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Receta de tapa de asado con hierbas y parmesano, rápida y fácil

La preparación combina ajo, perejil, tomillo y orégano con aceite de oliva y limón, y termina con un gratinado de queso para lograr una costra dorada y una carne tierna

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Una tapa de asado con queso gratinado, romero y orégano sobre una tabla de madera, con papas, granos de pimienta, un vaso de vino y un cuenco de salsa.
La tapa de asado se vincula con el asado argentino por su aroma, su textura jugosa y su sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en la tapa de asado que nos conecta de inmediato con el asado argentino: ese aroma inconfundible, la textura jugosa y la promesa de sabor intenso. Sumar hierbas frescas y una lluvia generosa de queso parmesano transforma este corte clásico en una opción perfecta para una comida rápida pero con carácter, ideal para una reunión improvisada o una picada distinta.

En muchas familias argentinas, la tapa de asado suele ser protagonista en la parrilla del domingo, pero con esta receta exprés se convierte en la aliada de cualquier día: la podés preparar al horno o a la plancha y el resultado siempre es sabroso, dorado y con ese toque de sofisticación simple que tanto nos gusta.

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Receta de tapa de asado con hierbas y parmesano

La tapa de asado con hierbas y parmesano es un corte vacuno cocido a fuego fuerte, condimentado con hierbas frescas y gratinado con queso parmesano rallado. Es una receta práctica, pensada para lograr una carne jugosa y sabrosa en poco tiempo, sin perder el espíritu de la cocina argentina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de tapa de asado (entera o en bifes gruesos)
  • 3 dientes de ajo
  • 1 ramito de perejil fresco
  • 1 ramito de tomillo fresco
  • 1 ramito de orégano fresco (o seco, si no conseguís fresco)
  • 1 puñado generoso de queso parmesano rallado (aprox. 80 g)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal entrefina y pimienta negra recién molida, a gusto
  • Jugo de 1/2 limón
Una tapa de asado entera y dos bifes gruesos de carne cruda en tabla de madera. Tres dientes de ajo, perejil fresco y un cuenco de queso parmesano rallado.
La lista de ingredientes presenta una receta de tapa de asado con hierbas frescas y queso parmesano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tapa de asado con hierbas y parmesano, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220°C o calentar bien la plancha si usás cocina a gas.
  2. Secar la tapa de asado con papel de cocina, retirar exceso de grasa si es necesario y salar de ambos lados.
  3. Picar los dientes de ajo, el perejil, el tomillo y el orégano. Mezclar con el aceite de oliva y el jugo de limón.
  4. Untar toda la carne con la mezcla de hierbas y ajo. Dejar marinar 5 minutos para potenciar el sabor.
  5. Colocar la carne en una bandeja para horno (o sobre la plancha bien caliente). Cocinar 15 minutos de un lado hasta que esté bien dorada.
  6. Dar vuelta, cocinar 10 minutos más. En los últimos 5 minutos, espolvorear con el queso parmesano rallado para que gratine y forme una costra dorada y crocante.
  7. No pasarse de cocción: la tapa de asado debe quedar jugosa. Dejar reposar 3 minutos antes de cortar.
  8. Servir cortada en fetas gruesas acompañada de ensalada fresca o papas al vapor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 400 kcal
  • Grasas: 20 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 52 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, bien tapada, hasta 3 días. También se puede freezar (congelar) por 2 meses. Recomiendo recalentar en horno o sartén para mantener la textura crocante del queso.

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