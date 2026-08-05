Bausili defendió en Diputados la reforma del BCRA: “Ya existe en los países que combatieron la inflación”

Santiago Bausili y Vladimir Werning

Guardar

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir formalmente el proyecto del oficialismo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning. “Lo que proponemos son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de los países que ya fueron exitosos en combatir la inflación”, explicó Bausili.

Luego de esta primera reunión informativa, en la que los funcionarios contestaron preguntas de los bloques, el oficialismo apunta a realizar un nuevo plenario durante la semana que viene para firmar el dictamen y dejar listo el proyecto para debatirlo en el recinto el miércoles 19, junto con la ampliación de la Inocencia Fiscal.

PUBLICIDAD

A diferencia de lo que ocurre con el proyecto de Inocencia Fiscal II, que recibió críticas de los aliados respecto a la posibilidad de que funcionarios puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias (como hizo Manuel Adorni en plena investigación por enriquecimiento ilícito), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuenta con apoyo mayoritario entre los bloques aliados y dialoguistas.

Tal como explicaron los funcionarios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

PUBLICIDAD

Plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas - Reforma del BCRA

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Pero ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

“Hoy la carta orgánica tiene más de un objetivo y nuestra propuesta es que tenga solo uno: preservar el valor de la moneda. El segundo elemento es eliminar el financiamiento al Tesoro. El artículo 20 establece cómo se distribuyen los adelantos transitorios. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis del 2001, pero resultó ser lo más permanente. El tercer elemento es la restricción de las utilidades. Se atacan dos frentes: primero para que solo puedan ser utilizadas para pagar deuda, y segundo que se distribuyan sólo utilidades líquidas y realizadas, que no sean solo asientos contables. El cuarto punto tiene que ver con la gobernanza: proponemos, en línea con lo que hay en la mayoría de las cartas orgánicas del mundo, una combinación para la remoción que incluya al Ejecutivo y al Congreso para preservar de las presiones políticas cuando exista un conflicto de interés”, sintetizó Bausili.

PUBLICIDAD

Los principales cuestionamientos de la oposición dialoguista giraron en torno a la mayoría agravada de dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados para remover al presidente de la entidad y a los miembros del directorio.

Desde Unión por la Patria, que rechaza de plano el proyecto oficialista, insistieron en los problemas que podría generar un divergencia ideológica entre las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía. “Ustedes después de hacer durante dos años que el Banco Central sea un ministerio más del Gabinete, nos vienen a decir que hay que separar todo. ¿No ven el problema de tener una desconexión de la política del banco central y la política económica que define un gobierno?”, planteó Itai Hagman.

PUBLICIDAD

“La coordinación es muy valiosa. Pero cuando aparece la imposición de financiar al Tesoro eso limita la capacidad del Central de definir su política monetaria de manera independiente”, contestó el titular del BCRA.

Por su parte, la la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz sostuvo que la modificación impulsada por el Gobierno responde a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional y no a una necesidad de la economía argentina. En ese sentido, remarcó que la actual Carta Orgánica no impide llevar adelante la política monetaria del oficialismo y advirtió que eliminar objetivos vinculados al desarrollo económico, la producción y el empleo profundizará la recesión. “Un Banco Central no puede limitarse únicamente a la estabilidad monetaria cuando la Argentina atraviesa graves problemas de producción, crecimiento, industria y desigualdad”, señaló.

PUBLICIDAD

Finalmente, ante la pregunta del peronista Sergio Palazzo, dirigente de La Bancaria, sobre dónde está depositado el oro de las reservas, Bausili fue esquivo: “En los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por tres niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA. SI los lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Así como el BCRA no divulga las operaciones que hace, porque promueve que el mercado ‘tradee’ en contra del Central, tampoco se detalla dónde se reservan estas posiciones en oro”, señaló.