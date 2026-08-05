Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de tapa de asado al vino tinto con papas, rápida y fácil

Con ingredientes accesibles, esta receta ofrece un perfil casero y reconfortante que se hace en poco tiempo y rinde para varias personas

Un plato con trozos grandes de carne de res estofada, papas cortadas en rodajas, cebolla, zanahoria, hojas de laurel y perejil fresco picado.
La tapa de asado se cocina en salsa de vino tinto con papas y logra una textura tierna y un resultado jugoso (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La tapa de asado al vino tinto con papas es un plato típico de la gastronomía argentina que destaca por su sabor profundo y su textura tierna. Se elabora a partir de un corte de carne vacuna conocido como tapa de asado, que se cocina en una salsa de vino tinto junto con papas, logrando así un resultado jugoso y aromático.

Esta preparación es frecuente en reuniones familiares y encuentros donde se prioriza ofrecer una comida abundante, sabrosa y eficiente en tiempo de elaboración.

Receta de tapa de asado al vino tinto con papas

El método de cocción consiste en dorar la carne para sellar los jugos y, posteriormente, cocinarla lentamente en una mezcla de vino tinto y condimentos. Este proceso permite que la carne adquiera una textura tierna y que los sabores se integren. Las papas se incorporan para absorber parte de la salsa, aportando un acompañamiento que complementa el plato y equilibra el sabor.

PUBLICIDAD

El vino tinto cumple una función central, ya que aporta notas aromáticas y ayuda a desglasar el fondo de cocción, intensificando el gusto general del plato. Los ingredientes principales son la tapa de asado, vino tinto y papas, aunque puede incluir condimentos como ajo, laurel, cebolla y pimiento para enriquecer el sabor.

La preparación no requiere técnicas complejas y permite obtener un plato completo y reconfortante, adecuado para quienes buscan una alternativa práctica sin perder calidad en el resultado final.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora 15 minutos

En total, la preparación de la receta lleva 1 hora y media.

Ingredientes

  • 1,5 kg de tapa de asado
  • 1 kg de papas
  • 2 cebollas grandes
  • 3 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 1 morrón rojo
  • 500 cc de vino tinto
  • 250 cc de caldo de carne
  • 2 hojas de laurel
  • 1 ramita de tomillo
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 3 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 cucharada de harina (opcional, para espesar)
  • Perejil fresco picado (opcional, para terminar)
Tapa de asado en rebanadas, cubierta con salsa y perejil picado, junto a papas asadas. Papel de horno debajo, con ramitas de tomillo.
La receta puede incluir ajo, laurel, cebolla y morrón entre sus condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tapa de asado al vino tinto con papas, paso a paso

1. Cortar la tapa de asado en trozos grandes y salpimentar.

2. Calentar el aceite en una olla grande y dorar los trozos de carne a fuego fuerte para sellarlos bien.

3. Retirar la carne y, en la misma olla, rehogar las cebollas, el ajo picado, el morrón y las zanahorias cortadas en rodajas.

4. Volver la carne a la olla, agregar la harina y mezclar para que tome color.

5. Incorporar el vino tinto y dejar que evapore el alcohol durante 2-3 minutos.

6. Añadir el caldo, el laurel y el tomillo. Tapar y cocinar a fuego bajo por 45 minutos, revolviendo de vez en cuando.

7. Pelar y cortar las papas en trozos grandes. Agregarlas a la olla y cocinar 30 minutos más, hasta que la carne y las papas estén tiernas. Controlar que no falte líquido (agregar un poco más de caldo si es necesario).

8. Rectificar sal y pimienta. Si se desea la salsa más espesa, disolver una cucharada de harina en un poco de agua fría y sumar a la olla, cocinando 5 minutos más.

9. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de tapa de asado al vino tinto con papas rinde aproximadamente para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 38 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por hasta 2 meses, procurando descongelarla antes de ser recalentada.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaÚltima noticiaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La atmósfera de Plutón podría colapsar: qué significa y cómo afecta su futuro

Científicos detectaron una caída en la presión alrededor del planeta enano durante su trayecto más distante del Sol. La capa de gases pierde fuerza y estabilidad, un cambio que podría transformar sus condiciones en el espacio profundo

La atmósfera de Plutón podría colapsar: qué significa y cómo afecta su futuro

Receta de pan dulce con crema pastelera, rápida y fácil

Esta versión casera combina una miga tierna con un relleno sedoso, rinde 12 bollitos o una pieza grande y propone un proceso simple, con 30 minutos de trabajo y dos leudados

Receta de pan dulce con crema pastelera, rápida y fácil

El sello de Rihanna en los carnavales: transparencias, pedrería y moda caribeña

La cantante volvió a desfilar en las calles de Barbados con un body semitransparente y bordados metálicos que delinearon su figura

El sello de Rihanna en los carnavales: transparencias, pedrería y moda caribeña

“Grandma gardens”: las 8 plantas que definen la tendencia de los jardines nostálgicos

El estilo recupera especies clásicas y una forma de diseñar espacios verdes con un enfoque más cálido, natural y habitable

“Grandma gardens”: las 8 plantas que definen la tendencia de los jardines nostálgicos

El uso prolongado de un medicamento para la próstata puede aumentar el riesgo de glaucoma, según un estudio

Una investigación internacional observó que hombres tratados de forma continua con ese medicamento por síntomas prostáticos presentan más probabilidades de alteraciones oculares

El uso prolongado de un medicamento para la próstata puede aumentar el riesgo de glaucoma, según un estudio

DEPORTES

El gesto de Lamine Yamal con Julián Álvarez a la espera de la “oferta definitiva” del Barcelona para contratarlo

El gesto de Lamine Yamal con Julián Álvarez a la espera de la “oferta definitiva” del Barcelona para contratarlo

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina: cuándo jugará Boca Juniors

Golpe del argentino Thiago Tirante en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Taylor Fritz, número 8 del mundo

TELESHOW

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella y compartió las fotos de la fiesta

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella y compartió las fotos de la fiesta

La emotiva despedida de Luis Ventura a su perra Angra tras 20 años juntos: “Te llevo en mi alma”

Andrés Gil y Cande Ventrano llevaron a Pino a conocer la Patagonia por primera vez: “Estrenando”

Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

Pía Slapka vivió un reencuentro inolvidable con sus hermanos en Medjugorje: abrazos y fe

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y el Reino Unido ratificaron su compromiso con la seguridad en Ormuz y que Irán no obtenga armas nucleares

Estados Unidos y el Reino Unido ratificaron su compromiso con la seguridad en Ormuz y que Irán no obtenga armas nucleares

¿Resistirá la democracia de Estados Unidos las tensiones que crea la IA?

Sector privado en Guatemala asegura que la aprobación de la ley general del sistema portuario nacional abre una nueva etapa en Guatemala

Honduras: alertan que muertes violentas de adolescentes y jóvenes aumentaron un 12 % durante 2026

Gobierno panameño cambia la forma de pagar la deuda acumulada del Fondo Solidario de Vivienda