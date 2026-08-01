Así se coloca una isla en una cocina pequeña, según los diseñadores

Los diseñadores incorporan islas compactas para sumar apoyo y guardado sin ampliar la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una isla en una cocina pequeña no es un imposible de diseño. Se trata de una decisión que, tomada con criterio técnico, puede transformar por completo la funcionalidad y estilo del espacio. La clave está en conocer las reglas antes de romperlas.

Pocas piezas concentran tanto poder transformador en una cocina como la isla. Durante años, se la asoció exclusivamente a ambientes amplios y casas de revista, pero los especialistas en diseño de interiores vienen derribando ese mito con fuerza.

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Al colocar una isla en un espacio reducido, el ambiente gana superficie de trabajo, almacenamiento y, muchas veces, un punto focal que redefine toda la estética del lugar, según advirtió AD Magazine en su análisis sobre cocinas compactas.

La distancia de circulación define si el módulo central mejora o bloquea el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las circulaciones, el factor que lo define todo

Antes de elegir materiales o pensar en el acabado, hay una variable que los diseñadores consideran no negociable: el espacio de circulación entre la isla y los muebles que la rodean.

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Un especialista en diseño fue tajante al respecto en declaraciones recogidas por Ideal Home: “Generalmente se necesitan alrededor de 1.200 mm entre los muebles y la isla para que el esquema fluya con facilidad”.

Otro diseñador amplió ese criterio en House Beautiful: “Dependiendo del tamaño del ambiente y los espacios alrededor de la isla, se necesita un mínimo de 900 a 1.000 mm de circulación. Si hay asientos alrededor y electrodomésticos, conviene aumentarlo a 1.100 o 1.200 mm”.

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Los rangos de paso libre varían según haya asientos, electrodomésticos y cantidad de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal especializado Homes & Gardens sistematizó esas recomendaciones en tres niveles: 900 mm como mínimo absoluto, 1.070 mm para una cocina cómoda con un solo usuario, y 1.200 mm como medida ideal en cocinas de uso intensivo o con múltiples personas.

Las dimensiones de la isla: cuánto es suficiente

Una vez asegurada la circulación, el tamaño de la isla puede ajustarse al espacio disponible. Una directora de diseño fijó un piso claro en declaraciones a Ideal Home: “El tamaño mínimo de una isla de cocina es de 1.000 mm x 1.000 mm”. Y aclaró que por debajo de esas dimensiones no se recomienda instalar ni pileta ni hornallas.

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El tamaño mínimo recomendado condiciona la incorporación de pileta u hornallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cocinas muy pequeñas, un diseñador especializado propuso una solución creativa: “Una isla más angosta que 900 mm se verá pequeña, pero si ese es el espacio disponible, considerá crear un voladizo en uno de los extremos para colocar banquetas debajo”. Esa estrategia permite sumar función de desayunador sin resignar metros de circulación.

AD Magazine recomienda que el alto de la isla no baje de 1,00 metro, de lo contrario el uso de la superficie resultará incómodo para la preparación de alimentos.

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Configuraciones posibles: hay más de una forma

Las columnas estructurales pueden funcionar como límites naturales para encastrar el mueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una sola manera de integrar una isla en una cocina compacta. Un experto en diseño de cocinas subrayó que la clave está en la medición previa: “Cuando sea posible colocar una isla en una cocina pequeña, hay que medir con precisión el piso para asegurarse de que entre cómodamente. Al ubicarla en el centro, debe quedar suficiente espacio libre para moverse y acceder al resto de la cocina”.

AD Magazine identifica cuatro configuraciones que se adaptan a espacios reducidos:

Existen configuraciones adaptables como la isla pegada a la pared, la lineal y la central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera es la isla pegada a la pared, que concentra todos los muebles en una U y genera una sola circulación lateral. La segunda es la configuración lineal, donde los armarios quedan al fondo y la isla se coloca frente a ellos, rodeada de circulaciones en tres de sus lados. isla al centro, que busca integrar funciones como la hornalla o la pileta, y La tercera es la, que busca integrar funciones como la hornalla o la pileta, y demanda mayor planificación La cuarta y menos explorada es la isla entre columnas: cuando el espacio ya tiene columnas estructurales, estas pueden convertirse en los límites naturales del mueble.

El truco del color y los materiales

Un arquitecto de interiores compartió con Elle Decor un recurso que usan muchos diseñadores en proyectos reducidos: “Los colores más claros, los patrones mínimos y las superficies reflectantes hacen maravillas en espacios pequeños”.

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Las combinaciones de cuarzo blanco y acero pulido refuerzan una estética liviana en ambientes reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, una diseñadora de interiores describió su combinación favorita en el medio citado: una mesada de cuarzo blanco con venado sutil, combinada con un panel trasero de acero inoxidable con acabado espejo. “Esto crea la ilusión de que la isla flota en el espacio mientras rebota la luz por toda la cocina”, explicó.

Un especialista en diseño a medida resumió bien el espíritu que debe guiar este tipo de proyectos: “Una isla a medida, pequeña pero poderosa, permite maximizar el espacio incluso en las habitaciones más reducidas”.

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