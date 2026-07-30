7 claves de diseño para convertir la biblioteca del hogar en el rincón más codiciado de la casa

La biblioteca se integra al living y convierte la lectura en una experiencia compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una sala entera dedicada a los libros, con estantes que llegan al techo, una escalera para alcanzar los volúmenes más altos y un rincón cómodo para leer sin apuro: la biblioteca en casa sigue siendo uno de los espacios más deseados del hogar.

Diseñarla bien, sin embargo, requiere decisiones que van más allá de apilar libros: el color, escala, mobiliario y iluminación definen si el resultado es un refugio o un caos visual. CASACOR São Paulo 2026 ofrece este año una respuesta concreta a esa pregunta.

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La doble altura organiza el ambiente y multiplica el guardado sin perder elegancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una biblioteca doméstica con más de 4.000 volúmenes, todos reunidos en librerías de segunda mano por el propio arquitecto y su equipo, es el corazón de Casa Coral Celeiro Alvorada, el proyecto con el que Nildo José, del estudio NJ+ Arquitetos, debutó por séptima vez en CASACOR São Paulo 2026.

El espacio, diseñado como homenaje al padre del arquitecto fallecido en 2022, propone siete claves que cualquier amante de los libros puede trasladar a su propio hogar.

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1. La biblioteca se integra al living

La biblioteca se integra al living y convierte la lectura en una experiencia compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer gran acierto del proyecto es la integración de la biblioteca al living. Lejos de confinarse a un cuarto separado, los estantes conviven con el área social, lo que transforma el acto de leer en una experiencia colectiva.

Kit Kemp, directora creativa de Kit Kemp Design Studio, coincide con esa lógica: “Cuando se trata de estanterías, hay que pensar si querés que los libros ‘susurren’ o que ‘canten’”, afirmó en declaraciones recogidas por The Telegraph. “Podés dejar que se fundan en silencio con la arquitectura de la sala pintando los libreros del mismo color que las paredes, y dejar que los libros sean el foco, con sus lomos como pinceladas de color”.

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2. Del piso al techo: el poder de la doble altura

La doble altura organiza el ambiente y multiplica el guardado sin perder elegancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda clave es la doble altura. En Casa Coral Celeiro Alvorada, la estructura monumental que va del piso al techo es el elemento que organiza todo el espacio y maximiza la capacidad de almacenamiento sin resignar elegancia.

La estilista de interiores Lucy Bamman, exeditora de Veranda y House Beautiful, señaló ante Vogue que los tres factores más importantes al armar estanterías son “variedad, equilibrio y espacio para respirar”. Una biblioteca de doble altura, bien distribuida, cumple con los tres.

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3. Una escalera que es también obra de arte

La escalera helicoidal actúa como pieza central y define el recorrido entre niveles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer recurso que distingue al proyecto es la escalera escultural helicoidal, pintada en el tono berenjena Tapeçaria Renascentista de Coral. La pieza conecta los dos niveles de la biblioteca y funciona como eje visual de toda la composición.

“Dejar algo de ‘aire en los estantes’ permite que un color de pintura interesante detrás del librero, o un forro de papel inesperado, se destaque”, explicó el estilista Anthony Amiano a Vogue. En este caso, el tono de la escalera cumple esa misma función: anclar visualmente el conjunto.

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4. Muebles que acompañan sin competir

El mobiliario de bajo perfil acompaña y evita competir con el protagonismo de los libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta decisión es el mobiliario de bajo perfil. Nildo José optó por piezas de diseño brasileño que, si bien tienen identidad propia, no compiten con la masa de libros.

La firma de decoración Sibyl Colefax & John Fowler describe ese equilibrio: “Los libros deben ser elegidos para reflejar el gusto del dueño y colocados para ser alcanzados, no solo mirados”, afirmó Stina Bellamy, cofundadora del estudio Bellamy & Single, en una nota de The Telegraph.

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5. El color como ancla visual

Los estantes con espacios de respiro ordenan la escena y reducen el ruido visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de un color acento es la quinta estrategia del proyecto. La tonalidad berenjena no solo viste la escalera, sino que oficia de ancla cromática entre la variedad de colores de los lomos y la sobriedad del resto del mobiliario.

Priscila Perez, gerente de Color y Relaciones de pinturas decorativas de AkzoNobel, fabricante de Coral, explicó a CASACOR: “Los colores dejaron de ser solo un acabado y ahora construyen conexiones y calidez. Los efectos especiales y texturas ganan cada vez más protagonismo en los proyectos contemporáneos, aportando profundidad y personalidad a los espacios.”

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6. Los libros como piezas de colección

Los volúmenes reunidos en librerías de segunda mano construyen una colección con identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sexta propuesta apunta a exhibir los libros como piezas de colección. Entre los estantes de Casa Coral Celeiro Alvorada conviven fotografías, poemas y objetos personales que reconstruyen la memoria del padre del arquitecto, lo que generó una respuesta emocional notable en los visitantes de la muestra.

Según 1stDibs, “destacar una selección de volúmenes con tapas atractivas en una galería frontal y renovarlos periódicamente mantiene el espacio fresco e interesante”.

7. Un rincón de café dentro de la biblioteca

El rincón de café integrado eleva la pausa lectora con materiales nobles y detalles dorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la séptima idea es un rincón de café y aperitivos integrado en la estructura de la biblioteca, con materiales como el mármol y acabados dorados que elevan lo funcional a lo estético.

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“El buen café es tan esencial para la sala de lectura como los propios libros”, sostuvo el arquitecto Nildo José en declaraciones recogidas por CASACOR, quien concibió el espacio como un lugar donde “la memoria y el uso cotidiano coexisten de manera natural”.