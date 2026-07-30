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Receta de crema de pistacho casera, rápida y fácil

Ideal para realzar tostadas, rellenar tortas o sumar a postres, esta preparación se destaca por su textura suave y su sabor único, logrados en pocos pasos con ingredientes simples y naturales

Frasco de vidrio con crema de pistacho verde y una cuchara metálica, pistachos en cáscara, pistachos pelados, rebanadas de pan y un paño blanco sobre una tabla de madera.
Color, sabor y suavidad en cada cucharada: la crema de pistacho casera, en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay sabores que nos transportan a un instante feliz. La crema de pistacho casera, con su color verde suave y su textura untuosa, invita a la tentación en cualquier merienda o postre improvisado. Su aroma inconfundible y su dulzura equilibrada la convierten en una de esas preparaciones que, aunque sencillas, sorprenden por su elegancia.

En Argentina, la crema de pistacho suele aparecer en meriendas especiales, rellenos de pastelería, sobre tostadas o como topping de helados y tortas. Es una receta que gana popularidad por lo fácil que resulta prepararla en casa, sin aditivos y con un sabor auténtico que nada tiene que envidiarle a las versiones industriales.

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Receta de crema de pistacho casera

La crema de pistacho casera es una pasta suave y dulce, preparada a base de pistachos pelados, azúcar, leche y un toque de manteca. Es ideal para untar, rellenar o simplemente disfrutar sola a cucharadas.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

Balanza de cocina, cuenco de pistachos, taza con azúcar, botella de leche, frasco de esencia de vainilla, barra de manteca.
Una receta simple para darle un toque gourmet a cualquier merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 150 gr de pistachos pelados (sin sal)
  • 80 gr de azúcar
  • 80 ml de leche entera
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 30 gr de manteca

Cómo hacer crema de pistacho casera, paso a paso

  1. Tostar los pistachos en una sartén a fuego bajo durante 3 minutos, removiendo para evitar que se quemen. Esto realza su sabor.
  2. Dejar enfriar y procesar los pistachos hasta que queden bien molidos, casi como una harina.
  3. En una cacerolita, colocar la leche y el azúcar. Calentar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.
  4. Agregar los pistachos molidos, mezclar bien y cocinar 2 minutos más, revolviendo constantemente.
  5. Retirar del fuego y añadir la manteca y la esencia de vainilla. Mezclar hasta lograr una crema lisa y homogénea.
  6. Dejar enfriar completamente antes de utilizar.
  7. Consejo clave: Para una textura más fina, podés procesar la mezcla final unos segundos más cuando esté tibia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 1 frasco (200 gr), ideal para 6 porciones generosas.

Mesa de madera con un cuenco grande de crema de pistacho, medialunas en dos platos, pequeños budines, vasos con postres y una taza de té.
Transformá tus desayunos y postres con esta crema de pistacho fácil y rápida.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 11 gr
  • Proteínas: 4 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapada, hasta 7 días. También se puede freezar hasta 2 meses. Revolver bien antes de consumir si la grasa se separa.

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