Del acento discreto a la pared completa: el amarillo conquista el diseño de interiores en 2026

El amarillo se integra en el hogar como un acento cálido y deliberado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El amarillo también se abre paso en la decoración local con una presencia cada vez más natural. Aparece en almohadones sobre un sillón gris, en una silla de lectura junto a una ventana, en la pintura de un mueble de cocina o en el macetero de una planta colgante. No llega con estridencia, sino como una decisión de quien elige el color con intención.

Las búsquedas globales de decoración en amarillo crecieron un 485% desde 2023, según Pinterest, una cifra que grafica con precisión el resurgimiento de este color como protagonista del diseño de interiores residencial. Lejos de las lecturas pasadas que lo relegaban a detalles periféricos, el tono ocupa hoy paredes, mobiliario y textiles en hogares de todo el mundo.

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Un tono que escala posiciones

Las búsquedas de decoración en amarillo crecen 485% a nivel global desde 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no responde a un capricho estacional. Diseñadores de referencia como Timothy Corrigan, Heidi Callier y Robin Standefer nombraron al amarillo mantequilla como el color del año en el informe anual de tendencias de Vogue Scandinavia. Para el verano de 2026, los especialistas observan una evolución: la paleta se desplaza hacia versiones aún más suaves, casi cremosas, que resultan más atemporales que su antecesora.

“Los amarillos cremosos y de tono medio son una gran tendencia este verano. Son discretamente elegantes y sorprendentemente fáciles de combinar con estampados y texturas", afirmó Patrick O’Donnell, experto en color con proyección internacional, en declaraciones a Homes & Gardens.

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O’Donnell añadió que esa familia de tonos funciona especialmente bien en espacios con poca luz natural, donde otros colores tienden a lucir fríos o apagados.

Matices que cambian el resultado

Las versiones cremosas ganan lugar por su efecto más atemporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los amarillos operan de la misma manera sobre un ambiente. La consultora de color Marianne Shillingford distingue con claridad entre los distintos registros del tono: “Los amarillos con toques de miel y mostaza calientan el espacio y, combinados con neutros suaves, son ideales para agregar un elemento de sorpresa. No tienen que limitarse a las paredes: pruébalos en el cielorraso, dentro de placares o en la puerta de entrada”.

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La experta en color Emma Bulmer suma una advertencia para quienes buscan un resultado sofisticado. “Para que los amarillos mantequilla realmente brillen, combínalos con blancos rotos en lugar de blanco puro. Para un giro contemporáneo, usa un tono más oscuro como el azul marino o el índigo en las carpinterías”, recomendó en el mismo medio.

Cuarto por cuarto: dónde y cómo aplicarlo

Cocina

La cocina concentra el uso más natural del tono por su efecto luminoso y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina es el espacio donde el amarillo rinde con mayor naturalidad. Transmite limpieza, estimula el apetito y favorece la conversación matutina, según coinciden los especialistas.

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En ambientes con buena luz natural, los tonos intensos funcionan con soltura; en cocinas pequeñas, los pasteles preservan la sensación de amplitud.

Sala de estar

El blanco roto realza el amarillo y evita un contraste demasiado duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la sala de estar, el color actúa como motor de interacción social. Courtnay Tartt Elias, directora creativa de un estudio de diseño con sede en Houston, anticipa mayor presencia del tono en los próximos meses: “Creo que veremos el amarillo con mayor frecuencia en 2026, ya que su popularidad sigue en alza”, dijo a Homes & Gardens.

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Dormitorio

La recomendación general limita el amarillo a 30% de la paleta y lo equilibra con materiales naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dormitorio exige más prudencia. Los tonos vainilla o pastel aportan calidez sin estimular en exceso la actividad mental antes de dormir. La incorporación mediante ropa de cama, cortinas o una cabecera tapizada permite sumar el color sin saturar las paredes con intensidades altas.

La psicología detrás del color

Los matices miel y mostaza aportan calidez y sorpresa junto a neutros suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la psicología del color, el amarillo se asocia con el optimismo, creatividad y concentración, lo que explica su presencia frecuente en estudios y espacios de trabajo. La experta Ruth Mottershead destaca su capacidad para modificar la percepción arquitectónica: “Estos tonos elevan de inmediato el estado de ánimo y la energía de una habitación, y funcionan muy bien para resaltar detalles arquitectónicos o como color de acento en una sola pared".

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Los especialistas recomiendan no superar el 30% de la paleta total con este color y compensarlo con neutros o materiales naturales —madera, barro, fibras vegetales— para evitar la saturación visual.

En cocinas pequeñas, los amarillos pastel preservan la amplitud y evitan la saturación visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los ambientes integrados, frecuentes en la arquitectura local contemporánea, se prestan especialmente para incorporar el amarillo como articulador visual entre distintas zonas del espacio.

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En departamentos de dimensiones acotadas, los especialistas recomiendan reservarlo para una pared principal o para textiles y accesorios, y combinarlo con materiales como el roble, cemento alisado o yeso en blanco roto.