el otoño o el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 calabaza (aprox. 800 g), pelada y cortada en cubos

100 g de nueces picadas

300 g de ricota

400 ml de salsa blanca

9 láminas de pasta para lasaña

100 g de queso parmesano

Sal, pimienta y nuez moscada

Procedimiento

Se cocina la calabaza en agua o al vapor hasta ablandar. Se hace un puré y se mezcla con ricota, nueces, sal, pimienta y nuez moscada. Se cocina la pasta. En la fuente, se alternan capas de salsa blanca, pasta y mezcla de calabaza. Se espolvorea parmesano en cada capa y se cubre la superficie. Se hornea a 180 °C durante 35 minutos.

PUBLICIDAD

Estas seis versiones permiten disfrutar la lasaña desde perspectivas nuevas, integrando ingredientes frescos y variados, sin perder la esencia del plato original. Las opciones son aptas para quienes buscan alternativas más ligeras, sabores intensos o preparaciones vegetarianas, lo que demuestra la versatilidad de este clásico.