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Las 5 plantas de interior ideales para el baño

La humedad de la ducha y la penumbra replican el sotobosque tropical donde helechos, orquídeas y espatifilos prosperan de forma natural

Planta pothos frondosa en maceta de terracota sobre un estante de madera en un baño. Se observa una bañera antigua, azulejos y una ventana al fondo.
Las plantas de interior para el baño aprovechan la humedad, el calor constante y la poca luz directa propias de ese ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El baño es probablemente el cuarto más olvidado cuando se piensa en plantas de interior, y sin embargo reúne las condiciones que muchas especies tropicales necesitan para prosperar: calor constante, humedad elevada y poca luz directa. Decorarlo con vegetación no es solo una cuestión estética; una investigación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) confirma que las plantas de interior reducen compuestos orgánicos volátiles (COVs) del aire, regulan la humedad y contribuyen al bienestar general de quienes comparten el espacio con ellas.

Sus datos demostraron que la presencia de plantas incrementa la humedad relativa de forma estadísticamente significativa, lo que en el contexto de un baño se traduce en un ciclo de retroalimentación positivo: la ducha genera vapor, las plantas lo aprovechan y a su vez estabilizan los niveles hídricos del ambiente.

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Las 5 mejores plantas para poner en el baño

Helecho (Nephrolepis exaltata)

Helecho de Boston
El helecho de Boston se adapta a baños con poca luz y requiere tierra ligeramente húmeda y macetas con drenaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helecho de Boston tolera niveles de luz tan bajos como 15-20 micromoles por metro cuadrado por segundo, según investigaciones del departamento de horticultura de la Universidad de Florida, lo que lo hace apto para baños con ventanas pequeñas o de orientación norte. Su requerimiento de humedad relativa superior al 45% queda cubierto con creces en cualquier baño de uso regular.

Basta con mantener la tierra ligeramente húmeda al tacto y evitar macetas sin drenaje.

Lengua de suegra (Dracaena trifasciata)

Planta Sansevieria de hojas verdes y amarillas en maceta de terracota, frente a una ventana, con un jardín exterior visible y suelo de madera.
La lengua de suegra libera oxígeno durante la noche y fue identificada por la NASA como una especie eficaz para eliminar COVs en ambientes cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una de las pocas plantas capaces de liberar oxígeno durante la noche, gracias a su metabolismo CAM (Crassulacean Acid Metabolism): abre sus estomas en oscuridad para fijar CO₂ en ácidos orgánicos y luego los utiliza en la fotosíntesis diurna.

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El célebre estudio de la NASA de 1989 —llevado a cabo en asociación con la Associated Landscape Contractors of America (ALCA)— la identificó como una de las especies más eficaces para eliminar COVs en ambientes cerrados; datos posteriores indican reducciones de formaldehído del 52% y de xileno del 62% en ciclos de 24 a 48 horas.

Poto (Epipremnum aureum)

Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El poto redujo benceno y tricloroetileno en pruebas citadas por el NIH y también mostró alta eliminación de acetona, α-pineno y tolueno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poto —también llamado potus o devil’s ivy— demostró en un experimento documentado por el NIH que, cultivado en un sistema de filtro de carbón activo, era capaz de reducir los niveles de benceno y tricloroetileno desde aproximadamente 36 partes por millón hasta niveles casi indetectables en apenas dos horas.

Un bioensayo publicado por la Universidad de Valladolid registró eficiencias de eliminación de acetona del 99,8%, de α-pineno del 83,6% y de tolueno del 71,1% en cámaras cerradas. Prácticamente avisa cuándo necesita atención. Se adapta tanto a macetas colgantes como a repisas

Espatifilo (Spathiphyllum wallisii)

Cama con ropa blanca, cabecera de madera, mesa de noche con planta de espatifilo en maceta y flores blancas, y ventana con cortinas claras.
El espatifilo figura entre las plantas de interior con mayor capacidad para eliminar benceno y tricloroetileno y tolera la sombra en el baño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se presenta como una de las plantas con mayor capacidad de eliminación de COVs: datos recogidos por un estudio publicado en Science of the Total Environment indican 1.725 microgramos por hora de benceno y 1.128 microgramos por hora de tricloroetileno.

Además, funciona como biofiltro eficaz contra los COVs derivados del humo de tabaco, con tasas de eliminación superiores al 43% en una sola pasada. Prospera a temperaturas superiores a los 18 °C, tolera la sombra y florece con una sola sesión de riego semanal. La única precaución es mantenerlo alejado de corrientes de aire frío.

Orquídea (Phalaenopsis spp.)

Orquídea Phalaenopsis blanca con múltiples flores y capullos en una maceta de cerámica blanca, situada en una estantería de madera clara junto a una ventana.
La orquídea Phalaenopsis encuentra en un baño con ventana condiciones de humedad, luz indirecta y temperatura similares a su hábitat tropical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las orquídeas del género Phalaenopsis son epífitas tropicales que en su hábitat natural crecen adheridas a las cortezas de árboles, en ambientes con una humedad relativa de entre el 50% y el 80% y luz indirecta filtrada por el dosel, según las guías de cultivo del American Orchid Society (AOS) y del Jardín Botánico de Missouri.

El baño con ventana replica esas condiciones con notable fidelidad. La American Orchid Society recomienda temperaturas nocturnas no inferiores a los 15 °C y diurnas de entre 24 y 29 °C.

Cómo elegir una planta de interior para tu baño

A la hora de seleccionar la especie ideal para este espacio, el secreto está en buscar aquellas plantas cuyas necesidades naturales coincidan con el microclima particular del cuarto de baño. Las mejores candidatas son las variedades originarias del sotobosque tropical, ya que evolucionaron para prosperar bajo la sombra de árboles más grandes, requiriendo luz filtrada y un aire saturado de humedad.

Otro factor clave al momento de elegir es el beneficio ambiental que pueden aportar a tu hogar. De acuerdo con Frontiers in Plant Science, que analizó 88 estudios, ciertas especies de interior son altamente eficaces para eliminar del aire toxinas como el formaldehído, el benceno y el tolueno, además de ayudar a regular la temperatura del microclima.

Por último, se deben buscar variedades que utilicen la humedad generada por la ducha diaria como un recurso a su favor en lugar de un problema.

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