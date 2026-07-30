Cómo limpiar el moho de la pared y evitar que vuelva a aparecer, paso a paso

El moho en las paredes afecta la salud, deteriora la pintura y puede extenderse a muebles si la humedad persiste (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El moho en las paredes es uno de los problemas domésticos más frecuentes y persistentes. Las manchas oscuras, el olor a humedad y el deterioro progresivo de las superficies afectan a millones de hogares en todo el mundo, independientemente del clima o del tipo de construcción. Lo que suele parecer un problema estético menor es, en realidad, la señal visible de un proceso biológico que puede avanzar con rapidez si no se trata desde la raíz.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) advierte que la exposición prolongada al moho puede provocar irritación respiratoria, alergias y, en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, complicaciones más graves. El problema no se limita a la salud: el hongo también daña la pintura, el revoque y los materiales de construcción, y puede extenderse a muebles y objetos cercanos si las condiciones de humedad se mantienen.

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Lo que hace especialmente difícil erradicar el moho es que su presencia visible es solo una parte del problema. Las esporas de moho están presentes de forma natural en el ambiente y, cuando encuentran una superficie húmeda, comienzan a proliferar. Por eso, limpiar la mancha sin atacar la causa suele ser una solución temporal: el hongo regresa, a veces con más fuerza que antes.

La EPA advierte que la exposición prolongada al moho puede causar irritación respiratoria, alergias y complicaciones en personas inmunocomprometidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar el moho de la pared

Antes de aplicar cualquier producto, la preparación del área es un paso que no debe omitirse. Conviene protegerse con guantes, mascarilla N95 y anteojos de protección, ya que al manipular la zona afectada las esporas se dispersan en el aire. Si el moho cubre una superficie mayor a aproximadamente 1 metro cuadrado (10 pies cuadrados), lo recomendable es sellar el área con plástico y crear ventilación hacia el exterior para evitar que las esporas se trasladen a otras habitaciones.

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Para zonas de menor tamaño, el procedimiento puede realizarse de forma doméstica siguiendo estos pasos:

Ventilar el espacio. Abre ventanas y, si es posible, coloca un ventilador orientado hacia afuera para mantener circulación de aire durante todo el proceso. Aspirar la superficie. Si se dispone de una aspiradora con filtro HEPA, pásala con movimientos lentos y superpuestos sobre la zona afectada y sus alrededores. Esto retira las esporas sueltas antes de agregar humedad. Aplicar la solución limpiadora. El vinagre blanco sin diluir es una de las opciones más recomendadas para superficies porosas como paredes pintadas o revocadas, ya que penetra en la superficie y elimina el hongo desde adentro. Basta con rociarlo directamente sobre la mancha y dejarlo actuar entre 30 y 60 minutos. Para superficies no porosas como azulejos o cerámica, puede usarse una solución de bórax: una taza del producto disuelto en cuatro litros (un galón) de agua tibia. Otra alternativa es mezclar agua con detergente lavavajillas y unas gotas de aceite esencial de tomillo u orégano, que potencian el efecto antimicrobiano. Fregar la zona. Con un cepillo de cerdas firmes —preferentemente de nylon para no dañar la pintura—, frota la superficie con movimientos circulares. Enjuaga el cepillo con frecuencia en agua limpia para no redistribuir el moho. Enjuagar y secar. Retira los residuos con un paño húmedo limpio y luego seca la pared por completo con un paño seco o un ventilador. El objetivo es llevar la humedad de la superficie por debajo del 12% de contenido de humedad en las primeras 24 horas. No repintes hasta que la pared esté completamente seca. Desechar los materiales usados. Coloca los trapos, plásticos y cepillos desechables en una bolsa cerrada y retíralos directamente al exterior. Lava la ropa utilizada por separado.

Si la pintura presenta burbujas, la pared se siente blanda al tacto o el olor a humedad persiste después de la limpieza, el moho probablemente penetró en capas más profundas del muro. En ese caso, la intervención de un especialista en remediación es necesaria, ya que el material afectado puede requerir remoción.

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Para limpiar el moho de la pared, conviene usar guantes, mascarilla N95 y anteojos de protección antes de aplicar cualquier producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aparece moho en la pared

El moho no aparece por azar: siempre existe una fuente de humedad que lo alimenta. Identificarla es el paso previo a cualquier solución duradera. La EPA señala que controlar la humedad es la clave para contrarrestar el crecimiento del hongo dentro de una vivienda, lo que implica entender los distintos caminos por los que el agua puede llegar a una pared.

Las causas más frecuentes son:

Filtraciones externas: grietas en la fachada, techos en mal estado o sellados de ventanas deteriorados permiten que el agua de lluvia ingrese a la estructura.

Pérdidas en cañerías: una pérdida lenta en una tubería dentro de la pared puede pasar inadvertida durante meses mientras alimenta el crecimiento del hongo.

Humedad ascendente: el agua del suelo asciende por capilaridad a través de los cimientos y las paredes, especialmente en construcciones antiguas sin barreras impermeabilizantes.

Condensación: ocurre cuando el vapor de agua del interior —generado por duchas, cocción de alimentos o respiración— entra en contacto con superficies frías, como paredes exteriores mal aisladas o ventanas. Es la causa más común en dormitorios y baños.

Ventilación insuficiente: los espacios sin circulación de aire acumulan humedad ambiente, lo que favorece la proliferación del hongo en rincones, detrás de muebles y en esquinas.

La condensación y la falta de ventilación son los factores más habituales en viviendas urbanas, donde los espacios son reducidos y el uso de calefacción en invierno genera grandes diferencias de temperatura entre el interior y las paredes exteriores.

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Las filtraciones, las pérdidas en cañerías, la humedad ascendente, la condensación y la ventilación insuficiente explican por qué aparece moho en la pared (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que aparezca moho en la pared

La prevención del moho se basa, ante todo, en el control de la humedad. La EPA recomienda mantener la humedad relativa interior entre el 30% y el 50% durante todo el año. Un higrómetro —disponible a bajo costo en ferreterías— permite monitorearla con facilidad.

Más allá de la medición, estas son las medidas más efectivas para mantener las paredes libres de hongos:

Ventilar a diario. Abrir ventanas unos minutos cada mañana, incluso en invierno, renueva el aire y reduce la concentración de vapor de agua. En baños y cocinas, el uso de extractores o ventiladores durante y después de cada uso es fundamental: lo ideal es dejar el extractor encendido al menos 15 minutos tras ducharse.

Reparar filtraciones sin demora. Una pérdida lenta, aunque parezca menor, puede saturar la pared en semanas. Cualquier mancha de humedad nueva debe investigarse antes de que avance.

Usar deshumidificadores. En habitaciones propensas a la condensación —sótanos, baños sin ventana, dormitorios con paredes exteriores— un deshumidificador reduce de forma sostenida la humedad ambiente.

Aislar las paredes frías. El aislamiento térmico en paredes exteriores y la instalación de doble vidrio en ventanas reducen las superficies frías donde se forma condensación.

Secar superficies húmedas. Si aparece condensación en ventanas o paredes, limpiarla de inmediato con un paño seco evita que la humedad penetre en el material.

Actuar rápido tras inundaciones o pérdidas. Después de cualquier evento con agua —una tubería rota, una inundación, un derrame— el área debe secarse por completo en un plazo máximo de 24 a 48 horas, que es la ventana de tiempo antes de que el moho comience a proliferar.

Pintar con productos antimoho. Una vez limpia y seca la pared, aplicar una pintura o imprimación con fungicida crea una barrera que dificulta la reaparición del hongo. En casos de humedad persistente, la instalación de Una vez limpia y seca la pared, aplicar una pintura o imprimación con fungicida crea una barrera que dificulta la reaparición del hongo. En casos de humedad persistente, la instalación de membranas o barreras antihumedad puede complementar la solución, siempre que se haya identificado correctamente el origen del problema, ya que distintos tipos de humedad requieren distintos sistemas de impermeabilización.