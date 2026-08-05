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Receta de pan dulce con crema pastelera, rápida y fácil

Esta versión casera combina una miga tierna con un relleno sedoso, rinde 12 bollitos o una pieza grande y propone un proceso simple, con 30 minutos de trabajo y dos leudados

Pan dulce grande cortado por la mitad, relleno de crema, decorado con nueces, cerezas y azúcar impalpable. Taza blanca con café y un cuchillo sobre mesa de madera.
La masa del pan dulce lleva harina 0000, leche tibia, levadura fresca, huevos, manteca, azúcar, vainilla y ralladura de limón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay preparaciones que, con solo salir del horno, llenan la cocina de un aroma que detiene todo. El pan dulce relleno con crema pastelera es uno de esos manjares que combinan la ternura de una masa briochada con la suavidad aterciopelada de una crema bien hecha. Un bocado y ya está: no hace falta ninguna explicación más.

En Argentina, este tipo de pan dulce es protagonista de las mesas navideñas y de las tardes de invierno por igual. Se lo encuentra en panaderías de todo el país, desde las del NEA hasta las de la Patagonia, aunque hacerlo en casa tiene un sabor completamente diferente. Esta versión es rápida, sin amasados eternos y con una crema pastelera sencilla que cualquiera puede preparar.

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Receta de pan dulce con crema pastelera

Se trata de una masa levada, suave y levemente dulce, formada en bollitos o en un pan grande, que se rellena con una crema pastelera espesa y sedosa. Una vez horneados, se espolvorean con azúcar impalpable para ese acabado clásico de panadería artesanal.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas aproximadamente.

  • Preparación activa: 30 minutos.
  • Leudado: 1 hora (dividido en 2 etapas).
  • Cocción: 20 a 25 minutos.

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 gr de harina 0000
  • 150 ml de leche tibia
  • 30 gr de levadura fresca
  • 2 huevos
  • 100 gr de manteca a temperatura ambiente
  • 100 gr de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón

Para la crema pastelera:

  • 500 ml de leche
  • 3 yemas de huevo
  • 100 gr de azúcar
  • 4 cucharadas de maicena
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar:

  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria
Pan dulce cortado por la mitad con relleno de crema pastelera. Cubierta con almendras laminadas y frutas confitadas. Otros panes y café al fondo.
Esta receta de pan dulce rinde 12 bollitos individuales o un pan grande de 10 a 12 porciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan dulce con crema pastelera, paso a paso

Crema pastelera (preparar primero para que enfríe):

  1. Calentar la leche con la esencia de vainilla en una cacerola a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Retirar.
  2. En un bol, batir las yemas con el azúcar hasta que la mezcla blanquee. Incorporar la maicena y mezclar bien.
  3. Verter la leche caliente sobre las yemas en forma de hilo, sin dejar de revolver.
  4. Volver la mezcla a la cacerola y cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera o batidor de alambre, hasta que espese y se despegue del fondo. Retirar, cubrir con film en contacto directo con la crema para que no forme costra y dejar enfriar.

Masa:

  1. Disolver la levadura en la leche tibia con 1 cucharada del azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar restante, los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Incorporar la esponja de levadura.
  3. Amasar durante 8 a 10 minutos hasta obtener una masa lisa, suave y que no se pegue en las manos. Si hace falta, agregar un poco más de harina de a poco.
  4. Formar un bollo, cubrir con un repasador limpio y dejar levar en un lugar tibio durante 45 minutos, o hasta que duplique su volumen.
  5. Desgasificar la masa con suaves golpes. Dividirla en porciones de aproximadamente 60 gr cada una (para bollitos individuales) o dejarla entera para un pan grande.
  6. Para los bollitos: aplanar cada porción, colocar 1 cucharada generosa de crema pastelera en el centro y cerrar bien los bordes pellizcando la masa, formando una bolita. Colocarlos en una asadera enmantecada con la unión hacia abajo.
  7. Para el pan grande: estirar la masa en forma rectangular, extender la crema pastelera fría dejando un borde libre, enrollar y colocar en un molde enmantecado.
  8. Dejar levar nuevamente 20 minutos. Precalentar el horno a 180 ℃.
  9. Hornear 20 a 25 minutos hasta que estén dorados. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos para no interrumpir el leudado final.
  10. Retirar, dejar entibiar y espolvorear generosamente con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 bollitos individuales o 1 pan grande de 10 a 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 42 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • A temperatura ambiente: hasta 1 día, bien tapado con film o en un recipiente hermético.
  • En heladera: hasta 4 días. Se recomienda calentar unos segundos en microondas antes de consumir para recuperar la ternura.
  • En freezer: hasta 2 meses (sin la crema pastelera). La crema pastelera no se recomienda freezar sola porque puede perder su textura al descongelar.

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