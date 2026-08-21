Cómo lograr una lasaña gourmet: seis ideas para innovar en la cocina

En muchas cocinas familiares, la lasaña ocupa un lugar especial: símbolo de encuentro, de recetas heredadas y de domingos en casa. Pero a veces, una receta puede transformarse en punto de partida para la creatividad culinaria.
Existen alternativas para reinterpretar la clásica lasaña con ingredientes y estilos distintos, manteniendo su esencia reconfortante y multiplicando las opciones en la mesa. Estas versiones permiten experimentar con sabores y texturas, adaptándose a preferencias, temporadas y búsquedas personales de variedad.
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Lasaña de verduras asadas: color y sabor en cada capa
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 2 zucchinis
- 2 morrones (uno rojo y uno amarillo)
- 1 cebolla morada
- 500 g de salsa de tomate
- 250 g de ricota
- 200 g de mozzarella rallada
- 9 láminas de pasta para lasaña
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Procedimiento
Se cortan las berenjenas, zucchinis, morrones y cebolla en rodajas finas. Se disponen las verduras en una bandeja para horno, se rocían con aceite de oliva y se condimentan con sal y pimienta. Se llevan al horno precalentado a 200 °C hasta que queden doradas. Se cocinan las láminas de pasta según las indicaciones del envase. En una fuente, se coloca una capa de salsa de tomate, una de pasta, otra de verduras asadas y una de ricota. Se repite el armado y se termina con mozzarella. Se cocina en horno durante 25 minutos hasta gratinar.
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Lasaña de pollo y espinaca: una combinación ligera
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- 250 g de espinaca fresca
- 1 cebolla
- 400 ml de salsa bechamel
- 200 g de queso parmesano rallado
- 9 láminas de pasta para lasaña
- Aceite de oliva
- Sal y nuez moscada
Procedimiento
Se saltea la cebolla picada en aceite hasta que ablande. Se añade la espinaca troceada y se saltea unos minutos. Se incorpora el pollo y se mezcla bien. Se cocinan las láminas de pasta. En una fuente, se alternan capas de salsa bechamel, pasta y la mezcla de pollo y espinaca. Se espolvorea queso parmesano entre las capas y se cubre la superficie. Se hornea a 180 °C durante 30 minutos.
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Lasaña de hongos y queso azul: intensidad aromática
Ingredientes
- 500 g de hongos frescos (champiñón, portobello, gírgola)
- 1 diente de ajo
- 200 g de queso azul
- 400 ml de salsa blanca
- 9 láminas de pasta para lasaña
- 150 g de mozzarella
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Procedimiento
Se limpian y se cortan los hongos en láminas. Se saltean con ajo picado en aceite hasta que suelten el agua y doren. Se cocina la pasta. En una fuente, se coloca una capa de salsa blanca, otra de pasta y una de hongos. Se añaden trozos de queso azul y mozzarella. Se continúa alternando hasta cubrir la fuente. Se lleva al horno a 200 °C durante 25 minutos.
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Lasaña de salmón y ricota: frescura en cada bocado
Ingredientes
- 400 g de salmón (ahumado o cocido)
- 300 g de ricota
- 200 g de espinaca fresca
- 400 ml de salsa blanca
- 9 láminas de pasta para lasaña
- Eneldo fresco
- Sal, pimienta y ralladura de limón
Procedimiento
Se desmenuza el salmón y se mezcla con ricota, eneldo picado, ralladura de limón, sal y pimienta. Se cocina la espinaca en agua, se escurre y se pica. Se prepara la pasta. Se arma la lasaña alternando capas de salsa blanca, pasta, mezcla de salmón y espinaca. Se finaliza con salsa y un poco más de eneldo. Se hornea a 180 °C durante 20 minutos.
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Lasaña caprese: homenaje a lo simple
Ingredientes
- 4 tomates grandes
- 300 g de mozzarella fresca
- 1 manojo de albahaca
- 500 ml de salsa de tomate
- 9 láminas de pasta para lasaña
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Procedimiento
Se cortan los tomates y la mozzarella en rodajas. Se cocina la pasta. En una fuente, se distribuye una capa de salsa de tomate, pasta, tomate, mozzarella y hojas de albahaca. Se repite la secuencia y se finaliza con salsa y mozzarella. Se rocía con aceite de oliva y se hornea a 200 °C durante 20 minutos.
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Lasaña de calabaza y nueces: dulzura y textura
Ingredientes
- 1 calabaza (aprox. 800 g), pelada y cortada en cubos
- 100 g de nueces picadas
- 300 g de ricota
- 400 ml de salsa blanca
- 9 láminas de pasta para lasaña
- 100 g de queso parmesano
- Sal, pimienta y nuez moscada
Procedimiento
Se cocina la calabaza en agua o al vapor hasta ablandar. Se hace un puré y se mezcla con ricota, nueces, sal, pimienta y nuez moscada. Se cocina la pasta. En la fuente, se alternan capas de salsa blanca, pasta y mezcla de calabaza. Se espolvorea parmesano en cada capa y se cubre la superficie. Se hornea a 180 °C durante 35 minutos.
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Estas seis versiones permiten disfrutar la lasaña desde perspectivas nuevas, integrando ingredientes frescos y variados, sin perder la esencia del plato original. Las opciones son aptas para quienes buscan alternativas más ligeras, sabores intensos o preparaciones vegetarianas, lo que demuestra la versatilidad de este clásico.
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