El sello de Rihanna en los carnavales: transparencias, pedrería y moda caribeña

Rihanna vuelve a desfilar en Barbados durante el Grand Kadooment Day (Backgrid UK/The Grosby Group)

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El esperado retorno de Rihanna al Carnaval de su isla natal no solo acaparó la atención del público local, sino que también generó repercusión internacional en el mundo de la moda por su apuesta estilística.

La cantante, empresaria y referente de moda volvió a desfilar en las calles de Barbados durante el Grand Kadooment Day, la celebración que marca el cierre de la temporada de Crop Over y el fin de la cosecha de caña de azúcar.

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Su presencia convirtió nuevamente la festividad en una pasarela global, donde el vestuario y la creatividad local encontraron eco en las portadas de los principales medios del mundo.

Para la edición de este año, Rihanna eligió un conjunto diseñado especialmente por la creadora barbadense Lauren Austin, responsable de muchos de sus atuendos carnavalescos anteriores.

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El Grand Kadooment Day marca el cierre de la temporada Crop Over (Backgrid UK/The Grosby Group)

El resultado fue un body semitransparente, cubierto con pedrería iridiscente y bordados metálicos que delinean el torso, los brazos y las piernas de la cantante. Varios de sus tatuajes quedaron visibles a través del tejido, con el fin de aportar un sello personal al diseño.

Las aplicaciones en tono turquesa realzaron la pieza, sumando un contraste fresco y luminoso que dialogó con el espíritu caribeño de la celebración.

El look se completó con accesorios de gran tamaño que reforzaron la atmósfera festiva. Un tocado circular, adornado con incrustaciones brillantes, enmarcó el rostro de la artista y se convirtió en el punto focal del atuendo.

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El regreso de Rihanna convierte la celebración en una vidriera global de moda (Backgrid UK/The Grosby Group)

Una estructura de plumas en tonos azul, fucsia, naranja, verde y amarillo se desplegó por encima y alrededor de su cabeza y espalda, generando un efecto voluminoso y llamativo que define la silueta. El maquillaje, por su parte, apostó por la intensidad: labios en color fucsia y detalles de cristales alrededor de los ojos.

El diseño, firmado por la creadora local, puso en valor la artesanía y la identidad barbadense, mientras la elección de materiales y la estructura del conjunto se alinearon con las tendencias globales de la moda.

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Lauren Austin diseña un conjunto especial para la edición de 2026 (Backgrid UK/The Grosby Group)

Este equilibrio entre lo autóctono y lo contemporáneo convirtió a la artista en una embajadora cultural, que utiliza su imagen para proyectar la creatividad de su país en los circuitos internacionales.

El look de Rihanna en el Carnaval de 2025

Rihanna impacta en el Carnaval de 2025 con un body transparente de pedrería dorada y roja (Backgrid UK/The Grosby Group)

En la edición anterior, Rihanna ya había captado la atención con un atuendo igualmente impactante. Su presencia en el carnaval de 2025 estuvo marcada por un body transparente, decorado con pedrería dorada y roja que cubría estratégicamente su torso y extremidades.

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El diseño se completaba con un tocado voluminoso, adornado con piedras en tonos ámbar y dorado, que se extendía en formas puntiagudas sobre su cabeza y aportaba un aire teatral.

El tocado voluminoso en tonos ámbar y dorado refuerza el aire teatral del conjunto de 2025 (Backgrid UK/The Grosby Group)

El elemento más llamativo del conjunto eran unas grandes alas compuestas por plumas en tonos naranjas, rosas, amarillos y negros, dispuestas en forma radial detrás de la artista.

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Este recurso visual generaba un efecto de expansión y movimiento, reforzando la presencia de la cantante en el desfile. El maquillaje brillante, el cabello suelto y ligeramente ondulado, y la piel con acabado luminoso completaban la imagen.

El estilo de Rihanna fuera del carnaval

Rihanna alterna prendas amplias como sudaderas y vaqueros con accesorios de gran tamaño (Backgrid/The Grosby Group)

Más allá de las celebraciones festivas, el estilo cotidiano de Rihanna revela una faceta diferente pero igualmente distintiva.

La artista alterna prendas de silueta amplia, como sudaderas, pantalones vaqueros y vestidos fluidos, con accesorios de gran tamaño que introducen un toque de sofisticación urbana.

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Los colores neutros y las texturas suaves predominan en sus elecciones de estilo cotidiano (Backgrid/The Grosby Group)

Entre sus elecciones habituales destacan las gafas oscuras y los bolsos estructurados, elementos que refuerzan una imagen de comodidad y funcionalidad.

Los colores neutros y las texturas suaves predominan en sus conjuntos diarios, aunque la cantante no duda en incorporar detalles llamativos, como cinturones anchos, calzado de punta o estampados.

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La artista incorpora detalles llamativos como cinturones anchos, calzado de punta o estampados (REUTERS/Daniel Cole)

Esta combinación de piezas deportivas y accesorios cuidadosamente seleccionados da lugar a una estética relajada pero siempre pulida, que se adapta tanto a compromisos profesionales como a actividades informales.

La mezcla de comodidad deportiva y acabados pulidos consolida a Rihanna como referente de tendencias (Backgrid/The Grosby Group)

La capacidad de Rihanna para reinventar su imagen y anticipar tendencias la mantiene como un referente en el universo de la moda, dentro y fuera del escenario.