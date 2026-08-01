Las soluciones en dormitorios pequeños para multiplicar el espacio sin hacer obras

Los cambios estratégicos transforman un dormitorio pequeño sin necesidad de obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El problema en los dormitorios pequeños no suele ser la falta de metros, sino la acumulación de decisiones de mobiliario y distribución que hacen que el espacio parezca todavía más reducido.

La arquitecta Zahira Cury y la interiorista Judit Molins, consultadas por El Mueble, coinciden en un diagnóstico sobre los mayores errores y soluciones que multiplican el almacenamiento sin recargar el ambiente.

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La cama como zona de almacenamiento

El almacenamiento inteligente reduce el desorden y mejora la funcionalidad del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tengas cama sin espacio extra”, advierte Cury, quien recomienda sustituir las bases convencionales por modelos con cajones integrados o canapés abatibles. Molins va en la misma línea: esta opción “ofrece una capacidad extra muy valiosa sin ocupar ni un solo centímetro adicional de superficie”.

La publicación británica The English Home, que compiló recomendaciones de varios diseñadores de interiores, describe la zona bajo el colchón como “el espacio de almacenamiento más subutilizado del dormitorio” y aconseja aprovecharla para guardar ropa de temporada, mantas o edredones.

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Según la revista estadounidense Architectural Digest, Ashley Murphy, cofundadora de NEAT Method, suma otra dimensión al consejo: “Elimina el exceso y aplica la regla ‘entra uno, sale uno’ para mantener el sistema”. También defiende el uso de contenedores planos con tapa para artículos de uso infrecuente bajo la cama.

Mesa de luz flotantes: menos peso visual, más amplitud

Las soluciones flotantes despejan el suelo y aligeran la percepción visual del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los errores que señala Cury es instalar una mesa de luz demasiado voluminosas. Cuando el dormitorio es reducido, estas piezas pueden hacer que el paso resulte incómodo y que la habitación se perciba más cargada.

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Su propuesta: baldas suspendidas que dejen el piso visible. Leah Alexander, diseñadora principal de Beauty Is Abundant (Atlanta) y miembro del directorio AD PRO, coincide en la solución: “Los apliques de pared son excelentes para conservar el espacio de la mesilla”.

El portal de diseño Houzz refuerza esta idea con un enfoque práctico: las estanterías flotantes alineadas con las paredes permiten mantener los elementos esenciales cerca sin interrumpir el flujo visual del suelo.

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Muebles a medida frente a estándar

Los muebles a medida permiten usar rincones difíciles y ganar continuidad estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Molins apunta a otro error frecuente: intentar adaptar muebles estándar a habitaciones con geometrías específicas. El resultado suelen ser huecos desaprovechados o rincones inutilizables. Siempre que el presupuesto lo permita, recomienda apostar por mobiliario diseñado a medida: armarios hasta el techo, cabeceros con almacenaje o escritorios integrados.

The English Home avala este enfoque y añade que los armarios empotrados a medida crean “un acabado uniforme que visualmente expande el espacio”, algo difícil de lograr con unidades prefabricadas.

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El color como herramienta de amplitud

Un color envolvente aporta unidad y hace que el espacio parezca más amplio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección cromática también incide directamente en la percepción del espacio. Cury desaconseja pintar cada pared de un color diferente, ya que fragmenta visualmente el dormitorio y transmite sensación de estrechez.

Su recomendación es un único color envolvente que genere continuidad. Los expertos de color de Benjamin Moore lo sostienen desde la práctica. “Para espacios más pequeños, siempre recomiendo usar un color claro que cree un punto focal”, explica Hannah Yeo, especialista en color y diseño de la firma, en declaraciones publicadas por la marca.

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La plataforma de diseño Coohom añade una pauta técnica: en dormitorios muy pequeños, los tonos con un índice de reflectancia lumínica (LRV) de entre 70 y 85 “empujan visualmente las paredes hacia fuera” y evitan tanto la frialdad de los blancos puros como el efecto comprensor de los tonos oscuros.

El interior del armario también cuenta

La organización interna del armario influye tanto como el mobiliario principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todo depende de los muebles principales. Cury pone como ejemplo las perchas de madera gruesa: estéticas, pero poco recomendables en armarios reducidos. Su alternativa son las perchas ultrafinas de terciopelo, que permiten almacenar más prendas en la misma barra.

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Los datos lo respaldan: según un análisis publicado por Alibaba Product Insights, las perchas de terciopelo miden entre 0,2 y 0,25 pulgadas de grosor frente a las 0,5 pulgadas de las de madera, lo que puede traducirse en hasta un 40% más de capacidad de colgado en el mismo espacio de barra.

El portal de organización Clutterless Nest matiza, no obstante, que lo ideal es un sistema mixto: perchas finas para prendas ligeras y de madera para piezas estructuradas como chaquetas o abrigos.

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Iluminación y decoración sin sacrificar metros

La iluminación por capas crea profundidad y mejora la sensación de confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cury también advierte contra depender de una sola lámpara de techo: los apliques de pared y la iluminación indirecta crean un ambiente más cálido, liberan espacio sobre las mesillas y añaden profundidad al conjunto.

Por su parte, Molins propone los papeles pintados como recurso decorativo que aporta textura y carácter sin restar superficie útil, una alternativa para quienes buscan personalidad sin acumular objetos.

“A las personas se les olvida que los muebles pueden cumplir dos funciones”, recuerda Jill Singer, coautora de How to Live With Objects, en declaraciones al The New York Times Wirecutter. Aplicado al dormitorio, el principio es el mismo: cada pieza debe justificar su presencia con al menos dos razones para estar allí.