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La fruta que los gastroenterólogos recomiendan para la salud intestinal

Rica en fibra y polifenoles, acumula respaldo científico como la mejor opción para cuidar la microbiota y aliviar el intestino irritable

Silueta de intestino humano con trazos rosas, rojos y verdes, contiene formas circulares y líneas azules, naranjas, verdes y claras sobre fondo degradado.
La frambuesa aporta 8 gramos de fibra por taza y reúne un perfil bajo en FODMAPs que favorece la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La frambuesa reúne varias cualidades beneficiosas para la salud digestiva: aporta ocho gramos de fibra por taza, contiene polifenoles que favorecen la microbiota y presenta un bajo contenido de FODMAP, por lo que suele ser mejor tolerada por las personas con intestino sensible.

El respaldo se acumula con rapidez. Más del 90% de las mujeres y el 97% de los hombres en Estados Unidos no alcanzan la recomendación diaria de entre 25 y 38 gramos de fibra dietética, según las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2020-2025 del Departamento de Agricultura de ese país.

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Esa brecha fue también documentada en un análisis publicado en PMC-NIH en 2021, que la calificó como un problema de salud pública. La frambuesa, con sus 8 gramos de fibra por taza (aproximadamente 123 gramos), cubre cerca de un tercio de esa meta en una sola porción, según datos del National Institutes of Health.

Infografía de Infobae sobre la frambuesa y el intestino; muestra texto, gráficos de fibra, polifenoles, intestino, vitaminas y consejos de consumo.
Infografía de Infobae que detalla las propiedades de la frambuesa para la salud intestinal, incluyendo su alto contenido de fibra, polifenoles y vitaminas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto prebiótico: no solo fibra, sino polifenoles

Lo que distingue a la frambuesa de otros alimentos ricos en fibra es la sinergia entre su contenido de fibra y sus compuestos fenólicos. Un estudio publicado en Plant Foods for Human Nutrition (2021) analizó el proceso de fermentación intestinal de la frambuesa entera y sus fracciones —extracto fenólico, fibra total e insoluble— en voluntarios de peso normal y con sobrepeso.

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Los resultados mostraron que la frambuesa entera y su extracto fenólico generaron mayores cantidades de urolitinas y ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que las fracciones de fibra por separado, con los valores máximos entre las 24 y las 48 horas de fermentación. La conclusión del trabajo fue directa: el efecto prebiótico se debe principalmente a sus polifenoles, no solo a su fibra.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La frambuesa ayuda a cubrir la recomendación diaria de fibra en un contexto en el que la mayoría de la población no alcanza esa meta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese hallazgo cobra mayor dimensión a la luz de una revisión de 2026 publicada en Nutrition Reviews sobre el papel emergente de las bayas en la modulación de la microbiota. El análisis, que integró estudios in vitro, en modelos animales y ensayos clínicos, documentó que el consumo de berries —incluidas las frambuesas— aumenta poblaciones de Bifidobacterium, Akkermansia y Roseburia, bacterias asociadas a una mucosa intestinal sana y a la producción de AGCC con efecto antiinflamatorio.

La misma revisión advierte que los ensayos clínicos en humanos todavía son limitados y arrojan resultados variables, lo que señala la necesidad de más investigación.

Barrera intestinal y protección frente a la inflamación

Más allá de la microbiota, la frambuesa actúa sobre la estructura física del intestino. Un estudio de 2024 en Food & Function evaluó el efecto del polvo de frambuesa roja (Rubus idaeus) sobre células intestinales expuestas al factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), una citocina que daña la permeabilidad de la mucosa.

Un tazón de madera oscuro lleno de frambuesas rojas con pequeñas gotas de agua. El tazón está sobre una superficie de madera clara.
La pectina de frambuesa exhibió efectos frente a la colitis al inhibir bacterias que degradan la mucina y al aumentar la expresión de MUC2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento con frambuesa contrarrestó la pérdida de impermeabilidad en un 41% y redujo en 2,5 veces la filtración molecular, además de aumentar un 18% la expresión de claudina-1, proteína clave de las uniones estrechas que mantienen la barrera intestinal íntegra. Fue el primer estudio en demostrar, en un modelo in vitro, que esta fruta puede funcionar como estrategia dietética para proteger la mucosa frente a estímulos inflamatorios.

La pectina de la frambuesa, un tipo de fibra soluble, también mostró propiedades protectoras en modelos de colitis. Un estudio publicado en enero de 2025 en Food & Function comparó distintas variantes según la composición de sus dominios estructurales.

Las sustancias extraídas de la pulpa de la fruta y denominadas P37 y P55 demostraron efectos superiores frente a la colitis. En concreto, limitaron la proliferación de bacterias que degradan la mucina y de microorganismos proinflamatorios, al tiempo que aumentaron la expresión de MUC2, la proteína que forma la capa mucosa protectora del colon.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de frambuesa también suma vitamina C y antioxidantes, y se vincula con beneficios que exceden la salud digestiva, como un menor riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aliado para quienes padecen intestino irritable

Para pacientes con síndrome de intestino irritable (SII), la frambuesa tiene una ventaja adicional: su bajo contenido en FODMAPs —siglas en inglés de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Asimismo, los carbohidratos que tienden a agravar los síntomas de distensión, dolor abdominal y alteraciones del tránsito en este grupo.

La dieta baja en FODMAPs ofrece alivio a aproximadamente el 70% de los pacientes con SII, según una revisión sistemática de 2025 publicada en PMC.

La evidencia respalda la incorporación de frambuesas en ese contexto. Una revisión sistemática publicada en 2023 en Nutrients sobre el efecto de polifenoles, minerales, fibras y frutas en pacientes con SII encontró mejoras modestas pero consistentes en los síntomas digestivos asociadas a estos compuestos, presentes en abundancia en las frambuesas.

La revisión de Nutrition Reviews de 2026 también señala que ciertas bayas bajas en FODMAPs, entre ellas la frambuesa, pueden integrarse de forma segura en el manejo dietético del SII, con beneficios antioxidantes y de modulación de la microbiota que van más allá del simple control de síntomas.

Tazón de yogur blanco con tres frambuesas, semillas de chía, semillas de lino y semillas de calabaza, junto a una cuchara de madera.
La frambuesa aporta 8 gramos de fibra por taza y reúne un perfil bajo en FODMAPs que favorece la salud intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitamina C, diabetes y diversidad vegetal

Los beneficios de la frambuesa no se limitan al tracto digestivo. Su contenido en vitamina C y antioxidantes polifenólicos, junto con la evidencia que vincula el consumo de berries con una menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, amplían su perfil nutricional.

Una revisión sobre frutas y salud intestinal publicada en PMC en 2025 ratifica que los berries reducen marcadores inflamatorios y mejoran el perfil de la microbiota intestinal en personas con enfermedades crónicas, incluidos pacientes con enfermedad renal bajo tratamiento, según un estudio de Coutinho-Wolino et al. (2024) citado en esa revisión.

Además, solo el 5% de la población estadounidense consume suficiente fibra para alcanzar las recomendaciones, según datos de la Sociedad Americana de Nutrición, lo que refuerza la importancia de incorporar alimentos con alta densidad de fibra y nutrientes como la frambuesa en la dieta cotidiana.

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