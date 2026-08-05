Receta de tapa de asado al vino tinto con papas, rápida y fácil

La tapa de asado al vino tinto con papas es un plato típico de la gastronomía argentina que destaca por su sabor profundo y su textura tierna. Se elabora a partir de un corte de carne vacuna conocido como tapa de asado, que se cocina en una salsa de vino tinto junto con papas, logrando así un resultado jugoso y aromático.
Esta preparación es frecuente en reuniones familiares y encuentros donde se prioriza ofrecer una comida abundante, sabrosa y eficiente en tiempo de elaboración.
Receta de tapa de asado al vino tinto con papas
El método de cocción consiste en dorar la carne para sellar los jugos y, posteriormente, cocinarla lentamente en una mezcla de vino tinto y condimentos. Este proceso permite que la carne adquiera una textura tierna y que los sabores se integren. Las papas se incorporan para absorber parte de la salsa, aportando un acompañamiento que complementa el plato y equilibra el sabor.
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El vino tinto cumple una función central, ya que aporta notas aromáticas y ayuda a desglasar el fondo de cocción, intensificando el gusto general del plato. Los ingredientes principales son la tapa de asado, vino tinto y papas, aunque puede incluir condimentos como ajo, laurel, cebolla y pimiento para enriquecer el sabor.
La preparación no requiere técnicas complejas y permite obtener un plato completo y reconfortante, adecuado para quienes buscan una alternativa práctica sin perder calidad en el resultado final.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora 15 minutos
En total, la preparación de la receta lleva 1 hora y media.
Ingredientes
- 1,5 kg de tapa de asado
- 1 kg de papas
- 2 cebollas grandes
- 3 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 1 morrón rojo
- 500 cc de vino tinto
- 250 cc de caldo de carne
- 2 hojas de laurel
- 1 ramita de tomillo
- Sal y pimienta negra a gusto
- 3 cucharadas de aceite de girasol
- 1 cucharada de harina (opcional, para espesar)
- Perejil fresco picado (opcional, para terminar)
Cómo hacer tapa de asado al vino tinto con papas, paso a paso
1. Cortar la tapa de asado en trozos grandes y salpimentar.
2. Calentar el aceite en una olla grande y dorar los trozos de carne a fuego fuerte para sellarlos bien.
3. Retirar la carne y, en la misma olla, rehogar las cebollas, el ajo picado, el morrón y las zanahorias cortadas en rodajas.
4. Volver la carne a la olla, agregar la harina y mezclar para que tome color.
5. Incorporar el vino tinto y dejar que evapore el alcohol durante 2-3 minutos.
6. Añadir el caldo, el laurel y el tomillo. Tapar y cocinar a fuego bajo por 45 minutos, revolviendo de vez en cuando.
7. Pelar y cortar las papas en trozos grandes. Agregarlas a la olla y cocinar 30 minutos más, hasta que la carne y las papas estén tiernas. Controlar que no falte líquido (agregar un poco más de caldo si es necesario).
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8. Rectificar sal y pimienta. Si se desea la salsa más espesa, disolver una cucharada de harina en un poco de agua fría y sumar a la olla, cocinando 5 minutos más.
9. Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta de tapa de asado al vino tinto con papas rinde aproximadamente para 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 38 g
- Proteínas: 38 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por hasta 2 meses, procurando descongelarla antes de ser recalentada.
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